На празднике «Торо Россо» Квят был чужим. Что случилось в субботу и на старте?

Перед гонкой

Неделя Гран-при началась для Даниила с подтверждения карьерного плана на 2020 год: “Торо Россо” объявил, что Квят останется в команде на следующий сезон. Впрочем, российского пилота объявление не сильно удивило: он давно знал, что Формулу-1 не покинет, да и Хельмут Марко про это не раз говорил.



Что до тренировок, то начались они неплохо — утром в пятницу Квят попал в десятку, хотя и пропустил (в очередной раз) Пьера Гасли вперёд. А вот после обеда дела пошли хуже, причём у обоих гонщиков “Торо Россо”. Сначала Квята развернуло на трассе, а потом он и вовсе вылетел в ограждение. По его словам, это было связано не с ним, а с техникой: машина просто вырубилась, и он просто не мог удержать её на трассе. А потом болид загорелся. В конце сессии проблемы возникли и у Гасли. А в итоговом протоколе оба оказались вне первой десятки. Правда, Пьер всё равно был выше Даниила.

Но субботним утром всё это казалось неважным: никаких технических поломок, которые привели бы к штрафу на старте, на машине Квята не случилось. Просто потому, что в пятницу на ней стоял старый мотор. А третью тренировку россиянин провёл шикарно — седьмое время, лучший из остальных.

Тем обиднее было произошедшее в квалификации. Сам Даниил заявил, что внезапная потеря темпа в сравнении с третьей практикой его озадачила. Первая попытка в Q1 была неплохой и позволяла пройти дальше. Но когда во втором выезде все стали улучшать результаты, Квят постепенно откатился на 16-е место. И не смог с него выбраться: во второй попытке он просто не добился улучшения.

На этом фоне аж седьмое время Пьера Гасли в Q3 казалось насмешкой. Такие разрывы мы привыкли видеть разве что между Чеко Пересом и Лэнсом Строллом.

Ферстаппен не по зубам даже «Феррари». Квят провалился на фоне напарника В третий раз в сезоне Макс оказывается быстрейшим в квалификации, а вот Квят занял лишь 16-е место и стартует издалека.

Гонка

Старт гонки вышел, прямо скажем, квятовским — Даниил проиграл две позиции, пропустив Стролла и Сайнса, и откатился на 18-е место. Когда позади тебя только “Уильямсы”, проваливаться уже некуда, но и прорываться не получалось: Квят оказался в хвосте длинной очереди машин, уперевшись в также провалившего старт Нико Хюлькенберга.



Пройти немца никак не удавалось, но вернуть позиции позволило столкновение Кевина Магнуссена и Дэна Риккардо. Дальше казалось, что старт на “медиуме” позволит Даниилу пересидеть соперников на “софте”, однако мягкие шины не стремились портиться, и за счёт тактики Квят ничего не отыграл: в боксы он поехал даже раньше, чем стартовавшие на мягких шинах Стролл и Сайнс.

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После пит-стопа на 25-м круге Квят выехал снова 18-м, впереди двух “Уильямсов”. Дальнейшие остановки соперников всё-таки позволили Даниилу подняться на 14-ю позицию. Темп на мягких шинах был хорош, но россиянин упёрся в Ландо Норриса на медленных шинах, и пройти его так и не сумел. После десятка кругов преследования в команде решили во второй раз позвать Квята в боксы. На этот раз он снова вернулся в хвосте, но 17-м — помимо “Уильямсов” позади оказался Хюлькенберг.

Шансы Даниила на очки возродились благодаря выезду машины безопасности, спровоцированному сходом Валттери Боттаса. На рестарте Квят вцепился в свой шанс по-настоящему — с ходу отыграл пару позиций и оказался в шаге от очков. К сожалению, обе позиции тут же отняли обратно. А затем и ещё четыре — за круг после рестарта россиянин откатился на 17-е место, в статус “последнего перед “Уильямсом”.

Казалось, на этом всё, но… Столкновение двух пилотов “Феррари”, сход Стролла и новый рестарт вновь перевернули всё с ног на голову. Квят отыграл полдюжины позиций, а на финише сумел пройти Магнуссена и финишировать 10-м! В третий раз подряд Даниил совершает обгон в самой концовке. И на этот раз без штрафа.

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После гонки

Набранные очки можно было бы считать успехом Квята, если бы не одно но. Большое но — второе место Гасли. Если третье место Даниила в Германии было чудом, то вторая позиция Пьера — ни в сказке сказать, ни пером описать. И ведь не скажешь, что французу всё досталось в подарок. Он весь уик-энд был лучшим из остальных, выиграл борьбу середняков в квалификации, не пропустил никого в гонке, а на финише поставил Льюису Хэмилтону такой блок, что позавидовали бы бойцы ММА.

Что до собственно Квята, то он показал неплохой результат, сумев воспользоваться всеобщим хаосом на финише. Но и квалификацию, и большую часть гонки Даниил проводил блёкло. К сожалению, в фейерверке двух команд “Ред Булл” приняли участие три пилота из четырёх. И четвёртым был Квят.