Когда кончатся ошибки «Феррари» и как жить без DRS? Итоги Гран-при Абу-Даби

Льюис Хэмилтон уверенно выиграл Гран-при Абу-Даби, не оставив соперникам ни единого шанса, в то время как «Феррари» так и не смогла обеспечить своему пилоту третье место в чемпионате — бронзовые награды впервые в карьере забирает Макс Ферстаппен. Подводим итоги финальной гонки Формулы-1 сезона-2019.
«Мерседес» — фаворит сезона-2020
«Мерседес» доминировал в Абу-Даби на протяжении всего уик-энда.Ив пятничных тренировках, и в квалификации, и в гонке никому не удалось поставить под сомнение преимущество немецких машин. Показательно, что Хэмилтон лидировал буквально каждый круг гонки и даже на время пит-стопа не уступил никому первой позиции. На финише британец «привёз» Ферстаппену 17 секунд, однако отрыв мог бы быть минимум вдвое больше — просто под финиш Льюис старался не рисковать.
Нельзя сказать, что в этом году быстрейшая машина была у «Мерседеса» — на ряде трасс по чистой скорости впереди была «Феррари», изредка верх брал «Ред Булл»… Тото Вольф объяснил это тем, что его команда уступила соперникам в темпах развития автомобиля, однако в Абу-Даби, где довольно стандартная трасса без экстремальных особенностей, W10 была наиболее эффективной машиной — как на одном быстром круге, так и на длинной серии.
При этом нынешнее шасси «Мерседеса» оказалось более сбалансированным, чем машина «Феррари». Инженеры в Маранелло наверняка добьются от следующего автомобиля лучшего баланса и большей прижимной силы, но пока в этом компоненте лидирует «Мерседес». И пока нет поводов считать, что в следующем году Джеймс Эллисон и его техническая команда сделают шаг назад.
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 413 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 326
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 278
4. Шарль Леклер («Феррари») — 264
5. Себастьян Феттель («Феррари») — 240
6. Карлос Сайнс («Макларен») — 96
7. Пьер Гасли («Ред Булл/Торо Россо») — 95
8. Александер Албон («Торо Россо/Ред Булл») — 92
9. Даниэль Риккардо («Рено») — 54
10. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 52…
13. Даниил Квят («Торо Россо») — 37.
«Феррари» снова не реализовала потенциал
По чистой скорости «Феррари» в этот уик-энд была далека от «Мерседеса», и по-настоящему возможности побороться с Хэмилтоном не было. Однако даже в таких условиях «Скудерия» умудрилась потерять кучу времени буквально на ровном месте. Так, Леклер не успел на быстрый круг в квалификации, а Феттель из-за трафике не прогрел шины перед решающим кругом. В гонке у Шарля возникли проблемы с «медиумом», и если Хэмилтон и Ферстаппен проехали на стартовом комплекте по 25 кругов, то Леклер — лишь 12.
Завершившийся сезон вновь стал для «Феррари» историей неудач, и во многих из них команда повинна сама. При таком количестве ошибок, как в этот уик-энд, о борьбе с «Мерседесом» не может быть и речи — даже при равном темпе.И это ещё Леклер счастливо избежал дисквалификации за неверное информирование ФИА про количество топлива в его машине перед стартом…
В межсезонье Маттиа Бинотто и всей команде необходимо пересмотреть свои процедуры и понять, как допускать меньше ошибок. Не говоря уже о том, что команде нужна более универсальная машина, а не дрэгстер, выезжающий вперёд только на скоростных трассах.
Сайнс — чемпион «второй лиги»
По итогам сезона лучшим из представителей команд-середняков стал Карлос Сайнс. При этом испанец занял даже не седьмое, а шестое место чемпионата, опередив Албона и Гасли, которые по полсезона проехали за «Ред Булл». Карлос, который не особенно блистал на фоне Хюлькенберга в «Рено», в этом году раскрылся заново и смог реализовать потенциал машины, превосходившей по скорости технику соперников. Собственно, это и требуется от хорошего пилота. Вопрос теперь в том, сможет ли Сайнс сделать ещё один шаг в следующем году.
Для «Макларена» в целом это был очень хороший год — команда из Уокинга разгромила «Рено», собственного поставщика двигателей. Для французов минувший сезон выдался довольно посредственным, и двойной финиш вне очков при двойном выходе в Q3 кажется тому хорошей иллюстрацией: в квалификации машина была быстра, но из-за низкого темпа на жёстких шинах лишилась всяких шансов на очки. По итогам 21 гонки «Рено» отстаёт от «Макларена» на 54 очка.
1. «Мерседес» — 739 очков
2. «Феррари» — 504
3. «Ред Булл» — 417
4. «Макларен» — 145
5. «Рено» — 91
6. «Торо Россо» — 85
7. «Рейсинг Пойнт» — 73
8. «Альфа Ромео» — 57
9. «Хаас» — 28
10. «Уильямс» — 1.
Квят завершил сезон на высокой ноте
Отличной гонкой закончил сезон-2019 Даниил Квят. На старте россиянин потерял пару позиций, однако блестящий сверхдлинный отрезок на «харде» позволил отыграть две позиции на последних кругах и прорваться в очки. А ведь к концу первого круга россиянин был только 13-м.
Так или иначе, этот год Квят может записать себе в актив. Да, получалось не всё, однако после годичного отсутствия россиянин доказал, что по-прежнему быстр и способен бороться на трассе. И это мы не упоминаем подиум в Германии. В этом сезоне перед Даниилом стояла весьма сложная задача, но в следующем проще не станет — Пьер Гасли тоже выступает сильно и пока переигрывает напарника в квалификациях (7:2).
DRS всё-таки полезна
Первые два десятка кругов гонки у гонщиков не было DRS — из-за технического сбоя система не работала ни у кого. К самой идее DRS есть множество вопросов, и учитывая, что защищаться от соперника лидер не может, её использование кажется не слишком спортивным. С другой стороны, очень показательным стало то, что без DRS Валттери Боттас на самой быстрой машине уик-энда на три круга застрял позади Лэнса Стролла и никак не мог пройти «Рейсинг Пойнт».
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун надеется, что после 2021 года, когда в силу вступит новый технический регламент необходимость в DRS отпадёт — предполагается, что новые машины смогут вести более плотную борьбу на трассе и терять меньше прижимной силы позади соперника. Но с нынешними машинами отказ от DRS выглядит нереалистично. «На некоторых трассах эта система очень нужна, и „Яс Марина“ — одна из них, — признал после финиша Риккардо. — Боже, храни DRS!». Спорное утверждение, но в этот день ответить на него было нечем.
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