Хаос в Бразилии! Глупая авария двух «Феррари» перед финишем, Гасли — на подиуме

Старт: Ферстаппен уезжает

Ферстаппен уверенно выиграл старт, а вот позади голландца Феттель немного «проспал» Хэмилтона и отдал британцу вторую позицию. Себ попытался контратаковать во втором повороте стартовой связки, но Льюис уверенно прикрыл траекторию. Боттас и Албон сохранили позиции, также как и стартовавшие дальше Гасли, Грожан, Райкконен и Магнуссен, а на 10-ю строчку прорвался Антонио Джовинацци — итальянец обогнал Норриса и Риккардо. Однако скоро Джови из топ-10 выпал — с 14-го места прорывался Шарль Леклер. «Феррари» была намного быстрее машин середняков — на четвёртом круге Леклер словно стоячих прошёл «Альфа Ромео» и «Хаас».



Очень здорово начал гонку и Карлос Сайнс — из-за технических проблем в квалификации испанец вынужден был стартовать последним, но за несколько кругов гонщик «Макларена» прорвался на 15-е место, догнав Риккардо.

А вот Квяту старт не удался — россиянин начинал 16-м, но потерял две позиции и откатился на 18-е. Позади остались лишь «Уильямсы».



Ферстаппен тем временем легко уехал от Хэмилтона на две с половиной секунды. Себ пытался прессинговать Льюиса и держался на расстоянии полутора секунд — Боттас чуть отстал от немца и не доставлял ему серьёзных проблем. В лидирующей группе сложился определённый статус-кво, в то время как наиболее активным на трассе предсказуемо стал Леклер — Шарль прошёл Грожана и Райкконена и к восьмому кругу уже шёл на седьмой позиции. Ещё через два круга Шарль опередит Гасли и выйдет на шестое место.



В этот момент в глубине пелотона произошёл контакт между Риккардо и Магнуссеном — австралиец атаковал «Хаас», который шёл не в самом высоком темпе, но зацепил заднее колесо соперника, отправив того в пируэт по обочине. Сам Риккардо продолжил движение, но с повреждённым антикрылом, так что пришлось ехать в боксы за новым носовым обтекателем. В итоге Магнуссен откатился на 18-е место, Риккардо — на 20-е, а затем получил вдобавок пять секунд штрафа.

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«Мерседес» попытался

Пит-стопы лидеров начались после 20 кругов: Хэмилтон первым свернул в боксы, хотя резина на его «Мерседесе» позволяла ехать быстрее Ферстаппена и Феттеля. Льюис взял второй подряд комплект «софта», так что должен был совершить позднее ещё один пит-стоп. Парой кругов позже аналогичный пит-стоп совершил Макс — на трассу голландец вернулся в секунде позади Хэмилтона, но быстро догнал британца и вернул себе позицию.



В лидеры гонки вышел Себастьян Феттель, но темп немца на изношенных шинах был на две секунды ниже, чем у Ферстаппена — и после 25 кругов немец поехал в боксы. «Феррари», при этом, поставила Себу «медиум» — и совершать второй пит-стоп Феттель был уже не обязан. Вскоре в боксы поехал и Боттас — Валттери получил «хард» и точно больше не собирался останавливаться.



На 27-м круге Ферстаппен и Хэмилтон вернулись на первое и второе места, а их разрыв вернулся к прежним двум секундам. А на 29-м, после пит-стопа Леклера, на третье место вернулся Феттель. Сам Шарль остановился в боксы на следующем круге и перешёл на «хард». То есть пилоты «Скудерии» рассчитывали проехать дистанцию с одной остановкой. А вот пару лидеров вторые пит-стопы ожидали в обязательном порядке.

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Феттель тоже не смог

К середине дистанции темп тройки лидеров выравнялся — Ферстаппен более или менее контролировал ход гонки, Хэмилтон понемногу терял, но держался в пределах трёх секунд от лидера. Но важнее то, что Феттель на «медиуме» по-прежнему держался в 13 секундах от Ферстаппена — этого Максу не хватило бы, чтобы остаться впереди Себа после второй остановки. С другой стороны, немец начал переживать за собственные шины: «Задние понемногу теряют».



Первым на второй пит-стоп неожиданно поехал Валттери Боттас — жёсткие шины на машине финна работали не слишком эффективно, так что на 41-м круге он перешёл на «медиум». Тремя кругами позже во второй раз остановился Хэмилтон — британцу тоже поставили «медиум», а на 45-м свежую резину получил Ферстаппен. На трассу Макс вернулся впереди Хэмилтона, хотя разрыв сократился вдвое — до полутора секунд.



В лидеры гонки вышел Себастьян Феттель, но отрыв от Ферстаппена составлял шесть секунд. Чтобы выиграть гонку, немец должен был проехать ещё 26 кругов на своём комплекте резины и сдержать позади Макса, темп которого был почти на две секунды выше. Но сдерживать никого так и не пришлось: на 49-м круге Феттель свернул на второй пит-стоп.



За 20 кругов до финиша Ферстаппен вернулся в лидеры гонки, Хэмилтон вновь шёл вторым — в полутора секундах позади. Феттель вернулся на трассу четвёртым, но после пит-стопа Албона вышел на третье место. Лидерам Себ проигрывал более 20 секунд, но у него был свежий «софт» против «медиума» у соперников впереди.

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Статус-кво резко изменился на 52-м круге, когда у Валттери Боттаса отказал двигатель. Финн припарковал машину на обочине, а судьи выпустили на трассу машину безопасности. Ферстаппен и Леклер, воспользовавшись задержкой, совершили пит-стопы, а в лидеры вышел Льюис Хэмилтон — британец решил остаться на «медиуме». Ферстаппен и Феттель расположились сразу позади — и на довольно свежем «софте».



Сейфти-кар покинул трассу за 12 кругов до финиша. Ферстаппен не стал откладывать борьбу в долгий стол и уже в первой эске прошёл Хэмилтона по внешней траектории. Льюис попытался контратаковать, однако за счёт свежих шин «Ред Булл» был намного быстрее.



Хэмилтон бросил борьбу с Ферстаппеном, но тут же попал под прессинг со стороны Албона, который оставил позади пилотов «Феррари» и вышел на третье место. Алекс, правда, так и не смог доставить Льюису серьёзных проблем и скорее защищался от Феттеля, чем прессинговал Хэмилтона. Но и Себу пройти Албона не удалось — немец пропустил атаку Леклера, попытался контратаковать напарника и в итоге столкнулся с ним. За пять кругов до финиша обе «Феррари» выбыли из гонки, а на трассу вновь выехал автомобиль безопасности.

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Теперь настала очередь Хэмилтона ехать в боксы — Льюис получил свежий «софт», но откатился на четвёртое место, а впереди расположились три пилота «Ред Булл» — Ферстаппен, Албон и Гасли. Пока трассу очищали от обломков, до финиша осталось всего два круга.



Ферстаппен и Албон сохранили позиции, Хэмилтон уже в первом повороте прошёл Гасли и вышел на третье место и сразу же принялся за Алекса. В одном из поворотов тайский гонщик чуть приоткрыл внутреннюю траекторию, и Льюис бросился в атаку, но допустил контакт и отправил «Ред Булл» в разворот.

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Ферстаппен благополучно доехал до финиша и одержал победу, а сенсационное второе место в последнем повороте в напряжённой борьбе с Хэмилтоном отстоял Пьер Гасли. Четвёртым финишировал Сайнс, сдержавший Райкконена и Джовинацци, которые заняли пятое и шестое места, седьмым клетчатый флаг встретил Даниэль Риккардо, опередивший Норриса и Переса, а на 10-ю строчку в концовке гонки прорвался Даниил Квят.



Правда, после финиша судьи будут изучать столкновение Хэмилтона с Албоном — окончательные результаты гонки будут утверждены позднее.

В общем зачёте первые два места на предыдущих этапах обеспечили себе Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас, а на третье место вышел Макс Ферстаппен — он на 11 очков опережает Шарля Леклера, своего единственного соперника в борьбе за бронзу по итогам сезона.



Следующий этап — Гран-при Абу-Даби — пройдёт на «Яс Марине» 1 декабря. Это будет последняя гонка сезона-2019.