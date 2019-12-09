«Невозможно превратить осла в скаковую лошадь». Худший сезон в истории «Хааса»

Цели: сезон в топ-5

В 2018 году «Хаас» впервые в своей недолгой истории прорвался на пятое место Кубка конструкторов. Отчасти это стало возможным благодаря финансовым проблемам «Форс Индия», но в то же время автомобиль «Хаас» частенько оказывался среди лидеров середины пелотона.



К новому сезону команда приобрела титульного спонсора, и машины окрасились в чёрно-золотые ливреи, напоминающие о недавних победах Кими Райкконена на «Лотусе». «Важно, чтобы все мы продолжили прогрессировать как единое целое, — говорил на презентации в феврале руководитель команды Гюнтер Штайнер. — Сезон-2018 получился лучшим в нашей истории, но он также показал, что есть области, в которых мы должны двигаться вперёд».



Рассуждать о борьбе с «Рено» и «Маклареном» «Хаасу» пока рано, но в заявлениях владельцев команды читалось намерение по крайней мере сохранить место в топ-5 чемпионата. После успешного сезона-2018 и при поддержке «Феррари» «Хаас» казался одним из сильнейших середняков пелотона.

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Резюме: худший год в истории команды

Увы, весь последующий сезон стал одной большой катастрофой. «Хаас» по-прежнему время от времени демонстрировал отличную скорость на одном быстром круге, однако затем стабильно терял темп на длинных отрезках. По каким-то причинам гонщикам не удавалось поддерживать резину в рабочем диапазоне, а потому оба неизбежно проваливались из-за перегретых шин или отсутствия сцепления на холодной резине.



За сезон-2019 «Хаас» набрал 28 очков — то есть на один балл меньше, чем в своём дебютном сезоне-2016. В Кубке конструкторов команда откатилась на предпоследнее место — а у расположившейся строчкой выше «Альфа Ромео» вдвое больше очков. Это худшие результаты в истории «Хааса».

Магнуссен впереди Райкконена и Квята на Гран-при Испании Фото: Mark Thompson/Getty Images

Помимо этого команда лишилась того самого новообретённого титульного спонсора. Глава Rich Energy Уильям Стори в принципе не производил впечатления надёжного человека — и к середине сезона после серии странных твитов логотипы его компании пропали с бортов машин, а в бюджете команды нарисовалась небольшая дыра.



Поначалу инженеры «Хааса» обвиняли в проблемах капризные шины «Пирелли», но затем стало ясно, что другим командам удалось подобрать ключ к итальянской резине, а американские машины по-прежнему теряют скорость на длинных отрезках. Например, перед Гран-при Бразилии, когда оба пилота вышли в финал квалификации, Магнуссен открыто сказал, что сильно удивится, если сможет сохранить позицию в топ-10.



Датчанин был прав: в пяти последних гонках сезона «Хаас» не набрал ни одного очка. Такой затяжной серии у команды не было с дебютного 2016-го.

Результаты команды в Формуле-1:

2019: 9-е место в Кубке конструкторов, 28 очков, быстрейший круг в Сингапуре

2018: 5-е место, 93 очка, быстрейший круг в Сингапуре

2017: 8-е место, 47 очков

2016 (дебют в Ф-1): 8-е место, 29 очков

Цитата года

«Нам всегда удавалось выжать из болида максимум. Мы старались, однако превратить осла в скаковую лошадь невозможно. На самом деле я доволен тем, что сезон завершается. Я пытался быть позитивным в течение сезона, но нам не терпится избавиться от этого болида. И, поверьте, он не получит места в музее команды», — Ромен Грожан.

Лучшая гонка: Гран-при Австралии

В Мельбурне всё шло отлично: Грожан и Магнуссен стали быстрейшими из числа середняков в квалификации, сохранили шестую и седьмую позиции на старте и рассчитывали набрать неплохие очки. У Грожана, правда, вновь возникли проблемы на пит-стопе — француз так и не доехал до финиша, а Магнуссен закончил гонку шестым и набрал восемь баллов. За весь сезон «Хаас» так высоко больше не поднимется.

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Худшая гонка: Гран-при Бразилии

Пожалуй, самой неприятной гонкой для «Хааса» должен был стать Гран-при Бразилии. В квалификации впервые за долгое время оба пилота пробились в финальный сегмент, но уже на старте начали терять позиции, а на седьмом круге Магнуссен получил удар от Риккардо и откатился в конец пелотона. В гонке, в которой на подиум прорвались «Торо Россо» и «Макларен», «Хаас» вообще не набрал очков.

Магнуссен и Грожан на Гран-при Бахрейна Фото: Mark Thompson/Getty Images

Пилоты

Магнуссен и Грожан в минувшем сезоне стали своего рода заложниками собственной машины. По-настоящему блеснуть, когда шины не работают как следует, практически невозможно. Впрочем, и к пилотам есть претензии. Так, Грожан по-прежнему совершает странные и непредсказуемые ошибки (однажды он разбил новое антикрыло на выезде с пит-лейна), а Магнуссен не всегда способен совладать с эмоциями и спорит с командой во время гонки (перед которой он разбил машину, заставив механиков в спешном порядке её восстанавливать).

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Как и всей команде, гонщикам в этом году похвастаться нечем. А ведь Ромену Грожану в апреле исполнилось 33 года. Четыре последних сезона француз не поднимался выше 13-го места в чемпионате и уступает напарнику (8-13 в квалификациях, 8-20 — в общем зачёте). Грожан проведёт в «Хаасе» ещё один сезон, но постепенно над карьерой француза сгущаются тучи.

Перспективы

Инженеры довольно быстро поняли ошибки в своём шасси — исправлять их было долго и накладно, тем более с учётом небольших ресурсов американцев, и в итоге команда переключилась на сезон-2020, фактически похоронив этот год. С одной стороны, это обнадёживает, с другой — Штайнер на презентации этой машины говорил, что её создание началось довольно рано. То есть даже при не самых серьёзных переменах в техническом регламенте (полностью переделывать пришлось только переднее антикрыло) и начав загодя, инженерам не удалось построить нормальную машину.



Вероятно, главные ошибки здесь — в коммуникациях с «Далларой», спроектировавшей машину, и использовании большого числа деталей «Феррари». Тем не менее прошлые годы показали, что подобная схема создания машины жизнеспособна и может приносить локальные успехи. Если ошибки 2019 года действительно будут учтены и решены, «Хаас» вернётся к лидерам середины пелотона. Если же шасси снова получится слабым, Джин Хаас ещё раз задумается, нужна ли ему такая команда.