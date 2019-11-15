У Квята — пожар! «Хонда» умудрилась спалить два мотора за одну тренировку

Главным событием пятничных тренировок Гран-при Бразилии Формулы-1 стали не аварии Александера Албона и Роберта Кубицы и не сверхплотные результаты в средней группе, где шестое и 18-е места разделили лишь полсекунды. Всех сумели затмить мотористы «Хонды», но повод не слишком приятный: оба гонщика «Торо Россо» столкнулись с проблемами с японскими силовыми установками.

Всё произошло во время второй сессии. Из-за утреннего дождя она была единственной, когда Пьер Гасли и Даниил Квят имели возможность подготовиться к субботней квалификации и воскресной гонке на «Интерлагосе». Квалификационные попытки проехать успели оба, а вот о длинных сериях того же не сказать.

Двигатель на болиде Гасли решил, что ему будет достаточно 26 кругов. Мотор потерял мощность, Пьер был вынужден припарковаться на обочине, а из-под обшивки болида начал сочиться дымок. Впрочем, его было не слишком много.

В случае с Квятом всё произошло куда более эффектно. Его «Хонда» дотерпела до самых последних минут тренировки, но подвела Даниила в не самый удачный момент. Судя по повторам, двигатель выключился, когда Квят преодолевал предпоследний поворот трассы. Машина стала неуправляемой и на небольшой скорости докатилась до отбойника, в который и уткнулась.

Удар задним правым колесом и задним антикрылом не выглядел сильным, однако сразу после него машина Квята в буквальном смысле загорелась. Не самое частое зрелище для современной Формулы-1: обычно моторы здесь «умирают» с небольшим дымком, как у Гасли, или вовсе без него. А вот в случае с Квятом прям полыхнуло! С пламенем маршалы довольно быстро справились, а вот дым из машины Даниила шёл ещё долго-долго…

Судя по всему, даже сам Квят удивился такому зрелищу. Он не торопился покидать место инцидента и с озадаченным лицом наблюдал, как его болид, вопреки всем усилиям маршалов, продолжает дымить.

Что ж, у механиков «Торо Россо» будет весёлый вечер пятницы. Радует лишь одно: в «Хонде» уже заверили, что на тренировке использовались так называемые пятничные моторы — то есть те двигатели, которые уже имеют большой пробег и не предназначены для участия в квалификации и гонке. Так что и Гасли, и Квят хотя бы обойдутся без штрафов.