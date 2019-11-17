У гонщика на ралли отвалился руль — но экипаж помчал дальше и выиграл! Видео

Продолжаем вспоминать мощные видео, связанные с гонками. В прошлый раз мы вспоминали, как раллистам мешали разные животые — от поскользнувшихся овец до преследующих гоночные машины собак. На сей раз братья меньшие не при чём: мы собрали в один материал три видео, посвящённые невероятному спокойствию и находчивости пилотов.

Поскользнувшиеся овцы напугали гонщиков. Видео: как животные мешают на ралли Милая такса и пасущиеся коровки – это не всегда хорошо и весело.

Стекло вдребезги — пилот и глазом не моргнул

Начнём с ролика, который не так давно получил вторую жизнь и вновь начал активно мелькать на разных сайтах. Речь идёт об эпизоде, произошедшем в гонке Japan Super Touring Championship на индонезийском автодроме «Сентул». Заезд шёл своим чередом, когда в лобовое стекло «Хонды» Estilo внезапно прилетел какой-то крупный предмет — возможно, деталь от ехавшей впереди машины, но не факт. Так или иначе, скорость и вес предмета оказались достаточно высокими, чтобы от стекла почти ничего не осталось.



В этой ситуации просто поражает спокойствие находившегося за рулём пилота по имени Хендра Виджанарко. Он продолжил выступление в гонке, словно вообще ничего не случилось! Ей-богу, гонщик ни на секунду не замешкался в необычной ситуации — просто воткнул нужную передачу и начал преодолевать поворот. Всем бы такое хладнокровие.

Видео доступно на «Чемпионате».

Кому нужен этот руль!

Пример номер два нам подарило одно из многочисленных любительских ралли. Ещё в начале видеозаписи заметно, что с рулевым колесом что-то не так. Однако до поры до времени руль всё-таки помогает пилоту Полю Литару управлять автомобилем — прежде чем не отваливается полностью!



Думаете, экипажу пришлось сойти с дистанции? А вот и нет: пока штурман кричит «боже мой», бельгийский гонщик продолжает преодоление спецучастка — оказывается, для управления достаточно и самой рулевой колонки! И знаете, что самое интересное? Ту гонку (а речь идёт о Ралли Стаден — 2016) Литар в своём классе в итоге выиграл! Да, конечно, без руля он ехал не до конца: после финиша спецучастка команда и пилот сумели прикрутить рулевое колесо обратно, но ведь для начала надо было доехать, не потеряв много времени.

Видео доступно на «Чемпионате».

Спокойствие, только спокойствие!

Аварии в гонках младших серий — не редкость. Но все равно не каждый день увидишь такой эпизод, как в нашем заключительном видео. Увы, мы не знаем имени пилота, но можем только



поаплодировать его самообладанию. Угодив в «замес» и пронаблюдав летящий около уха болид соперника, гонщик быстро собирается с мыслями и продолжает борьбу. Конечно, главное в видео — элегантная концовка с восстановлением положения зеркала заднего вида. Не разбились? Ну так мчим дальше — благо, что после аварии гонщик вышел на второе место.

Видео доступно на «Чемпионате».