«Ситроен», раньше уничтожавший всех в ралли, сбежал. Отговорки французов — стыд

Удар по чемпионату мира по классическому ралли. Заводская команда «Ситроена» на этой неделе объявила, что немедленно, по окончании сезона-2019, покидает WRC. Своё решение французы, доминировавшие в серии во второй половине 2000-х и начале 2010-х, объяснили грядущим уходом из команды Себастьена Ожье — мол, равноценно француза не заменить, а значит, не будет успехов. А зачем без них выступать дальше? Вот только подобные объяснения бросают тень не на Ожье, а на сам «Ситроен».

Дорога вниз

Давайте вспомним, что привело к нынешней печальной ситуации. Конец эры «Ситроена» наступил в 2013 году, когда совпали два фактора: переход WRC на новый технический регламент и решение Себастьена Лёба отказаться от полноценных выступлений в пользу эпизодических выходов на старт. DS3 WRC, построенный по новым правилам, оказался медленнее многих соперников — хотя тот же Лёб в 2013-м в четырёх своих гонках одержал две победы и один раз стал вторым. Тем самым француз намекнул — ребята, проблема ещё и в гонщиках.

Далее шли годы, а две французские проблемы никуда не девались. DS3 WRC так и не превратился в прекрасного лебедя, а кадровые решения по части гонщиков вызывали всё больше гонщиков. Рассорившись в своё время с молодым Себастьеном Ожье, ситроеновцы пробовали в качестве заводских гонщиков либо твёрдых вторых номеров вроде Микко Хирвонена и Крейга Брина, либо закоренелого крашера Криса Мика, который, спору нет, был быстр, но редко когда довозил машину до финиша.

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Североирландец иногда умудрялся находить приключения даже на гонках, где никто уже не оказывал ему сопротивления — например, вылетал на парковку и в ужасе прорывался обратно на трассу мимо автомобилей зрителей. В общем, ставка на Мика оказалась провальной. Настолько, что в 2018-м команда сняла Криса с очередной гонки с забавной характеристикой — мол, Мик так часто попадает в аварии, что это становится опасно для его экипажа.

Между тем с новой сменой регламента в 2017 году и появлением автомобиля C3 WRC результаты «Ситроена» только ухудшились: новые «Хёндэ», «Тойота» и «Форд» опять оказались шустрее. Оставалось последнее средство: попробовать вернуть к себе воспитанника Ожье.

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Последний шанс с Ожье

Условия были подходящие: у получастной «М-Спорт», с которой Себастьен дважды стал чемпионом, уже не хватало денег и на щедрый контракт французу, и на развитие техники. А вот переход в «Ситроен» позволял Ожье красиво замкнуть круг и всё-таки стать чемпионом с командой, которая открыла ему дорогу в чемпионат. Плюс это была возможность взять титул уже с третьей маркой после «Фольксвагена» и «Форда» — мало кому такое удавалось.

В общем, в 2019-м Ожье и «Ситроен» объединили усилия. Поначалу всё шло неплохо: победа в первой и третьей гонках, шесть подиумов за семь этапов. Но дальше стало очевидно: пока «Тойота» и «Хёндэ» успешно дорабатывают машины, «Ситроен» стоит на месте. Во второй половине сезона даже Ожье был не в силах угнаться за Оттом Тянаком и его «Тойотой».

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Возможно, в 2020-м «Ситроен» и Ожье всё-таки взяли бы реванш, но помешал всё тот же Тянак: он внезапно решил перейти из «Тойоты» в «Хёндэ», освободив в японской команде крайне привлекательное место. Его и решил занять Ожье, разочарованный темпами развития «Ситроена». Француз посчитал, что родные французы и в сезоне-2020 не предоставят ему достаточно конкурентоспособную технику, и решил сделать менее рискованную ставку — очевидно, что с чемпионской «Тойоте» шансы на седьмой титул выше.

И вот тут-то «Ситроен» решил остановиться. Руководство французской команды решило моментально свернуть собственный проект в WRC, причём обвинило в этом собственного топ-пилота. «Мы не можем себе представить сезон-2020 без Себастьена», — заявила генеральный директор марки Линда Джексон.

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Хорошая мина при плохой игре

Давайте по пунктам — что не так с заявлением «Ситроена». С первым пунктом нам поможет сам Ожье. «Наверное, коммуникация никогда не была сильной стороной „Ситроена“. Мне кажется, заявления, что доступных пилотов сейчас нет, — проявление неуважения к моим коллегам», – заявил француз в интервью Autosport.

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С одной стороны, в WRC действительно сейчас есть лишь три общепризнанных топ-гонщика – помимо Ожье это чемпион Тятак и Тьёрри Нёвиль. С другой – без контрактов сейчас остаётся много крепких пилотов, которые могли бы побороться если не за титул, то за победы на отдельных этапах, тем самым показав потенциал «Ситроена» и дав шанс завлечь к себе топов в 2021-м. Например, без контракта находится четвёртый пилот по итогам сезона-2019 Андреас Миккельсен. Покинет «Тойоту» трёхкратный вице-чемпион мира Яри-Матти Латвала, сидит дома Хэйден Пэддон, ну и так далее. Да, не такие орлы, как топ-тройка, но стыдно с ними «Ситроену» точно не было бы.

Фото: Massimo Bettiol/Getty Images

Когда «Ситроен» ссылается на низкий уровень остальных пилотов, то тем самым откровенно намекает: наша техника слабая, далеко не самовоз, только топ-пилот в состоянии попробовать побороться с ней за победы. Но раз так, не было ли честным признаться, что темпы доводки автомобиля недостаточно высокие и именно это — главный фактор?

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При этом совсем недавно «Ситроен» тестировал существенно переработанную аэродинамику, которая пока не дебютировала в гонках. Напарник Ожье Эсапекка Лаппи считает, что французы могли бы сделать большой шаг вперёд — благодаря и новой аэродинамике, и обновлениям двигателя, подвески, рулевого управления и так далее.

Вторит пилоту и руководитель команды Пьер Будар. По его словам, слабые темпы развития были вызваны изменениями в составе гонщиков, которым нужно было сначала адаптироваться к машине и уже затем установить ориентиры в плане обновлений. «Мы могли видеть прогресс на последних тестах. Я уверен, что мы бы смогли бороться куда успешнее в следующем сезоне. Но теперь уж легко говорить...» — заявил Будар.

Собственно, вопрос: если в «Ситроене» были так уверены в прогрессе, что мешало сформировать пару Латвала-Миккельсен и побороться за титул если не в личном зачёте, то хотя бы в командном? Не смогли убедить руководство, что будете так хороши? В глубине души не были так уж уверены в успешности новинок? Что ж, тогда остаётся только повторить: ссылка на уход Ожье — лишь попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Обвинять в столь бесславном окончании кампании в WRC «Ситроен» может только себя самого.