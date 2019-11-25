В последних гонках Квята затмил напарник. Так ли всё плохо у россиянина?

В середине сезона-2019 у Квята появился новый напарник — француз Пьер Гасли, потерявший место в основной команде «Ред Булл». Предполагалось, что россиянин, триумфально вернувшийся и поднявшийся на подиум в Хоккенхайме, уверенно опередит Гасли. Однако накануне финальной гонки ситуация выглядит не так однозначно — сражение с новым напарником выходит не в пользу Квята.

Спа: первый блин не комом

Первой после возвращения в «Торо Россо» гонкой Пьера Гасли стал Гран-при Бельгии. Предполагалось, что французу, несколько деморализованному потерей места в «Ред Булл», понадобится время, чтобы адаптироваться к незнакомой для себя технике. Как выяснилось, возвращение в Фаэнцу гонщика не сломило: в квалификации, во второй день за рулём, Пьер опередил Квята — 1:46.435 против 1:46.514. Правда, в Спа россиянин получил новый мотор, а потому квалификация особой роли для него не играла — штраф автоматически отправил его на последний ряд стартовой решётки.



Зато в гонке Даниил сполна отыгрался и прорвался на седьмое место — попутно поборовшись с Албоном, у которого тоже был новый мотор, но уже в «Ред Булл». Гасли тоже проехал довольно неплохо: прорвался с 13-го места на 9-е, но оказался в тени россиянина. 1:0 в пользу Квята — но стало ясно, что новый напарник не станет грушей для битья.

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Монца: обоим не повезло

На Гран-при Италии очередь нового мотора (и штрафа в виде старта с последних рядов) дошла до Гасли, так что теперь в квалификации незачем было упираться французу. Квят опередил напарника, сравняв счёт, и занял 13-ю позицию. Результат россиянина, впрочем, мог быть и выше — перед своей лучшей попыткой Даниил оказался в трафике.

Фото: Peter Fox/Getty Images

По ходу гонки Квяту удалось отыграть несколько позиций, а за счёт удачного тайминга пит-стопа Даниил прорвался в какой-то момент на шестое место, но за двадцать с небольшим кругов до финиша возникла утечка масла — сход. Пьер Гасли добрался до финиша, но лишь 11-м. Француз, тем не менее, вновь порадовал: отлично стартовал и уже на втором круге догнал Квята, который стартовал пятью позициями выше.



Увы, на шестом круге Гасли пришлось по гравию объезжать Лэнса Стролла, которого ранее развернул Феттель. Пьер финишировал 11-м и не набрал очков. Гасли не повезло, но в целом его темп вновь был слабее: между шестым кругом (инцидентом со Строллом) и 27-м (последним перед пит-стопами) отставание от напарника выросло почти вдвое — с 7,6 секунды до 14,0. 2:0 в пользу российского гонщика.

Сингапур: первый успех Гасли

На Гран-при Сингапура Квят потерпел первое поражение в противостоянии с Гасли. Перед квалификацией у россиянина сгорел мотор, и выступать пришлось на старом, однако темп был откровенно слабым. В квалификации Даниил провалил вторую попытку, объяснив проблемы трафиком, потерял много времени на первом отрезке гонки и уже после 12 кругов вынужден был ехать в боксы, а под финиш столкнулся с Кими Райкконеном.



«Просто не мой день. Многое пошло не так», — заявил Квят, финишировавший в итоге 15-м. Пьер Гасли тем временем завоевал 8-е место, боролся с «Макларенами» и «Рено» и уступил лишь пилотам топ-команд и занявшему седьмую строчку Ландо Норрису. 1-2 — француз сокращает разрыв.

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Сочи: эпидемия моторов

В дни российского этапа число поломок на машине Квята только увеличилось: болид ломался буквально каждый день. В пятницу и субботу мотор внезапно терял мощность — и в квалификации Даниил вообще не смог покинуть боксов. На гонку автомобиля, к счастью, хватило: Квят отыграл несколько позиций на старте заезда и финишировал 12-м, в паре секунд позади 10-го места.

Фото: Charles Coates/Getty Images

Не самый впечатляющий результат, но сложно требовать от пилота большего — без тренировок и на не самой удобной для машины трассе. К тому же Пьер Гасли проехал ещё хуже (14-е место) и проиграл напарнику в очной борьбе на трассе. 3:1 — на домашнем этапе Квят, вопреки техническим проблемам, был сильнее.

Сузука: в гостях у «Хонды»

Из-за накрывшего Японию супертайфуна «Хагибис» Гран-при в Сузуке прошёл по необычному расписанию: все субботние заезды были отменены, поэтому пилоты остались без третьей тренировки, а квалификация прошла за несколько часов до старта гонки. И это сыграло не в пользу Квята — через день после свободных заездов баланс автомобиля изменился, и в итоге россиянин занял лишь 14-е место. Гасли во втором сегменте оказался почти на восемь десятых быстрее и прошёл в Q3.



Гонка стала своего рода продолжением квалификации: Гасли стартовал девятым и набрал шесть очков за седьмое место, а Даниил Квят после не самого удачного старта застрял в трафике и занял лишь 12-ю строчку. 3-2 — борьба двух пилотов становится всё более равной.

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Мехико: когда Квят налетел на Халка

Гран-при Мексики в исполнении россиянина в первую очередь запомнился отчаянной атакой на Нико Хюлькенберга, после которой немца унесло в отбойники, а Квят получил штраф в 10 секунд. Даниил в итоге выпал из первой десятки и лишился очков, но его девятое место перешло к Пьеру Гасли, так что этим манёвром россиянин де-факто подарил команде лишнюю пару очков, пожертвовав собственным результатом.

Но не будем оправдывать столкновение с гонщиком «Рено». В Мексике Квят был быстрее Гасли в квалификации, а затем всю дистанцию шёл впереди француза в гонке. Однако в тот уик-энд Пьер, как и многие другие в паддоке, отравился местной пищей. Речь даже шла об использовании гоночных подгузников, ими в случае чего обещал снабдить своего пилота Хельмут Марко. Ничья.

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Остин: снова штраф

Гонка в США закончилась для Квята так же, как в Мексике: столкновение на последнем круге и штраф, выбивший россиянина из топ-10. Вместе с этим Даниил допустил ошибку в квалификации, из-за чего его вторую попытку аннулировали судьи. Гасли тем временем снова пробился в Q3, всю гонку боролся с превосходившими числом и скоростью «Макларенами» и лишь из-за столкновения с Пересом на последних кругах остался без очков. 3-3.

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Сан-Паулу: Гасли поднялся на подиум

Недавний Гран-при Бразилии тоже остался за французом. «Торо Россо» неожиданно оказался быстрейшей машиной в середине поля, и Гасли блестяще воспользовался ситуацией: он квалифицировался седьмым, уступив лишь пилотам топ-команд, всю дистанцию шёл впереди других середняков и отстоял второе место под натиском Льюиса Хэмилтона на последних километрах. Для Пьера это был первый подиум в Формуле-1 — и лучший день в спортивной карьере.

Квят же выступил не слишком вразумительно. В квалификации россиянин показал только 16-й результат и не вышел из первого сегмента — и в шестой раз в восьми совместных выступлениях уступил Гасли. На старте Квят откатился ещё дальше и лишь хаос под финиш позволил прорваться на 10-е место и набрать хотя бы одно очко. В оправдание Даниила отметим, что в одной из тренировок сгорел очередной двигатель, тем не менее — 3-4.

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Абу-Даби: гонка престижа

Даже если засчитать Квяту победу над Гасли в Мексике, перед заключительным этапом счёт с французом у него будет равный — 4-4. И это при том, что в начале сезона Пьера в паддоке не критиковал только ленивый, а летом ему пришлось пересаживаться за руль незнакомой машины и начинать всё с нуля, в то время как опытный напарник работал с ней весь год.



Однако Гасли неожиданно для многих не стушевался и навязал Квяту реальное соперничество. Уже то, что француз смог выступить с Даниилом на равных, говорит не в пользу россиянина. С одной стороны, Квяту в финальной гонке бороться уже не за что: даже в первую десятку по итогам чемпионата пробиться почти нереально, зато Гасли может удержаться шестым, а «Торо Россо» — отобрать пятую строчку Кубка конструкторов у «Рено». С другой, если россиянин под занавес сезона победит француза, никто не сможет сказать, что в этом году он ему проиграл. Какая-никакая, но мотивация. Да и просто хотелось бы переломить негативную тенденцию последних Гран-при.