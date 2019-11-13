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Происшествия с животными на ралли – видео. Опасные моменты!

Происшествия с животными на ралли
Михаил Дубовский
Поскользнувшиеся овцы напугали гонщиков. Видео: как животные мешают на ралли
Милая такса и пасущиеся коровки – это не всегда хорошо и весело.
Авто / Ралли 0

Проведение ралли по дорогам общего пользования – изначально рискованное занятие. Даже местные жители и тем более автомобилисты нет-нет да и норовят выбраться на перекрытые дороги и неприятно удивить раллийные экипажи. Что уж говорить про диких и домашних животных, которым никак не объяснить, что в этот уик-энд проводятся спортивные состязания и не стоит оказываться в опасной близости от гоночных автомобилей? Мы собрали несколько случаев, где, к счастью, всё закончилось хорошо, так что сейчас можно посмотреть видео с умилением.

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Пожалуй, главный враг раллистов – коровы. Иногда просто невозможно проложить трассу спецучастка вдалеке от пастбищ, а бурёнок на время соревнований запереть в коровниках. На видео ниже вас ждёт драма в двух актах. Представляем, как у гонщика и его штурмана похолодело внутри во время второго свидания с коровами!

Видео доступно на «Чемпионате».

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Другому раллийному экипажу пришлось пережить иную напасть. Как выяснилось, очередной спецучасток пролегал аккурат по территории миграции лосей. К счастью, скорость автомобиля в этот момент была не слишком высокой, а последний лось, видимо, обратил внимание на машину.

Видео доступно на «Чемпионате».

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Какой сюжет может быть более знакомым, как собака, которая бежит за автомобилем и пытается его укусить за колесо? А что, если речь идёт не про обычную машину, а гоночную? Как видим, друг человека никакой разницы для не ощущает и хочет разнообразить традиционную церемонию старта спецучастка. Или пёс бежит по своим делам и плевать ему на гонки?

Видео доступно на «Чемпионате».

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А вот эта милая такса никуда не торопится. Но вот напрасно она выбрала для своей неторопливой прогулки дорогу, принимающую очередной спецучасток. Хорошо хоть, что речь не идёт о выходе из скоростного слепого поворота…

Видео доступно на «Чемпионате».

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Ну и вишенка на торте! Коровами, лосями и собаками нас не удивить – а как насчёт овец? А если они ещё и не просто бегут, а вдобавок ко всему поскальзываются? Впрочем, в данном случае неуклюжесть парнокопытных им только помогла!

Видео доступно на «Чемпионате».

Автомобиль-ракета разогнался в пустыне до «жалких» 800 км/ч. Цель – 1600 км/ч!
Уже на 2020 год стоит задача побить рекорд скорости на суше и вновь превзойти скорость звука.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Ewan Bootman/Grazia Neri/Getty Images

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