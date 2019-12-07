Поляк не виноват, или почему Кубицу надо уважать даже за такой сезон

Не на такое возвращение в Формулу-1 рассчитывал польский гонщик — 21 поражение в квалификации от напарника-дебютанта, натянутые отношения с командой, никаких перспектив в борьбе с соперниками и вынужденные сходы с дистанции из-за нехватки запчастей.

Однако вместе с этим Кубица стал одним из героев года — уже то, что ему удалось вернуться на стартовую решётку после жуткой аварии в Италии и нескольких лет отсутствия, заслуживает уважения. Роберт доказал, что даже одной рукой (вторая так полностью и не восстановилась от травм) способен выступать в самых быстрых кольцевых гонках планеты.

Кубица провалился в Ф-1, но объяснил, почему всё не зря. Финальное интервью Польский ветеран – о крайне неудачном сезоне с «Уильямсом». Роберт не думал, что может быть хуже, чем в 2018-м.

Это было не зря

Результаты минувшего сезона говорят не в пользу Кубицы — он часто уступал молодому напарнику, допускал ошибки и, похоже, не слишком сработался с командой. Хотя в последнем случае винить Роберта, пожалуй, не стоит. Тем не менее именно поляк принёс «Уильямсу» единственное очко в сезоне и в итоговой классификации чемпионата фамилия Кубицы стоит выше Расселла.



Роберт говорит, что не жалеет о проведённом в сезоне «Уильямсе», хотя он и получился труднее предыдущего. «Я бы жалел, если бы через много лет смотрел на себя в зеркало и знал бы, что у меня был шанс, но я от него отказался, — сказал гонщик после финиша своей последней гонки. — С точки зрения результатов сезон получился разочаровывающим, но если посмотреть глубже, всё было не так плохо».



После аварии 2011 года, когда Кубицу пришлось буквально собирать по кускам, Да и возраст — 34 года на момент старта сезона — говорил уже не в пользу поляка. Но Роберт сначала вернулся в ралли, которое его чуть не убило, провёл несколько тестов. Порой Кубица был недостаточно быстр — в конце 2017-го он уступил в сравнительных тестах Сергею Сироткину, однако принял поражение, остался резервистом и год отработал в боксах команды. Когда россиянин покинул «Уильямс», вакантное место досталось поляку — да, он привёл спонсоров, но свой шанс заработал честно.

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Поляк не виноват

2019 год, как считает сам пилот, получился хуже предыдущего. Мало того, что машина оказалась ещё более медленной, так ещё и не хватало запасных деталей. Доходило до того, что команда приказывала Кубице остановиться в боксах и сойти с дистанции, чтобы поберечь запчасти. Понятно, что подобные вещи не нравятся спонсорам, но и самому пилоту в условиях ограничения на тесты и в целом недостаточно хорошего баланса машины становится труднее её почувствовать и выжимать максимум. Не говоря уже о мотивации.



Кубица ещё в середине сезона заявил, что в конце года уходит из команды, но продолжал работать, пусть отношения и не особо сложились. Кубица отказался отвечать на вопрос о том, сможет ли «Уильямс» прибавить в следующем году («У меня есть мнение, и я оставлю его при себе»), но продолжал бороться до последнего и почти сдержал Джовинацци в заключительной гонке.

Фото: Charles Coates/Getty Images

Кроме того, по ходу сезона Роберт часто давал понять, что его машина хуже той, что команда предоставляет Расселлу. Поляк этим, очевидно, был недоволен, но в целом инженеров можно понять: Джордж, будучи чемпионом Формулы-2 и гонщиком «Мерседеса», остаётся в команде на второй год. Нет ничего удивительного в том, что его автомобилю команда уделяет больше внимания и первому даёт опробовать новинки. Однако это вполне объясняет разницу между пилотами и большую часть из 21 поражения Кубицы в квалификациях.



Ну, и, конечно, далеко не всегда хорош был сам поляк. Порой он допускал ошибки, а порой был в принципе очень медленным и весь уик-энд уступал Расселлу. А в некоторых случаях был попросту плох. Но не забывайте, что Роберт восемь лет не выступал в формульных гонках — после столь долгого перерыва даже абсолютно здоровый пилот не сможет поехать на уровне действующего чемпиона Формулы-2.

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Возвращение в БМВ?

Теперь Кубицу ждут тесты автомобиля DTM в Хересе. Роберт поедет на БМВ — в цветах этой марки он одержал свою единственную победу в Формуле-1 (Монреаль-2008). В кузовных гонках физические нагрузки не так высоки, а потому ограничения в подвижности руки будут мешать Кубице ещё меньше. Поляк прямо говорит: шансов продолжить карьеру в «Больших призах» практически нет, хотя даёт понять, что был бы не против остаться ещё на год, однако и DTM не такой уж и плохой вариант: в этой серии в БМВ уже несколько лет гоняется Тимо Глок, который в 2008-м выступал в Формуле-1 за «Тойоту» и даже поднялся с ней пару раз на подиум. В DTM Тимо выигрывает гонки.

Восемь лет назад Кубица чуть не погиб на ралли в Италии — автомобиль налетел на металлический рельс, который насквозь пробил кабину. Доктора чудом спасли гонщика и по кусочкам собирали ему руку — она с тех пор не так подвижна, как прежде. Тем не менее Кубица целый год выступал в изнурительном графике Формулы-1. С точки зрения статистики Кубица, которому сегодня исполняется 35 лет, в этом сезоне ничего не добился, но он доказал, что может провести целый год на высшем уровне и оставаться профессиональным гонщиком — и в этом его главная победа.