«Уильямсу» опять постучали со дна. Кошмарный сезон великой команды

Цели: четвёртое место в Кубке конструкторов

В «Уильямсе», несмотря на полный провал в 2018-м году (7 очков в Кубке конструкторов и последнее место) перед стартом сезона были настроены более чем оптимистично – заместитель руководителя команды Клэр Уильямс даже не сомневалась в том, что провал прошлого года не повторится.



Перед стартом предсезонных тестов Уильямс говорила: «Мы всё ещё являемся командой, которая вступает в чемпионат с приличным бюджетом, у нас есть феноменальные ресурсы на заводе, и у нас отличная команда сотрудников. Не вижу причин, по которым мы не можем дать отпор соперникам и завоевать четвёртое место в Кубке конструкторов. Не верю, что нужно ждать, и мы не придерживаемся идеи, что должны топтаться на месте до 2021 года. Это важное сообщение для всех — мы конкурентоспособны, мы не просто сочиняем цифры и ждём, пока изменится регламент».

Четвёртое место в чемпионате для команды, которая в прошлом году была чуть ниже уровня дна – согласитесь, смелое заявление?



Однако уже после первых тестов надежду начали терять даже самые верные фанаты Роберта Кубицы. Первые два дня тестов команда пропустила, третий день был испорчен дождями, а далее с каждым днём всё более и более становилось понятно – команда не достигла никакого прогресса за межсезонье.

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Резюме: команда продолжает затяжное пике

Как итог – уход из команды весьма важного человека Падди Лоу, который не то понял неспособность Клэр Уильямс выстраивать гоночный коллектив, не то разочаровался в команде в целом, не то команда осталась недовольна его вполне разумными мыслями относительно дальнейшего развития. Сама же Клэр на протяжении всей первой половины сезона заявляла о том, что она берёт вину за провал команды на себя и готова покинуть рост руководителя, а во второй половине сезона – о том, что понимает пути выхода из кризиса. Но ни первое, ни второе никак команде не помогло.



Не помогли и новинки, которые команда привозила по ходу сезона – мало того, что многие детали оказались весьма дефицитными (к этому вопросу мы позже ещё вернёмся), так они ещё и оказались очень хрупкими – пакет, привезённый командой на этап в Германии Кубица даже оценить нормально не смог – детали попросту отваливались от машины и очень много времени было потрачено только на то, чтобы они продолжали держаться на болиде. Но они хотя бы были – на предсезонных тестах команды столкнулась с их острой нехваткой… В таком формате, фактически, продолжался весь сезон для «Уильямса».



Как итог – результаты сезона оказались даже хуже, чем в 2018-м году. Да, разумеется, упасть ниже десятой позиции в чемпионате, если в нём принимает участие десять команд, нельзя, однако, если в прошлом сезоне при определённых условиях «Уильямс» мог пробовать бороться за очки, да и на трассе периодически оказывал сопротивление той же «Форс Индии» (Перес-Сироткин в Сингапуре как яркий пример), то в нынешнем сезоне «Уильямс» превратился в явного аутсайдера, неспособного не то что бороться за очки, но и даже за попадание во второй сегмент квалификации. Команде удалось финишировать в очковой зоне только один раз за сезон, и то, финишировал Кубица 12-м, но штраф для «Альфа Ромео» позволил ему подняться на последнюю ступень очкового поезда. Это очко так и осталось единственным для команды в чемпионате. По количеству набранных очков для команды этот сезон стал худшим с 1976 года, когда коллектив назывался ещё Frank Williams Racing Cars. Тогда команда не смогла набрать очков, хотя по нынешней системе начисления у коллектива было бы в активе 17 (!!!) очков, что, как вы понимаете, в 17 раз больше, чем в минувшем сезоне.

«Уильямс»: 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 1 очко, 10-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 10-е место (



Роберт Кубица: 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 1 очко, 19-е место в чемпионате. Лучший финиш: 10-е место (Гран-при Германии).



Джордж Расселл: 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 0 очков, 20-е место в чемпионате. Лучший финиш: 11-е место (Гран-при Германии). : 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 1 очко, 10-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 10-е место ( Роберт Кубица , Гран-при Германии).: 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 1 очко, 19-е место в чемпионате. Лучший финиш: 10-е место (Гран-при Германии).: 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 0 очков, 20-е место в чемпионате. Лучший финиш: 11-е место (Гран-при Германии).

Цитата года: Алексей Попов

Разумеется, обладатель последнего титула в команде «Уильямс» Жак Вильнёв наговорил очень много о команде за прошедший сезон – настолько, что его отлучили от паддока, Однако резюмировал происходящее в команде российский комментатор Алексей Попов, узнав, что на тесты коллектив пригласил не пилотов, которым столь необходим опыт (а в сезоне-2020 в команде будет новичок и Джордж Расселл, для которого этот сезон станет вторым в карьере), а проплаченного израильтянина Роя Ниссани.

«Вы что, с ума сошли? Куда? Их последнего чемпиона мира Жака Вильнёва не пускают к ним в моторхоум, и за что? За то, что он сказал правду? Ребята, вы гоночная команда или бизнес? Если бизнес, то окей! «Макларен» – тоже большой бизнес, но они как-то отделяют мух от котлет и при этом производят огромное количество автомобилей. Да, они, может, пока не достигли репутации Ferrari дорожной или тем более Porsche с десятками тысяч машин, но они на правильном пути. У них есть и бизнес, и гоночная команда. «Уильямс» непонятно чем занимается. Они сводят концы с концами, продают услуги по инжинирингу, у них есть Катар, а потом каждый год они публикуют баланс и говорят «мы в плюсе». Отлично, деньги поделили, всё. И потом вы занимаетесь вот этим», — сказал Попов.

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Лучшая гонка: Гран-при Венгрии

Да, можно было бы назвать лучшей гонкой сезона для «Уильямса» этап в Германии, на котором благодаря безумию на трассе и штрафу «Альфа Ромео» коллектив смог заработать первые и единственные очки в сезоне, но следующий этап – Гран-при Венгрии всё же стал локальной победой для коллектива. Джордж Расселл, по итогам сезона опередивший в квалификациях своего напарника Роберта Кубицу со счётом 21:0, смог закончить субботу не только выше сокомандника, но и опередить обоих пилотов «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса и Лэнса Стролла, добавив к ним ещё и Даниэля Риккардо (австралиец особо и не старался, поскольку получил штраф за замену силовой установки).



В гонке же Расселл смог финишировать выше Стролла и Антонио Джовинацци, что тоже можно назвать локальной победой для команды в целом и для Расселла в частности, Да, после этого Джорджу несколько раз удавалось опережать соперников на трассе, а подзабившая на сезон «Альфа» под управлением Джовинацци ещё несколько раз оказывалась где-то в районе «Уильямса», но именно Венгрия показала как минимум одно: Расселл не зря считался в Формуле-2 одним из самых талантливых пилотов.

Худшая гонка: Гран-при России

Пожалуй, самой плохой гонкой для «Уильямса» в минувшем сезоне была едва ли не каждая, но показательным с точки зрения бардака, творящегося в команде, стал этап в России. Расселл в той гонке попал в аварию из-за проблем с машиной, а вскоре в боксы зазвали и Кубицу. Казалось, причина в банальной перестраховке: в команде опасаются, что у поляка возникнет та же проблема и беспокоятся за безопасность пилота. Но не тут то было: спустя некоторое время стало известно, что сход Кубицы был обусловлен недостатком деталей. Это и стало ключевым для дальнейшего конфликта Кубицы с командой и последующего ухода поляка. Будем откровенны, на фоне происходящего Кубица ушёл бы в любом случае, но так уход Роберта получился весьма и весьма неприятным для обеих сторон, а команде спонсоры поляка и вовсе пригрозили судом за нарушение условий контракта.

Пилоты

Роберт Кубица не оправдал ожиданий болельщиков, но на это, помимо его паузы в карьере, оказала влияние и команда – поражение от Джорджа Расселла по итогам квалификационной дуэли со счётом 21:0 не настолько показательно с точки зрения уровня пилотов. На протяжении всего сезона Кубица жаловался на проблемы с болидом и на то, что команда в основном работает именно над болидом Расселла. Подобная ситуация была и в «Макларене» в 2018 году, когда Фернандо Алонсо с таким же счётом переиграл Стоффеля Вандорна.



Говоря по правде, в тот факт, что у пилотов «Уильямса» были разные болиды отчасти верится, учитывая тот бардак, что творился в команде. В конце концов, за выступления Кубицы польские нефтяники деньги уже перечислили, а вот за Расселла отвечает «Мерседес», от которого, как от моториста, «Уильямс» зависит в каждой гонке. Тем не менее, талант Расселла неоспорим – и дело не столько в уверенной победе над напарником, сколько в том, что он неплохо себя проявил на слабом болиде. Вероятно, именно Расселл станет самой ожидаемой заменой Валттери Боттаса в «Мерседесе».

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Перспективы

Какое будущее может быть у команды, которая приглашает на тесты рента-драйвера, которому важно «покататься» за рулём болида Формулы-1? Абсолютно логично, что в следующем году «Уильямс» вряд ли будет претендовать хотя бы на что-то, как и их второй пилот Николас Латифи, которому несколько лет потребовалось, чтобы выйти на уровень второго-третьего места в Формуле-2. Расселл – будущее «Мерседеса», а вот будущее «Уильямса», по правде говоря, находится под вопросом. И если не с финансовой точки зрения, то со спортивной точно. И даже в перспективу прогресса в 2021 году верится с трудом.