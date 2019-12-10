Даже Райкконен не помог. Как «Альфа» начала за здравие, а кончила за упокой

Цели: набрать больше очков, чем в 2018-м

«Альфа Ромео», вернее, «Заубер», в сезоне-2018 попал в очки 16 раз на двоих (в прошлом сезоне в составе команды выступали Маркус Эрикссон и Шарль Леклер), собрав коллекцию из 48 очков, что оказалось почти в 10 раз больше, чем в 2017 году. Так что прошлый сезон для «Заубера», начавшего сотрудничество с «Альфой» стал довольно успешным.

После завершения сезона-2018 руководитель команды Фредерик Вассёр обозначил цели на сезон коротко: «Здорово закончить сезон восьмыми, особенно если вспомнить, какие позиции мы занимали в прошлом году и после первых двух этапов. Впечатляющий прогресс стал возможен благодаря напряженной работе всех на базе и на трассе. Цели «Заубера» становятся всё более высокими, мотивации на следующий сезон у всех ещё больше».





: 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 43 очка, 12-е место в чемпионате. Лучший финиш: 4-е место (Гран-при Бразилии).



: 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 14 очков, 17-е место в чемпионате. Лучший финиш: 5-е место (Гран-при Бразилии). «Альфа Ромео»: 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 57 очков, 8-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 4-е место ( Кими Райкконен , Гран-при Бразилии). Кими Райкконен : 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 43 очка, 12-е место в чемпионате. Лучший финиш: 4-е место (Гран-при Бразилии). Антонио Джовинацци : 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 14 очков, 17-е место в чемпионате. Лучший финиш: 5-е место (Гран-при Бразилии).

Резюме: команда продолжает прогресс, но хотелось бы увидеть больше

В целом цель на сезон «Альфа Ромео» сумел выполнить – по итогам чемпионата 2019 года в активе итальянского коллектива под швейцарской, «зауберовской» лицензией оказалось 57 очков. Больше, чем в 2018-м? Да. Но могла ли «Альфа» добиться ещё большего? Да. До летнего перерыва лидер команды, ветеран Кими Райкконен, попал в очковую зону восемь раз из 12, и фактически только он и набирал очки для коллектива – Антонио Джовинацци за это время финишировал в очковой зоне только один раз, набрав одно-единственное очко против 31 у Райкконена.



Однако вторая половина сезона прошла немного в другом ключе – Райкконен в преддверии Гран-при Бельгии травмировал ногу, и не было известно, примет ли он участие в гонке – на всякий случай в команде даже вызвали резервиста Маркуса Эрикссона, который из-за этого пропустил этап заокеанского IndyCar. Сыграло ли это роль или у «Альфа Ромео» просто остановился прогресс относительно соперников, но Кими за вторую половину сезона смог набрать всего 12 очков, и все они пришлись на сумбурный Гран-при Бразилии, который он в итоге закончил на 4-й позиции.

Джовинацци же за это время набрал на одно очко больше, в 13 раз превзойдя свой результат первой половины сезона, однако, как и в случае с Райкконеном, 10 из них были набраны в Бразилии. Таким образом, во второй половине сезона пилоты «Альфы» на двоих попали в очки всего четырежды. Разумеется, на фоне сильной первой половины сезона это выглядит бледно, однако общая сумма очков всё же превысила результат прошлого года, пусть команда в теории и могла добиться большего.

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Цитата года: Кими Райкконен

Пожалуй, резюмировать то, как прошёл сезон у «Альфа Ромео», и то, каких результатов ожидали в команде, можно, если вспомнить слова Кими Райкконена, сказанные им в преддверии Гран-при Бельгии – первого этапа второй половины сезона. По сравнению с концовкой «Альфа» на тот момент выглядела очень неплохо:



«Я ничего не ожидал. Я пытался делать максимум. Если посмотреть на набранные очки, выглядит всё дерьмово. Но мне не кажется, что очки отражают то, что происходило в первой части сезона. Конечно, в Барселоне мы не были даже близки к тому, где должны быть. Скорость была слишком низкой. Но до этого и после мы выглядели неплохо.



«Альфа Ромео» движется в правильном направлении, принимает правильные решения, но у команды есть ограничения. У нас не такая команда, как у тех, кто впереди нас. Мы понимаем это и принимаем. Учитывая наши ресурсы, мы неплохо справляемся», — подчеркнул Райкконен.



Разумеется, итоги второй половины сезона выглядят ещё хуже, и в команде признали, что не достигли всех поставленных задач. Но сезон-2019, как бы то ни было, сложился для них лучше, чем предыдущий.

Лучшая гонка: Гран-при Бразилии

22 очка, набранные командой в Бразилии, не оставили никаких вариантов в выборе лучшего этапа для команды в сезоне 2019 года. Этот результат был лучшим и для Кими Райкконена, и для Антонио Джовинацци, и для всей команды в целом. Однако стоит не забывать и о том, что во многом этот результат был обусловлен стечением обстоятельств и тем сумбуром, что творился на трассе. Однако победителей не судят.

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Худшая гонка: Гран-при Германии

Выбрать самую неудачную гонку для «Альфы» в прошедшем сезоне было весьма сложно – у команды были и взлёты, и падения, однако с точки зрения именно командной работы таковой можно назвать гонку на «Хоккенхаймринге». Да, результат у команды был неплохой – Кими финишировал седьмым, а Джовинацци – восьмым. Но перед гонкой команда нарушила технический регламент, вмешавшись в работу сцепления. В итоге оба пилота получили по полуминутному штрафу. Очки оказались потеряны, как и очередной хороший результат команды в первой половине сезона. Во второй же части чемпионата выбрать худшую гонку крайне сложно, поскольку фактически они все были хуже ожидаемого.

Пилоты

Кими Райкконен, для которого чемпионат 2020 года с большой долей вероятности станет последним в карьере, провёл неоднозначный сезон. Да, он отлично начал чемпионат, набирая очки в двух гонках из трёх, однако вторую половину сезона финн проиграл подчистую. И не только с точки зрения непопадания в очки, но и с точки зрения противостояния с напарником.



Фактически Антонио Джовинацци должен быть благодарен Райкконену за то, что финн потерял форму во второй половине сезона и позволил ему быть на одном уровне с собой, что в итоге и привело к продлению контракта с итальянцем ещё на один сезон. Хотя, будем откровенны, у «Альфы» было не так и много вариантов – команда готовится к приходу в Формулу-1 Мика Шумахера, а тот, в свою очередь, пока к этому переходу не готов. Молодому немцу нужен ещё один сезон в Формуле-2, и это как минимум.

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Перспективы

У «Альфы» хорошее будущее, если, конечно, сама «Альфа» не уйдёт из чемпионата в преддверии сезона-2021, бросив «Заубер» на произвол судьбы. Команда прогрессирует из года в год. Достигнув своей низшей точки в сезоне-2017, за последние два года «Заубер» (он же «Альфа Ромео») неизменно двигается вперёд. Если у команды в целом и у Райкконена в частности в следующем году получится не провалить вторую половину сезона, то от неё стоит ждать борьбы и за более высокие места, чем восьмое в Кубке конструкторов.