Великолепный Перес, блестящий Квят. Оценки за Гран-при Абу-Даби

Льюис Хэмилтон — 9,5
Британец провёл финальный этап сезона в истинно чемпионском стиле — поул, лидирование от старта до финиша, лучший круг гонки, победа. Льюис вновь ехал в своей собственной лиге и ни разу по ходу дистанции не поставил свой триумф под сомнение.
Серхио Перес — 9,0
Почти идеальный уик-энд для Переса. Чеко не прошёл в третий сегмент, зато получил возможность стартовать на более жёсткой резине и умудрился проехать на одном комплекте «медиума» 37 кругов. Это стало залогом отличного финишного отрезка на «харде», когда Серхио обогнал обоих пилотов «Рено» и Ландо Норриса.
Макс Ферстаппен — 8,5
Дотянуться до «Мерседеса» у Макса шансов не было, но и «Феррари» по ходу гонки голландцу почти не мешала. Правда, на первом круге Ферстаппен пропустил Леклера и смог выйти вперёд только потому, что у монегаска слишком быстро «ушли» шины на первом отрезке. Но теперь это уже неважно: в чемпионате Макс опередил обоих гонщиков «Феррари» и завоевал третье место.
Даниил Квят — 8,5
В квалификации «Торо Россо» столкнулась с проблемами — обе машины сильно скользили по трассе и потеряли время. Тем не менее россиянин блестяще отыгрался за счёт экстремально длинного (40 кругов!) отрезка на «харде», после которого догонял пилотов на свежем «медиуме» и вырвался на девятое место. Очень достойное завершение сезона. Почему оценка ниже, чем Пересу? Серхио первый мегаотрезок прошёл на более мягких шинах.
Ландо Норрис — 8,0
Почти весь уик-энд британец держался лидером середины пелотона: он показал седьмой результат в квалификации и за несколько кругов до финиша шёл седьмым. На последних кругах Ландо не смог сдержать Переса, однако у Чеко была намного более свежая резина, в то время как Норрис на своих шинах проехал уже 45 кругов. Сильная концовка для дебютанта.
Шарль Леклер — 7,5
«Феррари» в Абу-Даби катастрофически не хватало прижимной силы, поэтому о борьбе с «Мерседесом» речи не шло, однако были хорошие шансы на второе место — если бы на первом отрезке «медиум» не кончился бы слишком быстро. Леклер вообще оказался первым (если не считать Стролла), кто сменил стартовый комплект «медиума». В итоге Шарль на полминуты отстал от Ферстаппена, впереди которого завершил первый круг.
Валттери Боттас — 7,5
О том, что Боттас будет стартовать с последнего ряда, было известно ещё до старта гонки, и прорыв на четвёртое место — достойный результат. Но не будем забывать, что Валттери в совершенно необязательной ситуации разбил машину в тренировках, да и в самой гонке прорывался через пелотон не то чтобы впечатляюще. Да, на первых кругах у Боттаса не было DRS, как и у других, зато у него была лучшая машина.
Кевин Магнуссен — 7,5
14-е место на финише не особенно впечатляет, однако Кевин действительно выжал максимум того, что позволяла машина. Магнуссен опередил Грожана в квалификации (счёт по итогам сезона — 13-8 в пользу датчанина) и отыграл на старте пять позиций. Увы, затем «Хаас» только терял и постепенно Кевин выпал из первой десятки.
Роберт Кубица — 7,5
Это была, вероятно, последняя гонка Формулы-1 в карьере Кубицы, и он провёл её более чем достойно. Да, в квалификации Роберт проиграл молодому напарнику, но прошёл его на старте, боролся с представителями других команд и удерживал «Альфа Ромео» Джовинацци позади, пока не произошёл контакт, отбросивший поляка назад.
Карлос Сайнс — 7,0
Испанец в этот уик-энд боролся за шестое место в чемпионате — и завоевал его (впервые с 2015 года кто-то не из топ-команд смог прорваться в топ-6 турнирной таблицы), однако в квалификации испанец выступил не лучшим образом и уступил Риккардо и Норрису, которых должен был опережать. Зато неплохо стартовал, а под финиш обогнал Нико Хюлькенберга, вырвав 10-е место.
Даниэль Риккардо — 7,0
После сильной квалификации от Риккардо ожидали и сильной гонки, но всё сложилось не в пользу австралийца. Неудачный старт и проблемы с комплектом «харда» привели к тому, что Даниэль оказался позади своих прямых соперников — Хюлькенберга и пилотов «Макларена». В концовке гонки команда позвала пилота на второй пит-стоп, но это не помогло выйти вперёд. Итог — 11-е место и ни одного очка.
Кими Райкконен — 7,0
В шести последних квалификациях сезона Кими четырежды проиграл Джовинацци. На длинных отрезках темп «Альфа Ромео» в этот уик-энд был лучше, чем на одном круге, но «Макларены» и «Рено» всё равно были быстрее, так что дотянуться до очков под занавес чемпионата Райкконен не смог.
Антонио Джовинацци — 7,0
Для Джовинацци всё начиналось отлично — победа над напарником в квалификации, отличный старт и 12-е место к пятому кругу. Правда, затем команда позвала пилота на ранний пит-стоп и вернула на трассу в трафик, где Антонио не поделил трассу с Кубицей, после чего шансов на высокий результат уже не было.
Лэнс Стролл — 7,0
Канадец в этот уик-энд смотрелся неплохо, и хотя уступил Пересу в квалификации, разрыв составил всего несколько сотых. Неизвестно, чего мог бы добиться Лэнс в гонке, поскольку уже на первых кругах вынужден был поехать в боксы за новым антикрылом из-за столкновения с Гасли.
Джордж Расселл — 7,0
Расселл в 21-й раз в сезоне выиграл квалификацию у Кубицы, но затем чуть не испортил всё уже на первом круге, когда пропустил торможение и едва не вынес напарника. Впрочем, на финише Расселл всё равно оказался впереди Роберта и даже сохранил позицию впереди Пьера Гасли.
Пьер Гасли — 7,0
Это мог бы быть сильный этап в исполнении Гасли, который ещё до гонки предупреждал, что предпочёл бы стартовать на жёстких шинах. Увы, уже на первом круге у француза произошёл контакт с пилотами «Рейсинг Пойнта», после которого пришлось менять переднее антикрыло и доезжать до финиша в конце классификации.
Себастьян Феттель — 6,5
Не самый удачный уик-энд для немца (если не считать рождения ребёнка). Авария в тренировках, неудачная концовка квалификации (в трафике Феттель не смог как следует прогреть резину), не самая выразительная гонка — ни разу по ходу заезда Себ не поднимался выше четвёртого места. Лучшая новость этого этапа для Феттеля — сезон закончился.
Александер Албон — 6,5
Таиландский пилот снова уступил Ферстаппену, и снова очень много. В квалификации Албон был на полсекунды медленнее, а на финише гонки двух пилотов «Ред Булл» разделили 50 секунд. В оправдание Александера отметим ранний пит-стоп, спровоцированный «Феррари», однако в целом Албон в этот уик-энд был лишь бледной тенью напарника.
Нико Хюлькенберг — 6,5
Не о таком завершении карьеры в Формуле-1 мечтал Хюлькенберг: и в квалификации, и в гонке немец оказался последним в квартете пилотов «Рено» и «Макларена». Второй подряд финиш вне очков и 14-е место по итогам сезона — так низко в турнирной таблице Халк был только в дебютном сезоне-2010, когда выступал за «Уильямс».
Ромен Грожан — 6,5
Грожану в этот уик-энд не повезло. Француз работал с обновлениями машины, и всё шло хорошо, пока не произошло столкновение с Боттасом. Из-за этого Ромену пришлось вернуться к старой версии машины и изучать трассу заново. Итог — вылет в первом сегменте квалификации, неудачный старт и 15-е место в гонке.
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