«Одна из его сильнейших гонок». Квят отлично завершил сезон Формулы-1

Перед гонкой

Фантастический подиум Пьера Гасли и прорыв самого Квята в очки в Бразилии должны были обеспечить «Торо Россо» положительными эмоциями перед последним этапом сезона. Об этом говорил и сам Даниил в традиционном командном превью, признав, правда, что в последнее время никак не может добиться желаемых результатов.

Однако конфигурация трассы в Абу-Даби намекала, что тут бодаться с лучшими середняками «Торо Россо» будет сложновато: команда не выглядела фаворитом даже на фоне «Рейсинг Пойнт» и «Альфа Ромео», что уж говорить про «Макларен» и «Рено». Однако и аутсайдером не смотрелась.



Пятничные тренировки не дали однозначного ответа на вопрос, чего же ждать от «Торо Россо». Утром Квят с Гасли расположились на 15-м и 16-м местах, зато после обеда оба забрались в десятку. Однозначно радовало лишь то, что Даниил оба раза оказался впереди партнёра по команде. В субботу утром Квят и Гасли всё ещё были на грани топ-10, но справедливость результатов вызывала сомнение: конкуренты явно не показали всего, на что способны. Иначе трудно было объяснить секунду разрыва между пилотами «Рено» и полсекунды у «Макларена». Так и оказалось.



В квалификации ни французы, ни британцы не были досягаемы, а реальную борьбу «Торо Россо» вёл с «Рейсинг Пойнт». Это тоже оставляло неплохие шансы: штраф Валттери Боттаса означал, что победитель этой борьбы стартовать будет из десятки, но сохранит право свободного выбора шин. К сожалению, Квят в дуэли на четверых оказался проигравшим. Да, от победителя его отделило меньше одной десятой, но и Чеко Перес, и Пьер Гасли, и Лэнс Стролл оказались впереди. 14-е место в квалификации, 13-е на стартовой решётке. Не плохо, но, кажется, это был худший результат из возможных, учитывая явную небоеспособность «Хааса» и «Альфа Ромео» в квалификации.

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Гонка

В «Торо Россо» привычно выбрали нестандартную тактику: поставили Квяту «хард», который помимо него выбрали только пилоты «Уильямса». Самые жёсткие шины только помогли Даниилу провести привычно неудачный старт: за первый круг россиянин проиграл три позиции. Правда, Гасли стартовал ещё хуже, столкнувшись со Строллом и фактически завершив гонку. Но вряд ли Даниилу было от этого легче.

От соперников на более мягких шинах Квят не отставал, но и атаковать дуэт пилотов «Альфы» у Даниила не получалось. Пит-стопы соперников постепенно подняли россиянина и Кими Райкконена в десятку, а к середине гонки Квят всё же смог обогнать финна. Это вывело Даниила на восьмое место, но большинство соперников уже побывали в боксах.



Удивительно, но на прошедшем 25 кругов «харде» Квят ехал быстрее, чем «Макларены» и «Рено» на аналогичных, но свежих шинах. Даниил отрывался на полсекунды с круга, постепенно обеспечивая себе шансы под финиш: он всё равно выехал бы позади соперников, но разрыв был бы небольшим, а у россиянина были бы свежие и мягкие покрышки.



Проехав 35 кругов на «харде», Квят продолжал улучшать результаты на круге, не только отрываясь от Ландо Норриса, но и подъезжая к Серхио Пересу. Когда между пилотами осталась секунда, мексиканец свернул в боксы, выпустив Квята на седьмую позицию. Но и у россиянина резина стала уходить: Норрис позади начал сокращать разрыв. До финиша оставалось 16 кругов, но в «Торо Россо» с пит-стопом не спешили.



В боксы Даниила позвали на 41-м круге, и выехал он 12-м, но уже в шести секундах позади Переса. Дополнительные пять секунд возникли из-за пары-тройки лишних кругов на старой резине. При этом выпустили Квята не на «софте», а на «медиуме».



Но затем на второй пит-стоп неожиданно пошли Сайнс и Риккардо, впустив Даниила в десятку. А сам россиянин тем временем принялся вновь догонять Переса. Догнать Чеко не получилось, зато получилось — Хюлькенберга. Квят вышел на девятое место, но почти сразу вылетел за пределы трассы. Немец всё равно остался позади, но до пары Норрис — Перес теперь было уже слишком далеко. Даниил так и завершил гонку девятым. Помимо прочего, это позволило ему стать 13-м в чемпионате, отодвинув того же Хюлькенберга.

Хэмилтон выиграл финальную гонку сезона, Леклер проиграл 3-е место чемпионата Даниил Квят вновь не слишком удачно стартовал, но за счёт экстремальной тактики с оттянутым пит-стопом пробился в топ-10.

Цитата

Франц Тост: «Даниил провёл одну из сильнейших гонок за нас в этом году. Он был очень быстр на «харде» и показывал невероятно конкурентоспособную скорость. Мы зазвали его на 40-м круге для перехода на «софт», и он был очень быстр и на этом компаунде. К сожалению, когда он обошёл Хюлькенберга, то повредил переднее антикрыло, из-за чего потерял скорость на последних кругах».

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После гонки

Учитывая, как складывался уик-энд, итоговый результат Квята в Абу-Даби можно оценить как отличный. После квалификации очки казались маловероятными, но Даниил их раздобыл. Вдобавок девятое место стало его лучшим результатом после Гран-при Бельгии.

Осенняя часть сезона стала для Квята тяжёлым испытанием. Он потерпел явное поражение в борьбе с новым напарником Гасли, несколько раз пострадал от поломок техники, пару раз допускал ошибки, закончившиеся авариями, и потерял много позиций в чемпионате. На этом фоне достойное завершение сезона было крайне необходимо, чтобы поднять боевой дух перед зимней паузой. Квяту это удалось. Будем верить, что на той же волне он начнёт сезон-2020.