Гасли и Сайнс творят чудеса, Феттель — глупости. Оценки за Гран-при Бразилии

Пьер Гасли — 10



Как сказал сам француз, это был лучший день в его жизни — и с этим поспорить трудно. Гасли великолепно квалифицировался на седьмом месте и всю дистанцию шёл впереди других пилотов команд-середняков. Да, с подиумом Пьеру во многом повезло — если бы не сходы «Феррари» и Боттаса, финиш в топ-3 гонщику «Торо Россо» явно не светил. Но он сделал всё, чтобы в случае проблем топов быть первым в очереди на подиум и не растерялся под отчаянными атаками Хэмилтона в концовке. Браво, Гасли, подиум полностью заслуженный.

«Ред Булл» — чемпион-2020?! А Гасли подвинул Квята в очереди. Итоги Бразилии К концу сезона разборки в «Феррари» перешли в контактную стадию, а «Макларен» окончательно посрамил «Рено». Жаль, у Квята всё не так хорошо.

Карлос Сайнс — 10



Впервые на подиум Гран-при Формулы-1 в этот уик-энд поднялся и Карлос Сайнс — не в рамках официальной церемонии, но всё же. Может быть, испанец и не вёл таких битв, как Гасли с Хэмилтоном, однако ему приходилось прорываться буквально с последней позиции. Отчасти своим подиумом Сайнс обязан гонщикам «Феррари» и схлопотавшему штраф Хэмилтону, однако к моменту схода Боттаса Карлос шёл восьмым, то есть уже опередил всех середняков, кроме Гасли. И это на трассе, которая «Макларену» не очень подошла.

«Макларен» завоевал подиум впервые за 2072 дня

Макс Ферстаппен — 9,5



Победа Ферстаппена на Гран-при Бразилии была фактически безоговорочной — ни Хэмилтон, ни Феттель по-настоящему Максу не угрожали, а голландец, в свою очередь, контролировал отрыв и легко вернул позицию, когда вернулся из боксов позади «Мерседеса». Почему оценка ниже, чем у Гасли и Сайнса? Чудес Максу творить не пришлось.

Кими Райкконен — 9,0



Наконец у «Альфы» всё сошлось воедино — сильная квалификация, неплохой старт и темп в гонке. Возможно, дотянуться до подиума Райкконену в этот раз было не суждено, но Кими безошибочно провёл заезд и чётко реализовал тактику двух пит-стопов.

Формулу-1 могут покинуть аж семь команд и три моториста из четырёх. Всё плохо? Команда Квята – как бы она ни называлась — тоже может оказаться под ударом.

Антонио Джовинацци — 9,0



В квалификации итальянец уступил Райкконену и почти всю дистанцию шёл позади него, но реабилитировался отличным стартом (выиграл три позиции!) и борьбой с Риккардо на последних кругах, прикрывая тем самым партнёра по команде. Не будем забывать, что это была первая гонка Антонио на «Интерлагосе».

Даниэль Риккардо — 8,0



Заезд для Риккардо началась со столкновения с Магнуссеном и пятисекундного штрафа, который отбросил гонщика «Рено» на последнее место. Гонка для австралийца, казалось, закончилась, однако он не сдался, проехал 63 круга на двух комплектах «софта» и в конце концов занял шестое место.

Ромен Грожан — 8,0



«Хаас» в этом году откровенно разочаровывает, однако Ромен Грожан едва не совершил чудо. Дело даже не в восьмом месте в квалификации, а в том, что на не хватающей с неба звёзд машине перед первым сейфти-каром Ромен шёл седьмым. На рестарте на изношенных шинах Грожан стал для соперников лёгкой добычей и в конце концов финишировал одним из последних, однако заслуг пилота это не умаляет.

Грожан пожаловался на действия Сайнса на рестарте

Льюис Хэмилтон — 7,5



Всю дистанцию Льюис отчаянно боролся с Ферстаппеном, но так ничего и не смог сделать с лидером «Ред Булл». Этого, впрочем, вполне могло хватить и на второе или третье место — и это был бы хороший результат, учитывая обстоятельства. Но в борьбе с Албоном самый титулованный пилот современности допустил ошибку и лишил Алекса почти верного подиума. К чести Льюиса, британец сразу же признал оплошность и извинился перед соперником.

«Мерседесу» нет равных в Ф-1. А ведь 20 лет назад эта команда была на самом дне! Вы ведь помните, что «Мерседес» — это на самом деле… «Хонда»?

Серхио Перес — 7,5



На «Интерлагосе» «Рейсинг Пойнт» смотрелся довольно посредственно, машине не хватало скорости на прямых, из-за чего подготовить атаку в первой связке, например, было трудно. Чеко, тем не менее, к рестарту выбрался на одиннадцатое место и мог бы побороться за очки, но на изношенных шинах не смог сдержать Норриса и Риккардо. Впрочем, даже этого хватило, чтобы набрать два очка.

Джордж Расселл — 7,5



Стандартный набор Расселла: победа над Кубицей в квалификации, пропуск напарника на первом круге с последующим возвращением позиции. В хаосе последних кругов был небольшой шанс на очки. Джордж по-прежнему дебютант, а «Уильямс» — по-прежнему аутсайдер, так что даже 12-е место — это успех.

Шарль Леклер — 7,5



В столкновении с Феттелем Леклеру винить себя не в чем — монегаск боролся жёстко, но оставил напарнику достаточно места, чтобы две машины разъехались. Однако в квалификации Шарль допустил ошибку, стоившую минимум одной-двух позиций, а значит — одного-двух середняков во время стартового прорыва.

Феттеля и «Феррари» жизнь ничему не учит? Кто виноват в аварии Себа и Леклера После аварии за шесть кругов до финиша руководитель команды призывает пилотов к ответственности. Не поздновато ли?

Ландо Норрис — 7,0



На незнакомой трассе Ландо пришлось непросто. Не облегчил ситуацию и не самый удачный старт — Норрис потерял две позиции и застрял позади Антонио Джовинацци, а на финише на более свежих шинах не смог пройти Риккардо. Если бы манёвр Ландо удался, то он отыграл бы разом две позиции — после штрафа Льюиса Норрис оказался бы шестым. А так — восьмой.

Лэнс Стролл — 7,0



Стролл в очередной раз провалил квалификацию и в очередной раз блестяще стартовал. Канадец действительно смотрелся неплохо и почти всю гонку шёл впереди Переса — напарнику Лэнс уступил лишь после пит-стопа во время первого сейфти-кара. Тем не менее после рестарта Стролл был впереди Магнуссена и Квята, а потому потенциально мог бы занять десятое место, если бы обломки «Феррари» не разрушили подвеску.

Валттери Боттас — 6,5



Валттери вновь выглядит бледной тенью своего напарника. Финн почти две десятых секунды проиграл в квалификации (на другой трассе это было бы немного, но «Интерлагос» очень короткий), а в гонке и близко не прессинговал Феттеля. Закончился заезд бесславным сходом из-за отказавшей техники, но, скажем прямо, в стандартных условиях Боттас не финишировал бы выше пятого места.

Александер Албон — 6,5



В квалификации дебютант снова проиграл Ферстаппену — и снова довольно много, в гонке тоже был заметно медленнее, а когда под финиш был шанс побороться за подиум, Албон открыл калитку Хэмилтону и сам пригласил британца к атаке. Да, причиной разворота Алекса в конце концов стал Льюис, однако и Албон мог в этот уик-энд сработать лучше.

Даниил Квят — 6,0



Российский гонщик на этой неделе на фоне напарника провалился. В первом сегменте квалификации Квят проиграл Гасли четыре десятых секунды и не прошёл даже в Q2, стартовал 16-м, но потерял две позиции и оказался в глубоком трафике. Да, под финиш удалось пробиться на десятое место, но финишировал Даниил сразу позади Переса, с которым разделил восьмой ряд стартового поля. А «Рейсинг Пойнт» в этот уик-энд был намного медленнее «Торо Россо».

На празднике «Торо Россо» Квят был чужим. Что случилось в субботу и на старте? Российский пилот опять проиграл напарнику. Теперь – разгромно.

Кевин Магнуссен — 6,0



Как и напарник, Магнуссен прорвался в финальный сегмент квалификации, но с первых же кругов начал терять позиции, а на седьмом его догнал Риккардо. После этого побороться за хороший результат шансов не было, а хаотичная концовка подарила ложную надежду.

Роберт Кубица — 6,0



Поляк провёл очередную невзрачную гонку и финишировал позади партнёра по команде. По словам Кубицы, чтобы избежать перегрева задних шин, он вынужден был сбросить темп, а из-за этого из «рабочего окна» выпали передние колёса. И не будем забывать, что в тренировках Кубица разбил машину уже на первом быстром круге.

Нико Хюлькенберг — 5,5



Хюлькенберг этап провалил. В квалификации Нико ещё худо-бедно занял 14-ю позицию — не так уж плохо, учитывая, что Риккардо был всего на две сотых быстрее. Но на старте немец мгновенно откатился на 17-ю позицию и почти всю гонку шёл в «гарнире». Под финиш вроде бы удалось отыграть пару позиций, но 12-е место на фоне успеха напарника — вообще ни о чём. А после штрафа Халк и вовсе откатился на 15-е место классификации.