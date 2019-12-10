Памятка для рента-драйверов: платите сейчас, а то вам же будет хуже!

Руководитель профессиональной гоночной команды B-TUNING Андрей Севастьянов, недавно давший большое интервью «Чемпионату» про положение дел в российском кольце, предложил нам рассказать, как команды СМП РСКГ выстраивают подготовку к новому сезону и с какими сложностями придется столкнуться пилотам-частникам при выборе команды в межсезонье.

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28 ноября на сайте СМП РСКГ появился календарь соревнований сезона 2020 года. Первая гонка пройдет на трассе в Сочи 9-10 мая, но мы помним, что по новым правилам тренироваться на трассе нельзя за один месяц до проведения соревнований. Значит, тем кто хочет провести тесты, их необходимо закончить до 8 апреля.



Так как гоночная машина собрана из профессиональных комплектующих, ведь именно они дают ей возможность работать в тяжелых режимах гонки, всё необходимое нужно заказать заранее. Тормозные колодки и диски, элементы сцепления, амортизаторы, и т.п., как правило, заказываются за границей у мировых производителей. На это уходит в среднем два месяца с момента оплаты поставщику.



Возьмем ещё минимум месяц на подготовку техники, поездки на моторный стенд, разного рода дополнительные работы с автомобилями сервиса. В итоге имеем три или лучше три с половиной месяца на то, чтобы заказать, получить и впопыхах собрать автомобиль к выезду на тесты. Почему впопыхах?! Да потому что вы не уникальны и в лучшем случае вместе с вашей машиной будут готовиться ещё несколько автомобилей сразу, а в худшем — они будут готовиться непосредственно до самого старта соревнований…. Что уже очень плохо, так как механики не всесильны и устают. Так что вместо большой тестовой работы вы будете счастливы, если по-простому не опоздаете на старт первой гонки.

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От запланированной даты выезда на «последние даты разрешенных тестов» мы отнимаем 75 дней и попадаем в 15 января. Это тот день, когда ещё не все вернулись из Новогодних каникул. НО! Мы должны оплачивать в том числе и европейским производителям, а у них Рождество начинается немного раньше, чем в России Новый год.



Значит, все вопросы по количеству запасных частей и их заказу и оплате вы должны закончить за неделю до Нового года. Если, конечно, хотите успешно начать сезон и принять активное участие в борьбе за результат.

Фото: sport.b-tuning.ru

Выбор между «плохо» и «очень плохо»

Я прекрасно понимаю, что половина участников — это автоспортивные туристы, хоть сами в этом не признаются. Они обычно за два месяца до чемпионата начинают звонить по командам и узнавать, где и сколько стоит автомобиль с обслуживанием, и после этого ещё неспешно выбирают варианты. На самом деле, они выбирают между «плохо» и «очень плохо». Но команды им об этом, естественно, не говорят, потому как каждая из них рада появлению дополнительной работы и какого-либо финансирования.

Если вы планируете привлечь спонсора, то у вас осталось совсем мало времени. Ведь вам нужно подготовить презентацию, описать, где и что будет происходить, какие СМИ освещают соревнования, кто следит за соревнованиями. Соответственно, проводите встречи, показываете варианты дизайнов, размещения логотипов партнеров на автомобилях, палатках, автомобилях сервиса, план работы с болельщиками, описание дополнительных событий, в которых кроме соревнований вы планируете принять участие, для того чтобы увеличить эффект для своих спонсоров (потому как сами гонки им мало нужны; им нужна чёткая и понятная работа с аудиторией, зрителями, болельщиками, социальными сетями).



Заручившись предварительным соглашением с какой-либо командой, начинайте всё активно выполнять. Ведь будет глупо: вы думаете, что придете в одну команду, условия которой знаете, но когда вы в итоге всё решите, окажется, что это либо поздно, либо техника уже отдана тем, кто думал и решал всё заранее. Что в конечном счёте может привести к тому, что вы примете участие не в том классе и не на той технике, что хотелось ранее, а партнерам будете рассказывать басни, почему вдруг решили изменить свои первоначальные планы. Всё просто: вы сами опоздали и теперь вынужденно делаете команду исполнителей виноватыми…

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Самый хлопотный пилот

Ещё один важный момент — отношения между пилотами и командами. Мы не берём коллективы, где пилот едет за заработную плату — таких единицы. Я же рассматриваю, как всё происходит у 90% участников. Тех, кто ищет варианты, чтобы его поддержали спонсоры, или на свои средства выступает в соревнованиях.

Фото: sport.b-tuning.ru

Логично понимать, что команды сами вкладывают свои средства в подготовку техники, наличие сервисного оборудования, подготовку гоночной техники к соревнованиям. Это их средства, и они им дороги.



Вы всегда можете согласовать снижение стоимости обслуживания, если готовы разделить с командами предстоящие затраты, точнее сказать — внести оплату за предстоящий сезон в виде обслуживания и большую часть за заказанные запасные части. Так вы можете реально немного снизить стоимость затрат, связанных со своими выступлениями. Вместе с тем команды не могут дать вам скидки на топливо, стартовые взносы, оплату сессий, шины, так как они на эти цены не влияют.

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Если вы придете к командам за месяц до старта, вам уже никто и ни в чем уступать не будет. Потому как самый хлопотный пилот тот, кто в последний момент задаёт много вопросов, опаздывает с лицензиями и медицинскими справками. Администраторы в панике начинают увеличивать количество механиков для вашего обслуживания и решать вопросы с логистикой, гостиницами, большего количества сервисной техники, запасных частей и т.п. Ну и конечно же, вы должны помнить, что тройного запаса команды не держат. Это объясняет, почему болельщики наблюдают на этапе, как после небольших поломок такие пилоты становятся ….зрителями. Ведь для них заранее дополнительные моторы и агрегаты трансмиссии и подвески никто не готовил.



В итоге, вывод один: календарь известен, декабрь уже в разгаре, а это как песочные часы: их уже перевернули и на паузу поставить невозможно.



Тот, кто будет «на потом» откладывать ключевые вопросы по подготовке к следующему сезону, тот будет иметь совсем невысокие шансы показать отличный результат. А это напрямую влияет на эффективность потраченных вами и вашими спонсорами средств.



Осталось совсем немного времени для решения всех вопросов и начала финансирования, если вы не хотите опоздать и переплачивать за участие в РСКГ 2020 года. Всем успехов и удачи в соревнованиях!