Хэмилтон выиграл финальную гонку сезона, Леклер проиграл 3-е место чемпионата

Старт: Хэмилтон впереди, Гасли откатывается назад

На старте Льюис Хэмилтон сохранил за собой первую позицию, позади него позиции тоже остались неизменны: Ферстаппен, Леклер, Феттель, однако перед восьмым поворотом Шарль пошёл в атаку и отобрал у голландца второе место. Позади первой четвёрки расположился Албон, шестое место сохранил Норрис, а Сайнс прошёл Риккардо и поднялся на седьмую строчку.



Не повезло на первом круге Пьеру Гасли. В первом повороте его заднее колесо зацепил Стролл, из-за чего «Торо Россо» повело в сторону — переднее антикрыло коснулось автомобиля Переса и сломалось. После относительно неплохой квалификации француз сломал переднее антикрыло уже в первом повороте и вынужден был поехать в боксы за новым.

Не очень хорошо стартовал и Даниил Квят — после первых кругов россиянин откатился на 16-ю позицию.



Тем временем с последних рядов начал прорыв Валттери Боттас — финн отыграл шесть позиций и вышел на 14-ю строчку, однако затем на некоторое время застрял за Строллом и лишь к четвёртому кругу опередил канадца.



За первые шесть кругов Хэмилтон уехал от Леклера на четыре секунды, в то же время сам Шарль создал двухсекундный отрыв от Ферстаппена, а тому, в свою очередь, не угрожал Феттель, хотя стартовал немец, в отличие от соперников, на «софте».

«Феррари» обманула сама себя: Леклер не успел на быстрый круг в квалификации «Мерседес» уверенно занял первое и второе места, а вот Квят допустил ошибку, проиграл напарнику и стартует лишь 13-м.

«Феррари» «переобувается» первой

На исходе первых десяти кругов Леклер начал жаловаться на вибрации и попросил инженеров проверить шины. Команда заверила пилота, что всё в порядке, но Шарль по-прежнему отставал от Хэмилтона — разрыв перевалил за пять секунд. Леклер подтягивался к Льюису на первом и втором секторах, но на третьем стабильно терял по секунде, так что разрыв между «Мерседесом» и «Феррари» стабильно рос.



На 12-м круге Леклер свернул на пит-лейн — и вслед за ним в боксы поехал Феттель. Шарля механики обслужили без проблем, а вот на пит-стопе Себа возникла заминка с задним левым колесом — она стоила немцу нескольких секунд. На свежем «харде» Леклер поехал на полсекунды быстрее Хэмилтона и даже поставил быстрейший круг гонки.



Пока лидеры вели борьбу позиционную, в глубине пелотона баталии происходили куда ярче. Так, Даниэль Риккардо сумел контратаковать Карлоса Сайнса, но испанец не сдался и вновь прошёл австралийца, вернув позицию.



А на 18-м круге судьи включили DRS — до этого система была недоступна по техническим причинам. К этому же моменту «закончился» и «хард» Леклера — монегаск вновь начал терять относительно Хэмилтона (всё те же полсекунды), а отставание пилота «Феррари» выросло до полуминуты. Шедший вторым Ферстаппен тоже немало проигрывал Льюису — почти 13 секунд. Макс сменил шины на 25-м круге — тоже на «хард» и отдал Леклеру вторую позицию.



Кругом позже Макса на пит-лейне остановился Хэмилтон. Отрыв позволил Льюису сохранить за собой лидерство — у британца осталось ещё шесть секунд до Леклера и одиннадцать — до Ферстаппена.

Вторые пит-стопы не помогли

На 32-м круге, когда шины Леклера проехали уже 19, «Феррари» догнал Макс Ферстаппен. Голландец не слишком долго готовил атаку и вёл себя очень жёстко — «Ред Булл» едва не вывез Леклера за пределы трассы. Шарль попытался контратаковать, но вынужден был остаться позади — на куда менее свежем «харде» «Феррари» монегаска оказалась не в состоянии бороться с «Ред Булл». Уже на следующем круге Леклер отставал от Ферстаппена на две с лишним секунды.

За 16 кругов до финиша Леклер отправился на второй пит-стоп — отрыв от ехавшего позади Боттаса позволял сменить шины без потери позиции. На свежем «софте» Шарль попытался было атаковать, однако существенно сократить отставание от Ферстаппена это не помогло.



Куда более неожиданным стал пит-стоп Карлоса Сайнса на 42-м круге. Испанец боролся с «Рено» в конце первой десятки, но из-за второй остановки откатился за пределы топ-10. Кругом позже во второй раз остановился и Даниэль Риккардо — австралиец тоже выпал из первой десятки. Зато в топ-10 пробились Перес и Квят — оба перед своими пит-стопами проехали больше половины дистанции на стартовом комплекте резины и заканчивали гонку на относительно свежих шинах.



Больше того, за десять кругов до финиша Перес обогнал Хюлькенберга и вышел на восьмое место, а буквально на следующем круге немца «съел» и Квят, прорвавшийся на девятую строчку.

Формула-1. Гран-при Абу-Даби. Гонка



1.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

3. Шарль Леклер («Феррари»)

4. Валттери Боттас («Мерседес»)

5. Себастьян Феттель («Феррари»)

6. Александер Албон («Ред Булл»)

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг

8. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг

9.

10. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг

11. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг

12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

15. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

17. Джордж Расселл («Уильямс») + 1 круг

18. Пьер Гасли («Торо Россо») +2 круга

19. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга

20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 55 кругов2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)3. Шарль Леклер («Феррари»)4. Валттери Боттас («Мерседес»)5. Себастьян Феттель («Феррари»)6. Александер Албон («Ред Булл»)7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг8. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг9. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг10. Карлос Сайнс («Макларен») +1 круг11. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг12. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг15. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг17. Джордж Расселл («Уильямс») + 1 круг18. Пьер Гасли («Торо Россо») +2 круга19. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга20. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — не финишировал.

11-я в сезоне победа Льюиса

Тем временем Льюис Хэмилтон благополучно и в гордом одиночестве пересёк финишную черту, завоевав 84-ю победу в Формуле-1. Макс Ферстаппен занял второе место, третьим стал Шарль Леклер — между собой эти пилоты боролись также за третью позицию в чемпионате, и верх, как и в гонке, взял голландский пилот «Ред Булл».

Валттери Боттас при старте с последнего места сумел прорваться на четвёртую позицию, а на пятое место за два круга до финиша прорвался Себастьян Феттель, обогнавший Александера Албона. Седьмое место (и звание «лучшего из остальных») осталось за Серхио Пересом — Чеко на последнем круге прошёл Ландо Норриса на изношенных шинах. Даниил Квят стал девятым, а топ-10 замкнул Сайнс, которому удалось выйти вперёд, когда Хюлькенберг окончательно потерял темп — его «медиум» к этому моменту проехал свыше 30 кругов.



Чемпионом 2019 года ещё на Гран-при США стал Льюис Хэмилтон. Второе место в общем зачёте занял Валттери Боттас. В Кубке конструкторов уже в шестой раз подряд победу отпраздновал «Мерседес», второе и третье места, как и в предыдущие два года, заняли «Феррари» и «Ред Булл».



Следующий сезон стартует 15 марта с Гран-при Австралии, который пройдёт на трассе в Мельбурне.