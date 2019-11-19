Ханна, которую слушается даже Ферстаппен. Девушка-стратег обыграла «Мерседес»

На торжественную церемонию награждения по итогам Гран-при Формулы-1 всегда вызывают четырёх участников гонки: трёх пилотов-призёров и представителя команды, одержавшей победу. На «Интерлагосе» в минувший уик-энд вместе с Ферстаппеном, Гасли и Хэмилтоном от «Ред Булл» вышла девушка по имени Ханна Шмитц. Как позже объяснил руководитель команды Кристиан Хорнер, Ханна — главный стратег команды, именно ей принадлежало решение провести Ферстаппену пит-стоп перед первым рестартом.



Решение было рискованным, но, как показали дальнейшие события, если бы не оно, «Ред Булл» наверняка проиграл бы гонку. В качестве награды за этот успех Ханну и отправили принимать кубок и обливаться шампанским. Рассказываем об одном из главных творцов недавней победы Ферстаппена.

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Победа Шмитц

В Бразилии «Ред Булл» доминировал, но победа Ферстаппена оказалась под угрозой, когда за 18 кругов до финиша на трассе появился автомобиль безопасности и у Хэмилтона появился ещё один шанс. В «Мерседесе» решили действовать от обратного — если Ферстаппен поедет в боксы, то Льюис останется на трассе и выйдет в лидеры. Если же «Ред Булл» оставит пилота на трассе, то Хэмилтон «ныряет» в боксы и пытается пройти Макса на свежей резине.



В «Ред Булл» решили провести пит-стоп. Лидерство на время ушло к Хэмилтону, но Ферстаппен вернул позицию уже в первом повороте после рестарта и уверенно выиграл гонку. Идею предложила Ханна Шмитц — главный стратег команды, и хотя финальное решение в любом случае принимает гоночный инженер, именно она настаивала на том, что это лучшая возможность победить — и была права. Останься Ферстаппен на трассе — и наверняка стал бы для Хэмилтона лёгкой добычей, как на Гран-при Венгрии, когда британец обогнал соперника за счёт дополнительного пит-стопа и свежей резины.

Фото: Charles Coates/Getty Images

«В тот момент это было как шахматы, и отдать лидерство было смелым решением, — похвалил стратега Хорнер. — Ханна уже несколько лет в нашей команде. В прошлом году она была в декрете, но уже вернулась к нам на полный день, хотя вынуждена каждый день тратить по нескольку часов на дорогу до работы. Она очень ответственный человек и страстно любит свою работу. Я считаю, это прекрасно! Мы решили, что будет правильно выбрать именно её для церемонии награждения. Верим, что это послужит вдохновением и для других работающих мам».

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Гран-при длиной в три месяца

Переоценить роль стратегии в современной Формуле-1 невозможно. Гонку на самом деле выигрывает не самая быстрая машина, а та, которая лучше всех сработала с резиной, не потеряла времени в трафике или из-за перегрева компонентов позади другой машины. Стратеги команды обязаны учесть каждый фактор, который может сыграть роль.



«Если бы мы считали только то, на каких кругах нужно сменить шины, мы бы никогда не выиграли гонку, — говорит Ханна. — Мы должны уметь быстро реагировать и адаптироваться. Очень важно это уметь. Во время гонки адреналин всегда зашкаливает, ты чувствуешь себя вымотанным, но стратегия позволяет выиграть или проиграть несколько мест — а это очки. В плотной борьбе правильно выбранный момент играет огромную роль».

Подготовка к гонке начинается задолго до начала свободных заездов — выбрать составы резины стратеги должны за несколько месяцев до гоночного уик-энда. Первые симуляции тактики на гонку с учётом различных сценариев к этому моменту должны быть завершены — исходя из них инженеры набирают составы резины.

Макс Ферстаппен и Ханна Шмитц Фото: Mark Thompson/Getty Images

«За неделю до гонки мы отправляем предварительный отчёт гоночным инженерам — в выборе стратегии на уик-энд последнее слово за ними, — рассказывает о своей работе Шмитц. — К этому моменту у нас больше информации о поведении шин в предыдущих гонках. К началу первой сессии у нас уже есть определённые цели на тренировки — в основном это касается шин».



«После свободных заездов мы проводим симуляции с учётом новой информации и уточняем финальную картину, — продолжает Ханна. — Самое загруженное время — вечер субботы. В этот момент мы уже знаем, где будем стартовать мы, а где — наши соперники, на каких шинах начнёт гонку первая десятка. Мы запускаем более детальные симуляции».

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Те, кто не любит сюрпризы

Главный день гоночного уик-энда — воскресенье. Утром вся команда получает от стратегов отчёт, в котором описана базовая стратегия на гонку и варианты её модификации на дистанции. Также стратеги предоставляют два-три альтернативных сценария и события, которые могут стать триггерами для смены стратегии. Таким образом, по ходу заезда у гоночного инженера должна быть своего рода инструкция, описывающая какие последствия для стратегии будут иметь сейфти-кар или повышение температуры воздуха в тот или иной момент. Меньше всего по ходу гонки команда хочет сталкиваться с сюрпризами.



Однако и к моменту сдачи отчёта работа стратегов не окончена. На протяжении всей дистанции Ханна, её команда на трассе и подчинённые на базе в Милтон-Кинсе должны следить за событиями и быть готовы просчитать тот или иной манёвр — порой на принятие решения есть считаные секунды. А в условиях борьбы за победу давление колоссально. Но Ханну это не пугает.



И кто теперь посмеет сказать, что гонки — это исключительно мужской вид спорта?