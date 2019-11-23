«Ситроен», раньше уничтожавший всех в ралли, сбежал. Отговорки французов — стыд

Удар по чемпионату мира по классическому ралли. Заводская команда «Ситроена» на этой неделе объявила, что немедленно, по окончании сезона-2019, покидает WRC. Своё решение французы, доминировавшие в серии во второй половине 2000-х и начале 2010-х, объяснили грядущим уходом из команды Себастьена Ожье — мол, равноценно француза не заменить, а значит, не будет успехов. А зачем без них выступать дальше? Вот только подобные объяснения бросают тень не на Ожье, а на сам «Ситроен».
Дорога вниз
Давайте вспомним, что привело к нынешней печальной ситуации. Конец эры «Ситроена» наступил в 2013 году, когда совпали два фактора: переход WRC на новый технический регламент и решение Себастьена Лёба отказаться от полноценных выступлений в пользу эпизодических выходов на старт. DS3 WRC, построенный по новым правилам, оказался медленнее многих соперников — хотя тот же Лёб в 2013-м в четырёх своих гонках одержал две победы и один раз стал вторым. Тем самым француз намекнул — ребята, проблема ещё и в гонщиках.
Далее шли годы, а две французские проблемы никуда не девались. DS3 WRC так и не превратился в прекрасного лебедя, а кадровые решения по части гонщиков вызывали всё больше гонщиков. Рассорившись в своё время с молодым Себастьеном Ожье, ситроеновцы пробовали в качестве заводских гонщиков либо твёрдых вторых номеров вроде Микко Хирвонена и Крейга Брина, либо закоренелого крашера Криса Мика, который, спору нет, был быстр, но редко когда довозил машину до финиша.
Североирландец иногда умудрялся находить приключения даже на гонках, где никто уже не оказывал ему сопротивления — например, вылетал на парковку и в ужасе прорывался обратно на трассу мимо автомобилей зрителей. В общем, ставка на Мика оказалась провальной. Настолько, что в 2018-м команда сняла Криса с очередной гонки с забавной характеристикой — мол, Мик так часто попадает в аварии, что это становится опасно для его экипажа.
Между тем с новой сменой регламента в 2017 году и появлением автомобиля C3 WRC результаты «Ситроена» только ухудшились: новые «Хёндэ», «Тойота» и «Форд» опять оказались шустрее. Оставалось последнее средство: попробовать вернуть к себе воспитанника Ожье.
Последний шанс с Ожье
Условия были подходящие: у получастной «М-Спорт», с которой Себастьен дважды стал чемпионом, уже не хватало денег и на щедрый контракт французу, и на развитие техники. А вот переход в «Ситроен» позволял Ожье красиво замкнуть круг и всё-таки стать чемпионом с командой, которая открыла ему дорогу в чемпионат. Плюс это была возможность взять титул уже с третьей маркой после «Фольксвагена» и «Форда» — мало кому такое удавалось.
В общем, в 2019-м Ожье и «Ситроен» объединили усилия. Поначалу всё шло неплохо: победа в первой и третьей гонках, шесть подиумов за семь этапов. Но дальше стало очевидно: пока «Тойота» и «Хёндэ» успешно дорабатывают машины, «Ситроен» стоит на месте. Во второй половине сезона даже Ожье был не в силах угнаться за Оттом Тянаком и его «Тойотой».
Возможно, в 2020-м «Ситроен» и Ожье всё-таки взяли бы реванш, но помешал всё тот же Тянак: он внезапно решил перейти из «Тойоты» в «Хёндэ», освободив в японской команде крайне привлекательное место. Его и решил занять Ожье, разочарованный темпами развития «Ситроена». Француз посчитал, что родные французы и в сезоне-2020 не предоставят ему достаточно конкурентоспособную технику, и решил сделать менее рискованную ставку — очевидно, что с чемпионской «Тойоте» шансы на седьмой титул выше.
И вот тут-то «Ситроен» решил остановиться. Руководство французской команды решило моментально свернуть собственный проект в WRC, причём обвинило в этом собственного топ-пилота. «Мы не можем себе представить сезон-2020 без Себастьена», — заявила генеральный директор марки Линда Джексон.
Хорошая мина при плохой игре
Давайте по пунктам — что не так с заявлением «Ситроена». С первым пунктом нам поможет сам Ожье. «Наверное, коммуникация никогда не была сильной стороной „Ситроена“. Мне кажется, заявления, что доступных пилотов сейчас нет, — проявление неуважения к моим коллегам», – заявил француз в интервью Autosport.
С одной стороны, в WRC действительно сейчас есть лишь три общепризнанных топ-гонщика – помимо Ожье это чемпион Тятак и Тьёрри Нёвиль. С другой – без контрактов сейчас остаётся много крепких пилотов, которые могли бы побороться если не за титул, то за победы на отдельных этапах, тем самым показав потенциал «Ситроена» и дав шанс завлечь к себе топов в 2021-м. Например, без контракта находится четвёртый пилот по итогам сезона-2019 Андреас Миккельсен. Покинет «Тойоту» трёхкратный вице-чемпион мира Яри-Матти Латвала, сидит дома Хэйден Пэддон, ну и так далее. Да, не такие орлы, как топ-тройка, но стыдно с ними «Ситроену» точно не было бы.
Когда «Ситроен» ссылается на низкий уровень остальных пилотов, то тем самым откровенно намекает: наша техника слабая, далеко не самовоз, только топ-пилот в состоянии попробовать побороться с ней за победы. Но раз так, не было ли честным признаться, что темпы доводки автомобиля недостаточно высокие и именно это — главный фактор?
При этом совсем недавно «Ситроен» тестировал существенно переработанную аэродинамику, которая пока не дебютировала в гонках. Напарник Ожье Эсапекка Лаппи считает, что французы могли бы сделать большой шаг вперёд — благодаря и новой аэродинамике, и обновлениям двигателя, подвески, рулевого управления и так далее.
Вторит пилоту и руководитель команды Пьер Будар. По его словам, слабые темпы развития были вызваны изменениями в составе гонщиков, которым нужно было сначала адаптироваться к машине и уже затем установить ориентиры в плане обновлений. «Мы могли видеть прогресс на последних тестах. Я уверен, что мы бы смогли бороться куда успешнее в следующем сезоне. Но теперь уж легко говорить...» — заявил Будар.
Собственно, вопрос: если в «Ситроене» были так уверены в прогрессе, что мешало сформировать пару Латвала-Миккельсен и побороться за титул если не в личном зачёте, то хотя бы в командном? Не смогли убедить руководство, что будете так хороши? В глубине души не были так уж уверены в успешности новинок? Что ж, тогда остаётся только повторить: ссылка на уход Ожье — лишь попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Обвинять в столь бесславном окончании кампании в WRC «Ситроен» может только себя самого.
- 23 ноября 2019
-
14:55
-
14:00
-
12:26
-
11:45
-
10:46
-
10:02
-
00:35
- 22 ноября 2019
-
23:54
-
22:59
-
21:44
-
20:58
-
20:01
-
18:34
-
17:53
-
16:00
-
15:47
-
15:06
-
14:48
-
14:00
-
13:23
-
12:15
-
11:00
-
10:15
-
09:10
-
00:36
- 21 ноября 2019
-
23:38
-
22:49
-
21:54
-
20:51
-
19:57
-
19:01
-
17:59
-
16:18
-
15:22
-
14:17