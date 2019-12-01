Когда кончатся ошибки «Феррари» и как жить без DRS? Итоги Гран-при Абу-Даби

Льюис Хэмилтон уверенно выиграл Гран-при Абу-Даби, не оставив соперникам ни единого шанса, в то время как «Феррари» так и не смогла обеспечить своему пилоту третье место в чемпионате — бронзовые награды впервые в карьере забирает Макс Ферстаппен. Подводим итоги финальной гонки Формулы-1 сезона-2019.

Хэмилтон выиграл финальную гонку сезона, Леклер проиграл 3-е место чемпионата Даниил Квят вновь не слишком удачно стартовал, но за счёт экстремальной тактики с оттянутым пит-стопом пробился в топ-10.

«Мерседес» — фаворит сезона-2020

«Мерседес» доминировал в Абу-Даби на протяжении всего уик-энда.Ив пятничных тренировках, и в квалификации, и в гонке никому не удалось поставить под сомнение преимущество немецких машин. Показательно, что Хэмилтон лидировал буквально каждый круг гонки и даже на время пит-стопа не уступил никому первой позиции. На финише британец «привёз» Ферстаппену 17 секунд, однако отрыв мог бы быть минимум вдвое больше — просто под финиш Льюис старался не рисковать.

Нельзя сказать, что в этом году быстрейшая машина была у «Мерседеса» — на ряде трасс по чистой скорости впереди была «Феррари», изредка верх брал «Ред Булл»… Тото Вольф объяснил это тем, что его команда уступила соперникам в темпах развития автомобиля, однако в Абу-Даби, где довольно стандартная трасса без экстремальных особенностей, W10 была наиболее эффективной машиной — как на одном быстром круге, так и на длинной серии.

При этом нынешнее шасси «Мерседеса» оказалось более сбалансированным, чем машина «Феррари». Инженеры в Маранелло наверняка добьются от следующего автомобиля лучшего баланса и большей прижимной силы, но пока в этом компоненте лидирует «Мерседес». И пока нет поводов считать, что в следующем году Джеймс Эллисон и его техническая команда сделают шаг назад.

Положение в чемпионате мира (топ-10)



1.

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 326

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 278

4.

5. Себастьян Феттель («Феррари») — 240

6. Карлос Сайнс («Макларен») — 96

7. Пьер Гасли («Ред Булл/Торо Россо») — 95

8. Александер Албон («Торо Россо/Ред Булл») — 92

9. Даниэль Риккардо («Рено») — 54

10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 52…

13. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 413 очков2. Валттери Боттас («Мерседес») — 3263. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 2784. Шарль Леклер («Феррари») — 2645. Себастьян Феттель («Феррари») — 2406. Карлос Сайнс («Макларен») — 967. Пьер Гасли («Ред Булл/Торо Россо») — 958. Александер Албон («Торо Россо/Ред Булл») — 929. Даниэль Риккардо («Рено») — 5410. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 52…13. Даниил Квят («Торо Россо») — 37.

«Феррари» снова не реализовала потенциал

По чистой скорости «Феррари» в этот уик-энд была далека от «Мерседеса», и по-настоящему возможности побороться с Хэмилтоном не было. Однако даже в таких условиях «Скудерия» умудрилась потерять кучу времени буквально на ровном месте. Так, Леклер не успел на быстрый круг в квалификации, а Феттель из-за трафике не прогрел шины перед решающим кругом. В гонке у Шарля возникли проблемы с «медиумом», и если Хэмилтон и Ферстаппен проехали на стартовом комплекте по 25 кругов, то Леклер — лишь 12.

Завершившийся сезон вновь стал для «Феррари» историей неудач, и во многих из них команда повинна сама. При таком количестве ошибок, как в этот уик-энд, о борьбе с «Мерседесом» не может быть и речи — даже при равном темпе.И это ещё Леклер счастливо избежал дисквалификации за неверное информирование ФИА про количество топлива в его машине перед стартом…

В межсезонье Маттиа Бинотто и всей команде необходимо пересмотреть свои процедуры и понять, как допускать меньше ошибок. Не говоря уже о том, что команде нужна более универсальная машина, а не дрэгстер, выезжающий вперёд только на скоростных трассах.

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Сайнс — чемпион «второй лиги»

По итогам сезона лучшим из представителей команд-середняков стал Карлос Сайнс. При этом испанец занял даже не седьмое, а шестое место чемпионата, опередив Албона и Гасли, которые по полсезона проехали за «Ред Булл». Карлос, который не особенно блистал на фоне Хюлькенберга в «Рено», в этом году раскрылся заново и смог реализовать потенциал машины, превосходившей по скорости технику соперников. Собственно, это и требуется от хорошего пилота. Вопрос теперь в том, сможет ли Сайнс сделать ещё один шаг в следующем году.

Для «Макларена» в целом это был очень хороший год — команда из Уокинга разгромила «Рено», собственного поставщика двигателей. Для французов минувший сезон выдался довольно посредственным, и двойной финиш вне очков при двойном выходе в Q3 кажется тому хорошей иллюстрацией: в квалификации машина была быстра, но из-за низкого темпа на жёстких шинах лишилась всяких шансов на очки. По итогам 21 гонки «Рено» отстаёт от «Макларена» на 54 очка.

Положение в Кубке конструкторов



1. «Мерседес» — 739 очков

2. «Феррари» — 504

3. «Ред Булл» — 417

4. «Макларен» — 145

5. «Рено» — 91

6. «Торо Россо» — 85

7. «Рейсинг Пойнт» — 73

8. «Альфа Ромео» — 57

9. «Хаас» — 28

10. «Уильямс» — 1.

Квят завершил сезон на высокой ноте

Отличной гонкой закончил сезон-2019 Даниил Квят. На старте россиянин потерял пару позиций, однако блестящий сверхдлинный отрезок на «харде» позволил отыграть две позиции на последних кругах и прорваться в очки. А ведь к концу первого круга россиянин был только 13-м.

Так или иначе, этот год Квят может записать себе в актив. Да, получалось не всё, однако после годичного отсутствия россиянин доказал, что по-прежнему быстр и способен бороться на трассе. И это мы не упоминаем подиум в Германии. В этом сезоне перед Даниилом стояла весьма сложная задача, но в следующем проще не станет — Пьер Гасли тоже выступает сильно и пока переигрывает напарника в квалификациях (7:2).

Квят будет гонять за бренд одежды. Уже нафантазировали стильные ливреи болида Хотели, чтобы Квят выступал за «Альфу»? Ну, вот в 2020-м и выступит.

DRS всё-таки полезна

Первые два десятка кругов гонки у гонщиков не было DRS — из-за технического сбоя система не работала ни у кого. К самой идее DRS есть множество вопросов, и учитывая, что защищаться от соперника лидер не может, её использование кажется не слишком спортивным. С другой стороны, очень показательным стало то, что без DRS Валттери Боттас на самой быстрой машине уик-энда на три круга застрял позади Лэнса Стролла и никак не мог пройти «Рейсинг Пойнт».

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун надеется, что после 2021 года, когда в силу вступит новый технический регламент необходимость в DRS отпадёт — предполагается, что новые машины смогут вести более плотную борьбу на трассе и терять меньше прижимной силы позади соперника. Но с нынешними машинами отказ от DRS выглядит нереалистично. «На некоторых трассах эта система очень нужна, и „Яс Марина“ — одна из них, — признал после финиша Риккардо. — Боже, храни DRS!». Спорное утверждение, но в этот день ответить на него было нечем.