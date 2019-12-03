«Конфуз даже для рента-драйвера». СМИ ругают Феттеля и шлют Льюиса в «Феррари»

«Если кто и примет верное решение, то, скорее, Хэмилтон»

Гран-при Абу-Даби не слишком восхитил мировую прессу – из-за слабой интриги в борьбе за первые два места. Не помогли даже очередные ошибки «Феррари» и напряжённая схватка в середине чемпионата. В основном журналисты писали не про гонку, а про весь сезон-2019. И всё же начнём с реплики PlanetF1 про финальные выступления для Нико Хюлькенберга и Роберта Кубицы.

«Усилиями пользователей Reddit за Хюлькенберга проголосовали как за гонщика дня, подарив Нико своеобразную мини-победу в его финальном Гран-при. Но эта гонка хорошо характеризует карьеру Хюлькенберга, ведь Сайнс обошёл его на последнем круге и отобрал финальное очко. Такой большой потенциал – и столь невеликие результаты по итогам.



Роберт Кубица между тем вновь финишировал последним. И всё-таки его возвращение в Ф-1 после ужасных травм стало одной из главных историй сезона. Поляк, очевидно, уже не тот пилот, каким был дальше, но даже само возвращение на решётку было суперрезультатом для пилота, который, если бы не травма, мог бы стать чемпионом мира», — констатирует издание.

Кубица провалился в Ф-1, но объяснил, почему всё не зря. Финальное интервью Польский ветеран – о крайне неудачном сезоне с «Уильямсом». Роберт не думал, что может быть хуже, чем в 2018-м.

Джонатан Макэвой из Daily Mail между тем комментирует самый громкий слух последних дней. Конечно же, речь о переговорах Льюиса Хэмилтона с «Феррари» с прицелом на 2021 год.



«Нужно, чтобы это произошло: Хэмилтон переходит в «Феррари» в сезоне-2021. Это уберёт всю прежнюю определённость. Вероятно, это сведёт в красном углу ринга Хэмилтона и Шарля Леклера и может перебросить Ферстаппена в «Мерседес». В любом случае, это самая захватывающая вещь, которая могла бы произойти с Гран-при. Это вполне очевидно – но я так же полагаю, что именно такой поступок нужен и самому Льюису.



Во-первых, разве ему не нужен будет новый вызов после семи сезонов почти беспрерывного успеха? Фактически он работал с одними и теми же людьми в одной и той же манере все эти годы. В теории всё может остаться так же и до конца его следующего контракта. Во-вторых, «Феррари» может обеспечить его последним элементом для создания легенды. Вполне вероятно, что в следующем году он станет чемпионом в седьмой раз. И после этого у него будет возможность выиграть чемпионат с третьей командой – это единственный рубеж, который ему нужно будет покорить на пути к величию. При таком подходе он получить шанс затмить Михаэля Шумахера за рулём такой же алой машины.



Добавим и третий момент. Что ему делать, уже положив все эти миллионы в банк, в момент, когда он, скорее всего, уже поставит рекорды по наибольшему числу побед и поул-позишен в истории? Да, он может проиграть Леклеру, который хорошо обживётся в команде к 2021 году. Риски есть. Но это часть игры!».

Зачем Хэмилтону уходить в «Феррари», понятно. Но зачем «Мерседесу» Феттель? Это странно, но для попадания в «Мерседес» Себу надо болеть против Боттаса.

Лоуренс Эдмондсон из ESPN тоже считает, что переход Хэмилтона в «Феррари» может оказаться вполне успешным решением.

«В 2021 году всем командам придётся вернуться к чертёжным доскам на фоне переработки технического регламента. У «Феррари» есть все ресурсы, чтобы стать претендентом на титул. Кроме того, пусть изменения в правилах-2021 влияют почти на каждую область шасси, они не затронут моторы. А в последние годы «Феррари» перехватила у «Мерседеса» лидерство по мощности силового блока. Если Хэмилтон верит, что перезагрузка правил даст Маранелло шанс отыграться в слабых областях и сохранить при этом сильные, то красный комбинезон может манить его ещё сильнее.



Ни у кого в Формуле-1 нет магического шара, но Хэмилтон силён в принятиях решений – вспомните его переход из «Макларена» в «Мерседес». Если какой-то пилот и примет верное решение перед 2021 годом, то история даёт основания предположить, что это будет Хэмилтон», — верит Эдмондсон.

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«Манёвр Феттеля – конфуз даже для рента-драйвера»

Эндрю Бенсон из BBC подвёл итоги сезона-2019, и одним из самых интересных пунктов в материале британского обозревателя является номинация «Худшая ошибка». Фаворит в ней для Бенсона очевиден.



«Второй год подряд этот «приз» забирает Феттель. На самом деле, он выигрывает сразу золото, серебро и бронзу. Ошибка в Канаде, когда он вылетел под давлением Хэмилтона и затем, как посчитали судьи, небезопасно вернулся на трассу, стоила ему победы. Штраф был спорным, но немец бы его не получил, если бы для начала не допустил ошибки.



Серебряная медаль – за удар в зад болида Ферстаппена на «Сильверстоуне», когда он абсолютно неверно оценил ситуацию во время попытки обратно обойти Макса. Золотая медаль – и наихудшая ошибка — это Монца. Само по себе было плохо, когда его развернуло в «Аскари» — абсолютно невынужденная ошибка. Когда он попытался вернуться на трассу, то врезался в Лэнса Стролла. Его манёвр – это конфуз даже для рента-драйвера, что ж говорить про четырёхкратного чемпиона мира», — поражается автор.

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Если с выбором автора худшего манёвра у Бенсона проблем не возникло, то при определении лучшего пилота года обозреватель BBC сомневался между Хэмилтоном и Ферстаппеном.



«Льюис выиграл 11 гонок и продемонстрировал серию невероятных выступлений, из-за чего его победа в чемпионате казалось более лёгкой, чем была на самом деле. И все равно он чуть не проиграл в этой номинации. Если бы эта статья писалась в середине сезона, то приз забрал бы Макс Ферстаппен. Голландец выступал на просто выдающемся уровне, поддерживая тот уровень формы, который он обрёл с Канады-2018. Но в итоге Хэмилтон всё-таки его обошёл.



У Ферстаппена был ряд спорных моментов. Он допустил ошибки на старте в Бельгии и Италии, а в Мексике сочетание безрассудства и легкомыслия стоило ему поула и затем победы, когда он не поднял ногу при жёлтых флагах. В то же время Хэмилтон после относительного медленного – по своим меркам – старта сезона начал атаковать по полной и уже никогда не останавливался. Да, он допустил пару ошибок в Германии и ошибся при обгоне в Бразилии, но это все равно золотой стандарт. Однако в этом году Ферстаппен был очень близок», — заключает Бенсон.

Когда кончатся ошибки «Феррари» и как жить без DRS? Итоги Гран-при Абу-Даби Пусть «Мерседес» доминировал в последней гонке сезона, но «Феррари» всё равно создала себе массу проблем.

«Франция – это болезненно скучная процессия»

Свои награды по итогам чемпионата-2019 раздал и Оливер Браун из The Telegraph.

Лучшей гонкой Браун выбрал Гран-при Германии: «Восхитительный хаос, когда даже лучшие гонщики мира не справлялись в сложных погодных условиях. Даже победителя Макса Ферстаппена развернуло на 360 градусов, в то время как Себастьян Феттель каким-то образом прорвался с последнего места на второе».



Худшая гонка – это Франция: «Она была настолько болезненно скучно процессией, что даже Хэмилтон выглядел поражённым лёгкостью своей победы. Вряд ли много людей расстроится, если бы «Поль Рикар» выкинули из календаря».



Самое большое разочарование для британца – это выступления Роберта Кубицы: «Поляк добился значительного достижения, вернувшись в Ф-1 после почти смертельной аварии в ралли. Но его весь год затмевал напарник Джордж Расселл».

У гонщика на ралли отвалился руль — но экипаж помчал дальше и выиграл! Видео Спокойствию некоторых пилотов можно только позавидовать. Ну а бельгиец Литар, гоняющий без руля, — просто кумир.

Из итогов от Дэна Рипли из Daily Mail мы выделим номинацию «Лучшее выступление», в которой победил пилотаж Шарля Леклера на Гран-при Италии.



«Было много вариантов, включая «охоту» Хэмилтона на свежих шинах за Ферстаппеном в Венгрии, равно как и выступление самого Макса в Бразилии, когда он дважды опередил чемпиона мира в борьбе за победу. Но Леклер продемонстрировал скорость, зрелость и спокойствие, которого не ожидали от столь молодого пилота, ведь он находился под серьёзным давлением со стороны Хэмилтона (и тифози) в борьбе за победу. Да, иногда его тактика борьбы с британцем была спорной, но он справился с нервами и подарил «Феррари» первую домашнюю победу с 2010 года», — воздаёт должное монегаску автор.



Напоследок – немного о Данииле Квяте. AS в своём материале подвела итоги сезона для всех двадцати гонщиков. Вот отрывок, посвящённый российскому пилоту «Торо Россо».



«Перерождение в Ф-1 было украшено подиумом в Хоккенхайме – первым для представителя команды-середняка за долгое время. Но это не состоянии скрыть правды: до чуда с шампанским игру выигрывал Албон, а затем Квята превзошёл и Гасли. Периодические успехи Даниила, вероятно, выглядят достаточными для «Торо Россо», — посчитали испанцы.