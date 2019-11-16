Ферстаппен не по зубам даже «Феррари». Квят провалился на фоне напарника

Поул за «Ред Булл»

В тренировках выделить фаворита квалификации не удалось: в пятницу быстрее всех были «Феррари», но в утренней тренировке в субботу инициативу перехватили Хэмилтон и Ферстаппен — с разрывом в пару сотых. По итогам Q1 лучшее время осталось за Максом, причём с весомым преимуществом в четверть секунды. Во второй части сессии отрыв Ферстаппена достиг 0,385 секунды, так что к старту заключительного сегмента всё внимание было приковано именно к голландцу.



В финальном раунде первый ход остался за «Феррари» — Феттель с Леклером опередили гонщиков «Мерседеса», однако вскоре свой круг завершил Макс Ферстаппен — 1:07.623 — на 0,008 секунды быстрее времени Себа. И это при том, что на круге голландец допустил ошибку.



На вторую попытку Макс отправился первым из числа претендентов на поул — Ферстаппен на одну десятую секунды улучшил своё время. А вот шедшие позади него «Феррари» прибавить не смогли. Хэмилтон улучшил, но этого хватило лишь на третье место — Ферстаппен и Феттель сохранили за собой две первые позиции, в то время как Леклер откатился на четвёртую. Напомним, что перед этапом Шарлю поставили новый двигатель, за что гонщик оштрафован десятью позициями на старте, так что начнёт заезд монегаск 14-м.



Валттери Боттас проиграл полторы десятых Хэмилтону и остался только пятым, а замкнул топ-6 Александер Албон.

Джовинацци подставил «Макларен»

Лучшим из остальных неожиданно стал Пьер Гасли — француз прорвался в финальный сегмент и показал седьмое время, на 0,017 секунды опереди своего соотечественника Ромена Грожана. «Хаас» вообще стал единственной командой-середняком, кому удалось вывести в финал обе свои машины. Правда, Кевин Магнуссен показал только десятое время, уступив девятую строчку Кими Райкконену.



Вслед за первой десяткой расположились Ландо Норрис и Даниэль Риккардо — лучшие представители «Макларена» и «Рено» — впервые в сезоне Q3 прошёл без участия хотя бы одной из этих команд. Дело в том, что в конце второго сегмента развернуло Антонио Джовинацци, из-за чего судьи выбросили жёлтые флаги, так что остальным пилотам пришлось сбросить. Сам итальянец в итоге квалифицировался 13-м, опередив Нико Хюлькенберга и Серхио Переса.

Провал для Квята и Сайнса

Для Даниила Квята квалификация завершилась уже в первом сегменте: в первой попытке россиянин показал базовое время, однако во второй и третьей не смог его превзойти. В общей сложности времени Пьера Гасли россиянин уступил четыре десятые секунды. Итог — 16-е место.



17-м квалифицировался Лэнс Стролл — второй вылет канадца в Q1 в трёх последних квалификациях, а далее расположились пилоты «Уильямса»: Джордж Расселл в 20-й раз подряд опередил Роберта Кубицу, причём разрыв составил без малого полсекунды.



Замкнул протоколы Карлос Сайнс — уже на первом круге у испанца возникли проблемы с машиной, так что гонщик вынужден был вернуться в боксы и вообще не показал никакого времени.



Гран-при Бразилии стартует в воскресенье 17 ноября в 20:10 по московскому времени.