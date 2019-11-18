«Ред Булл» — чемпион-2020?! А Гасли подвинул Квята в очереди. Итоги Бразилии

К концу сезона разборки в «Феррари» перешли в контактную стадию, а «Макларен» окончательно посрамил «Рено». Жаль, у Квята всё не так хорошо.

Макс Ферстаппен одержал восьмую победу в Формуле-1, Пьер Гасли впервые в карьере поднялся на подиум Гран-при, а в топ-3 впервые за пять с половиной лет классифицирован гонщик «Макларена». Но всё это меркнет на фоне сенсационного столкновения гонщиков «Феррари». Подводим итоги Гран-при Бразилии, предпоследнего этапа Формулы-1 в этом году.

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Феттель не изменился

Самым громким событием гонки стало столкновение гонщиков «Феррари». К этому моменту ни Феттель, ни Леклер уже не боролись за победу, и делить им, казалось, было нечего, однако в Формуле-1 твой напарник — твой главный соперник, и Себ решил во что бы то ни стало опередить Шарля. В принципе, в таком стремлении нет ничего предосудительного, но, вырвавшись вперёд, Феттель необдуманно сместился в сторону Леклера и вывел из строя обе машины команды.

Бывает, что напарники не поделили дорогу и столкнулись, но проблема в том, что это далеко не первый подобный случай в карьере Феттеля, — девять лет назад Себ точно так же сместился в Уэббера и лишил «Ред Булл» победного дубля на Гран-при Турции. Как и тогда, немец не просто боролся за позицию, а хотел опередить напарника, пытался продемонстрировать, что именно он лидер команды.

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Столкновением с напарником Феттель очень осложнил себе жизнь в «Феррари». На фоне неудач немца в этом и прошлом сезонах многие в Маранелло именно Леклера считают главной надеждой «Скудерии», но во второй половине сезона Себ ошибался гораздо меньше и вроде бы восстановил репутацию. Но бразильский инцидент всё перечеркивает — Феттель опять неверно оценивает риски.



Загладить вину Себ может только одним способом: пообещать на Гран-при Абу-Даби помочь Леклеру в борьбе за третье место общего зачёта. Да, это весьма унизительно для четырёхкратного чемпиона мира, но только так Феттель может доказать, что он по-прежнему командный игрок. Иначе вернуть доверие Маранелло не выйдет.

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В 2020-м «Ред Булл» стоит бояться

Почти весь уик-энд быстрейшим в Бразилии был «Ред Булл», и если в квалификации Макс Ферстаппен победил с не самым большим отрывом, то в гонке его машина существенно превосходила остальные. Достаточно вспомнить то, с какой лёгкостью голландец обогнал Хэмилтона после первого пит-стопа и как комфортно контролировал отрыв.

Фото: Dan Istitene/Getty Images

Будет справедливо сказать, что Ферстаппен должен был победить на «Интерлагосе» и в прошлом году — помешало лишь странное столкновение с Эстебаном Оконом, который был в круге позади. Однако с моторами «Хонда» «Ред Булл» выглядит чуть более конкурентоспособным, чем годом ранее с «Рено». Предполагается, что по количеству лошадиных сил японцы вышли на уровень «Мерседеса» и уступают лишь «Феррари» — но прорыв мотористов Маранелло всех застал врасплох.



Так или иначе, «Феррари» так быстра на прямых в том числе из-за просчёта в аэродинамике, рассчитанной на меньшее лобовое сопротивление. Наиболее сбалансированная машина в этом году была у «Мерседеса», но уже третью квалификацию подряд «Серебряные стрелы» оказываются медленнее «Ред Булл». Похоже, Хельмут Марко ничуть не преувеличивал, когда говорил, что у команды есть всё, чтобы бороться за титул в 2020 году.

Гасли реабилитировался

Француз великолепно выступил в Бразилии — и абсолютно заслуженно поднялся на подиум. Гасли был быстрее других середняков в квалификации и опережал их на протяжении всей дистанции — именно это позволило выйти на второе место, когда выбыли «Феррари» и развернуло Албона. В некотором смысле даже символично, что свой первый подиум Гасли завоевал с «Торо Россо», а не «Ред Булл», выступления за который едва не похоронили карьеру пилота. Перевод в Фаэнцу во время летнего перерыва — лучшее, что случилось с Гасли в этом году.

Фото: Charles Coates/Getty Images

В то же время на фоне успеха Пьера возникает множество вопросов к Квяту. На трассе, которая однозначно подходила машине, россиянин не смог собраться в квалификации и стартовал лишь 16-м, на первых кругах откатился ещё дальше — на 18-е — в итоге застрял в группе позади Серхио Переса. В конце концов, благодаря проблемам других пилотов, удалось пробиться в топ-10, но финишировал Даниил аккурат за Чеко.



Во второй половине сезона на счету Квята всего восемь очков, у Гасли — 32. Ну ладно, посчитаем без Бразилии — семь против 14. Если в начале следующего сезона «Ред Булл» внезапно захочет менять Албона, в первую очередь Марко будет смотреть на Гасли, а не Квята.

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«Макларен» забронировал четвёртое место

За один этап до конца чемпионат окончательно лишился ещё одной интриги — за счёт подиума Карлоса Сайнса «Макларен» оторвался от «Рено» на 49 очков и гарантировал себе четвёртое место Кубка конструкторов. Так высоко Уокинг не поднимался с 2012 года, когда совсем другой была не только команда, но и вся Формула-1.

Фото: Getty Images/Getty Images

В этом году «Макларен» действительно добился ощутимого прогресса. В прошлом году, когда команда перешла с моторов «Хонда» на «Рено», стало ясно, что проблемы связаны не только с двигателями — шасси тоже было не слишком хорошим. В 2019 году прежние ошибки были учтены, и сейчас «Макларен» доминирует в середине пелотона.

А вот «Рено» можно только посочувствовать: французов посрамил их собственный клиент. Клиент, который уже объявил, что с 2021 года уходит к «Мерседесу». Более того, не исключено, что команда Абитебуля не удержится и на пятой строчке Кубка конструкторов — «Торо Россо» отстаёт всего на восемь очков. Правда, Фаэнце понадобится вся возможная удача — пятое место стало бы для команды чудом.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 701 очко

2. «Феррари» — 479

3. «Ред Булл» — 391

4. «Макларен» — 140

5. «Рено» — 91

6. «Торо Россо» — 83

7. «Рейсинг Пойнт» — 67

8. «Альфа Ромео» — 57

9. «Хаас» — 28

10. «Уильямс» — 1.

«Интерлагос» нужно оставить

Весной президент Бразилии Жаир Болсонару объявил о том, что национальный Гран-при в ближайшее время переедет на новую трассу в Рио-де-Жанейро. Трасса эта, правда, не построена и даже не спроектирована, промоутеры из Сан-Паулу утверждают, что у них контракт, а представители Liberty слова президента опровергли. Болносару, однако, говорил об этом с такой уверенностью, что не обращать внимания на его слова сложно.



Так или иначе минувшая гонка показала, что «Интерлагос» — ценный актив и Формуле-1 не стоит его лишаться. Оставим за скобками состояние экономики Бразилии и целесообразность трат на новый автодром, а также сентиментальность и исторический статус трассы в Сан-Паулу. Главное в том, что «Интерлагос» хорош сам по себе и построить ещё один такой вряд ли получится.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Не будем лукавить: до схода Боттаса гонка была довольно пресной, но ни одна трасса на планете не может гарантировать, что каждая гонка на ней будет зрелищной. Тем не менее «Интерлагос» интересен сам по себе — здесь множество коварных поворотов с перепадами высот и мощный разгон от «Жунсао» до «Сенна С», требующий компромисса в настройках. Кроме того, сам круг очень короткий, а это значит, что квалификации здесь всегда будут напряжённые, а десятая доля секунды может стоить нескольких мест на решётке. Отказ от такого автодрома стал бы для Формулы-1 большой потерей.