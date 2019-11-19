Феттелю прикажут стать вторым номером, и он уйдёт? СМИ – о конфликте в «Феррари»

Даже в Германии решили: Феттеля пора превратить в Баррикелло. А в Италии уверены: Бинотто – слабый руководитель «Феррари».

Столкновение Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера уверенно затмило в материалах мировой прессы и блестящую победу Макса Ферстаппена, и первые подиумы Пьера Гасли и Карлоса Сайнса, и столкновение Хэмилтона и Албона. Что же теперь будет с пилотами из Маранелло?

«У Алонсо тоже был контракт»

Авторитетный итальянский журналист Лео Туррини в блоге на Quotidiano вместе со всеми не понимает, как «Феррари» жить дальше. По крайней мере, пока команда сохраняет нынешний состав гонщиков.

«Феттель против Леклера – можно ли так продолжать дальше? Нет смысла расследовать, кто больше виноват в катастрофе на «Интерлагосе». Это будет бесконечная дискуссия, и каждый из дуэлянтов имеет право настаивать на своём. Главный вопрос не насчёт сантиметров или того, кто должен был подвинуться или кто должен понять, что «Скудерия» важнее его самого. Нет. Вопрос в другом – могут ли Феттель и Леклер оставаться дуэтом гонщиков?

Конфликт поколений дополнительно разжигается взаимным недоверием. Так смогут ли Феттель и Леклер жить под одной крышей? Как справиться с ситуацией, которую нельзя решить только благодаря прописанным в контрактах пунктам? Если совсем коротко: какую пару гонщиков мы увидим за рулём красных болидов в 2020-м?» — задаётся вопросом Туррини.

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Ральф Бах из AutoBild прямо говорит: «Феррари» должна сделать его соотечественника вторым номером. Вместе с тем немец не верит, что Себ согласится на подобную роль.

«У Бинотто и «Феррари» теперь большая проблема, — констатирует автор. — В 2020 году вы хотите стать чемпионами мира. Но это невозможно, если два ваших пилот постоянно воруют десерт из тарелки. Если Бинотто не сделает чёткого заявления насчёт того, кто будет первым номером в следующем году, то его быстро обвинят в слабости. Вообще у него нет выбора. Он должен сделать молодого монегаска новым Михаэлем Шумахером, который должен приносить титулы, а Феттеля – Рубенсом Баррикелло, помогающим Леклеру.

Шарль молод, он популярнее Феттеля в эмоциональной и властной итальянской прессе и внутри самой команды. Однако Феттель никогда не примет роль помощника. Он скорее прекратит выступления. Поэтому, несмотря на контракт, всё возможно, если говорить о будущем уроженца Хеппенхайма.

Напомним: у Фернандо Алонсо тоже был контракт с «Маклареном» на 2008 год. Но внутренний конфликт в 2007-м с юной звездой Льюисом Хэмилтоном, который стоил команде чемпионства, привёл к тому, что «Макларен» и Алонсо расторгли контракт…»

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«Недостаток лидерства и распыление ресурсов»

Эндрю Бенсон из BBC полагает, что Леклер уже сейчас является лидером «Скудерии» — мол, со статистикой не поспоришь.

«Вероятно, Леклер закончит этот год впереди Феттеля по очкам, победам в гонках, поул-позишен и внутрикомандному сражению в квалификациях, несмотря на преимущество Феттеля в начале сезона и тот факт, что Шарль проводит свой первый год в команде и всего второй в Формуле-1 – против четырёхкратного чемпиона мира с 53 победами на счету.

Леклер по всему сейчас является лидирующим пилотом «Феррари», и Бинотто не может перед следующим сезоном отдавать приоритет Феттелю. Но и Феттель не примет ситуацию, если преимущество отдадут Леклеру. С ним это так не работает. Себастьян считает, что его статус в Ф-1 заслуживает большего. Теперь вопрос в том, что дальше сделает Бинотто и как он справится с самой взрывоопасной парой в Ф-1. Вопрос даже не в одной оставшейся гонке 2019 года, а том, как не дать внутреннему соперничеству испортить сезон-2020», — заключает Бенсон.

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К слову, в Италии уже не все верят, что Бинотто в принципе способен руководить «Феррари» должном образом – особенно в вопросе обуздания эгоизма своих гонщиков.

«Катастрофа для «Феррари» после контакта Феттеля и Леклера, — пишет Il Giornale. — Тихий голос и замешательство Маттиа Бинотто в конце гонки показали проблемы в боксах команды из Маранелло. Недостаток лидерства и распыление ресурсов приводят к скрытому заболеванию, которое тянется с начала 2019 года. Иногда оно проявляется сильнее, иногда менее заметно – словно вирус, который невозможно окончательно убить. Налицо все симптомы, что решение сделать инженера лидером команды не оказалось успешным».

К похожим выводам пришли и коллеги из Corriere dello Sport: «Оба пилота забили по автоголу, который не скоро забудут в Маранелло. Во время Гран-при Бразилии случился конфликт поколений, который теперь будет трудно успокоить. В целом, у Маранелло есть автомобиль должного уровня и хорошие пилоты, но нет сильного управления коллективом».

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«Ожидал, что Ферстаппен и Хэмилтон столкнутся»

Пока в «Феррари» всё неспокойно, Макс Ферстаппен и – пусть и в меньшей степени – Льюис Хэмилтон могут быть довольны собой. Они подарили болельщикам отличную дуэль в Сан-Паулу. Схваткой гонщиков насладился Нейт Сондерс из ESPN.

«Ферстаппен заслуживает похвалы за своё выступление во время уик-энда. Никого не надо было убеждать в способностях Макса и до этой гонки, но он все равно провёл важный для себя этап. Мы уже наблюдали борьбу Ферстаппена и Хэмилтона колесо-в-колесо на Гран-при Венгрии, а сиквел оказался качественнее оригинала.

В своей борьбе они были очень близки к контактам, но оставляли друг другу как раз достаточно места на трассе. Я ожидал, что они столкнулся, учитывая напряжённые отношения в последние месяцы, но борьба была чистой. Царским моментом в исполнении Макса стал рестарт после первого сейфти-кара, когда он нашёл место на внешнем радиусе и обошёл Хэмилтона в первом повороте. Если у нас будет больше подобных моментов в следующем году, то сезон-2020 выйдет неплохим!» — рассчитывает Сондерс.

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Напоследок отдадим должное выступлению Пьера Гасли. Филлип Хортон из Motorsport Week радуется успеху француза.

«Карьера Гасли включает в себя невероятные взлёты и падения. Невозможно подвергать сомнению его умение отыгрываться. Его критиковали в младших сериях за малое число побед. Потом он попал в дорожную аварию, после которой в больнице оказался его близкий родственник. Три дня спустя Пьер прервал 1000-дневную серию без побед. Ему пришлось ждать дебюта в Ф-1 и отправиться в Супер Формулу, а его переход в «Ред Булл» в 2019 году превратился в шоу ужасов с начала и до конца.

Однако с момента возвращения в «Торо Россо» он пришёл в себя и был великолепен в ситуации, когда многие рассыпались бы. Гасли опережает Даниила Квята, а в Бразилии был великолепен, возглавляя среднюю группу и тем самым обеспечив себе идеальную позицию на случай проблем лидеров. Помимо прочего, это было отличное посвящение для близкого друга Гасли Антуана Юбера, который погиб в августе».