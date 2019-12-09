10 худших гонщиков сезона Формулы-1. Среди них Феттель и даже Кими

20. Антонио Джовинацци (126 баллов, в среднем — 6,0)

После первой половины сезона — 20-й со средней оценкой 5,7.



Первый полный сезон Джовинацци в Формуле-1 не удался. Ко второй половине сезона итальянец стал смотреться увереннее и провёл пару действительно сильных уик-эндов (Монца, Сингапур, Сан-Паулу), однако этого оказалось недостаточно, чтобы выправить в целом провальную кампанию. «Феррари» дала своему протеже ещё один шанс: в сезоне-2020 Джови продолжит выступать за «Альфа Ромео». Но его контракт до последнего был под вопросом (на место Антонио сватали Хюлькенберга) — и это довольно тревожный знак для 25-летнего пилота.

19. Роберт Кубица (127,5 балла, в среднем — 6,1)

После первой половины сезона — 18-й со средней оценкой 5,9.



Кубица не выступал в Формуле-1 восемь лет. Уже то, что поляк вернулся на трассу после таких травм и в не самом молодом возрасте — само по себе подвиг. Тем не менее сезон-2019 в целом получился скорее неудачным — даже сам гонщик признал, что не ожидал, что будет так сложно. По ходу сезона «Уильямсу» не хватало не только скорости, но и запчастей, из-за чего в Сочи Кубице пришлось заранее бросить гонку. Теперь Роберта скорее всего ждут выступления в DTM и роль резервного гонщика какой-то из команд — ветеран наверняка останется профессиональным пилотом. Мог ли кто-то три года назад поверить в такое?

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18. Лэнс Стролл (135 баллов, в среднем — 6,4)

После первой половины сезона — 17-й со средней оценкой 6,2. В рейтинге 2018-го года — 17-й.



Переход в «Рейсинг Пойнт» принципиально ничего не изменил в карьере Стролла. Да, шансов побороться за очки стало больше, время от времени канадец ехал по-настоящему неплохо, но выше четвёртого места (дождевой Гран-при Германии) в гонках он так и не поднялся, а там проиграл подиум Квяту из-за ошибки. Весь сезон Стролл стабильно уступал Серхио Пересу, проиграл напарнику в квалификациях со счётом 3:18 и в двух случаях из трёх не проходил дальше первого сегмента. Позиции Лэнса в команде по-прежнему сильны, но скорее за счёт отца, а не скорости и результатов.

17. Ромен Грожан (135,5 балла, в среднем — 6,5)

После первой половины сезона — 15-й со средней оценкой 6,5. В рейтинге 2018-го года — 18-й.



2019-й стал худшим годом в недолгой истории «Хааса» — даже в дебютный сезон американская команда набрала больше очков. Тем не менее и сам Грожан далеко не всегда выжимал из техники максимум: вылет на пит-лейне и столкновение с напарником в Великобритании, неудачи в Италии, Мексике и США. С уходом Кубицы Грожан станет третьим самым возрастным пилотом на стартовой решётке — и это уже второй подряд посредственный сезон в исполнении француза. Сезон-2020, вероятно, станет решающим в карьере Грожана. То есть, не исключено,

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16. Кевин Магнуссен (135,5 балла, в среднем — 6,5)

После первой половины сезона — 16-й со средней оценкой 6,5. В рейтинге 2018-го года — 13-й.



Магнуссен по всем показателям опередил Грожана (13:8 в квалификациях, а по очкам — 20:8), однако по-настоящему блеснуть и стать лидером команды не позволяло шасси: на одном быстром круге «Хаас» часто смотрелся неплохо, но резко терял темп на длинных отрезках. Не улучшил ситуацию и характер датчанина — порой пресекать перебранки в радиоэфире приходилось лично Гюнтеру Штайнеру. И разбитые в квалификациях машины (Канада, Япония) тоже не помогли. Для всей команды сезон получился так себе.

15. Пьер Гасли (139,5 балла, в среднем — 6,6)

После первой половины сезона — 19-й со средней оценкой 5,8. В рейтинге 2018-го года — 8-й.



Много лет Гасли работал ради перехода в «Ред Булл», но место в основной команде едва не загубило всю карьеру француза. На фоне Ферстаппена Пьер выглядел невероятно медленным, однако после летнего перерыва и возвращения в младшую команду смог очень быстро собраться и принести результат. Интересно, что именно провал в «Ред Булл» в итоге привёл к заслуженному подиуму в Бразилии, где Гасли всё время держался лучшим из середняков и занял второе место, сдержав на последних метрах Льюиса Хэмилтона. Тем не менее в целом минувший год стал шагом назад: в декабре 2018-го Гасли был пилотом «Ред Булл», а теперь шансы на возвращение в топ-команду — сугубо теоретические.

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14. Себастьян Феттель (140 баллов, в среднем — 6,7)

После первой половины сезона — 13-й со средней оценкой 6,8. В рейтинге 2018-го года — 9-й.



Минувший сезон собрал в себя худшие кошмары четырёхкратного чемпиона мира: прессинг напарника с первой же гонки, ошибки и столкновения с другими пилотами. Чемпионский титул Феттель проиграл ещё до середины сезона, а затем ещё и лишился титула лидера команды. Когда стоило принять поражение и собраться с духом, Себ вынес напарника с трассы в Бразилии. По итогам чемпионата у Феттеля лишь пятое место и 240 очков — на 24 балла меньше, чем у Шарля Леклера. Лёгкой жизни в Маранелло и статуса однозначного первого номера команды у Себастьяна больше не будет.

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13. Нико Хюлькенберг (142,5 балла, в среднем — 6,8)

После первой половины сезона — 14-й со средней оценкой 6,6. В рейтинге 2018-го года — 11-й.



Халк не выдержал соперничества с Даниэлем Риккардо и теперь вынужден покинуть Формулу-1. Нико проиграл новому напарнику по две квалификации из трёх и менее выигрышно смотрелся в гонках. Кульминацией неудач Хюлькенберга стал домашний Гран-при — немцу выпал шанс на подиум, но на скользкой трассе он сам его упустил. Да, во второй половине года были и сильные гонки — Италия, Россия, Япония, но в условиях застоя в «Рено» этого оказалось недостаточно, а другим командам Хюлькенберг не нужен: недостаточно быстр, не слишком молод и без спонсоров.

Как блестящий юниор стал рекордсменом-неудачником. Печальный путь Халка в Ф-1 Каждый раз — в ненужное время в ненужном месте. А если шанс всё-таки есть, то Хюлькенберг его загубит. Или ему помогут.

12. Кими Райкконен (146 баллов, в среднем — 7,0)

После первой половины сезона — 6-й со средней оценкой 7,4. В рейтинге 2018-го года — 14-й.



В «Альфа Ромео» ветеран, как и ожидалось, стал опытным лидером команды и ориентиром для Джовинацци. Тем не менее финн вновь провёл сезон неровно, а во второй половине чемпионата уступал напарнику в квалификациях (2:5 в семи последних этапах). Когда машина позволяла, Райкконен привозил результат, когда нет — незаметно доезжал во второй половине пелотона. Впрочем, варианта получше прямо сейчас у «Альфа Ромео» нет.

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11. Джордж Расселл (149 баллов, в среднем — 7,1)

После первой половины сезона — 7-й со средней оценкой 7,3.



Дебютант произвёл неплохое впечатление (хотя и оказался в нашем рейтинге ниже Албона и Норриса) — чётко отработал весь сезон, хотя понимал, что бороться может разве что за предпоследнее место. В квалификациях Расселл 21 раз опередил Кубицу. Рднако едва ли стоит всерьёз такой победой гордиться — Джордж получал передовые разработки инженеров и (при поддержке «Мерседеса») пользовался благами первого номера команды. Ровный сезон без взлётов и падений. Посмотрим, что будет дальше, хотя Латифи Джордж должен уверенно опережать.

Продолжение следует!