«Феррари» обманула сама себя: Леклер не успел на быстрый круг в квалификации

Хэмилтон на поуле, Леклер не успел

В пятничных тренировках темп задавал Валттери Боттас, показавший лучшее время в обеих сессиях. И пусть сам финн в любом случае стартовал бы с пит-лейна — перед гонкой ему дважды сменили двигатель, главным фаворитом квалификации оставался «Мерседес».



По итогам первых попыток заключительного сегмента быстрее вновь оказался «Мерседес» — Хэмилтон показал лучшее время, Боттас — третье. Обе «Феррари» оказались в четырёх-пяти десятых позади Хэмилтона, в то время как между «Серебряными стрелами» вклинился Макс Ферстаппен.

«Феррари» попыталась контаратковать во второй попытке, но ошиблась с временем выезда из боксов — Шарль Леклер попросту не успел уехать на быстрый круг. Не удалось улучшить и Максу Ферстаппену, из-за чего голландец уступил второе место Валттери Боттасу, ну а поул довольно уверенно сохранил Льюис Хэмилтон — 1:34.779.



Впрочем, из-за штрафа Боттаса, Ферстаппен всё равно будет стартовать вторым, Леклер начнёт гонку третьим. У обоих, как и у Хэмилтона, на первом отрезке будет «медиум», а вот Феттель, стартующий четвёртым, начнёт заезд на «софте».

Шарль Леклер Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Рено» спасается от «Торо Россо»

«Поул середняков» в Абу-Даби завоевал Ландо Норрис — британца уже нельзя назвать дебютантом, учитывая то, что в Формуле-2 он уже приезжал на эту трассу. Восьмым квалифицировался Даниэль Риккардо, которому хватило всего одной попытки, чтобы опередить Карлоса Сайнса и Нико Хюлькенберга. Команда «Рено» в этот раз уступила «Макларену», но её главная борьба — с «Торо Россо». И обе машины из Фаэнцы остались позади и не вышли в Q3.

С десятого места, но с правом выбора резины на первый отрезок, гонку начнёт Серхио Перес — Чеко квалифицировался 11-м и стал лучшим среди тех, кто не прошёл в финал. Не так много уступил мексиканцу Лэнс Стролл — 13-я позиция. Между двумя пилотами «Рейсинг Пойнта» вклинился Пьер Гасли, опередивший Даниила Квята — россиянин потерял на втором секторе финальной попытки и не смог улучшить собственного времени. Итог — 14-е место. Позади Даниила в Q2 остался лишь Кевин Магнуссен

«Альфа Ромео» осталась в Q1

Пожалуй, главным неудачником первого сегмента стал Ромен Грожан — француз, вынужденный вернуться к старой версии шасси из-за столкновения с Боттасом в тренировках, показал лишь 16-е время и проиграл напарнику почти четыре десятых секунды. Это уже второй вылет Грожана в первом сегменте в четырёх последних квалификациях.



На 17-м и 18-м местах расположились гонщики «Альфа Ромео» — Антонио Джовинацци под занавес сезона опередил Кими Райкконена, при том разрыв составил 0,27 секунды. У итальянской команды как не было скорости в тренировках, так и не было её в квалификации.



Замкнули же протоколы гонщики «Уильямса» — Джордж Расселл в 21-й раз подряд опередил Роберта Кубицу. Польский ветеран таким образом проиграл напарнику буквально все квалификации сезона-2019.



Гран-при Абу-Даби стартует в воскресенье 1 декабря в 16:10 по московскому времени.