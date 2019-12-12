Лучший год команды Квята. Оказывается, донашивать вещи за старшими – это полезно

Цели: вернуть утраченное

В 2018 году «Торо Россо» выступила в качестве тестового полигона для «Ред Булл» — австрийцы решали, готовы ли они перейти на двигатели «Хонды». Японские моторы показали себя неплохо — Пьер Гасли даже финишировал четвёртым в Бахрейне, но регулярные поломки и частые штрафы за замену компонентов привели к тому, что в Кубке конструкторов команда впервые за шесть лет откатилась на девятое место.



В этом же году двигатели «Хонды» стояли не только на «Торо Россо», но и у «Ред Булл», а Фаэнца благодаря этому получила более широкие возможности для использования технологий основной команды. Так, в STR14, шасси, построенном к сезону-2019, вся задняя часть была позаимствована у «Ред Булл». От старшей команды «Торо Россо», например, «перепали» задняя подвеска и корпус коробки передач.

С новым оснащением в «Торо Россо» нацелились вернуться на прежние позиции и активно бороться в середине пелотона. Конкретных цифр на презентации не называли, но читалось, что в Фаэнце рассчитывают отыграть одно-два места.

Результаты команды в Формуле-1



2019 (Квят/Гасли/Албон) — 6-е место, 85 очков, два подиума;



2018 (Гасли/Хартли) — 9-е место, 33 очка, первый сезон с «Хондой»;



2017 (Квят/Сайнс/Гасли/Хартли) — 7-е место, 53 очка, моторы «Рено»;



2016 (Ферстаппен/Квят/Сайнс) — 7-е место, 63 очка, моторы «Феррари»;



2015 (Ферстаппен/Сайнс) — 7-е место, 67 очков, моторы «Рено».

Резюме: лучший сезон команды

На деле же сезон превзошёл самые смелые ожидания команды — шестое место Кубка конструкторов (повторение лучшего результата в истории «Торо Россо») и два подиума. Нельзя сказать, что команда внезапно подтянулась к лидерам — да и среди середняков команда Даниила Квята оставалась середняком, зачастую проигрывая «Макларену» и «Рено». Зато «Рейсинг Пойнт», «Альфа Ромео» и «Хаас» стабильно оставались позади.

Фото: Peter Fox/Getty Images

Главными моментами сезона для команды стали подиумы — успех Квята под дождём в Германии и блестящее второе место Пьера Гасли на «Интерлагосе». Прежде гонщик «Торо Россо» поднимался на подиум лишь однажды, когда Себастьян Феттель выиграл дождевой Гран-при Италии в 2008 году. Разумеется, не обошлось без ошибок и не совсем понятных тактических решений, тем не менее команда добилась максимума — трудно требовать от де-факто запасного коллектива равной борьбы с такими производителями, как «Макларен» и «Рено».



Также следует отметить вклад «Хонды» в этот успех. Японские моторы по-прежнему не могут похвастаться железобетонной надёжностью, но по мощности эти агрегаты уже способны соперничать с аналогами «Мерседеса» и «Феррари». Тем не менее в Бразилии японцы по правду отпраздновали первый за 28 лет дубль (Гасли был вторым, но победил Ферстаппен — тоже с двигателем «Хонда»).

10 худших гонщиков сезона Формулы-1. Среди них Феттель и даже Кими Подводим итоги субъективного рейтинга «Чемпионата», исходя из наших оценок. Сначала – десятка худших пилотов Ф-1.

Лучшая гонка: Гран-при Германии

Соблазн назвать лучшей гонкой сезона Гран-при Бразилии был велик — всё-таки второе место лучше третьего, однако как команда «Торо Россо» лучше отработала в Хоккенхайме. Тогда, напомним, на подиум Квят прорвался за счёт своевременного перехода на слики — команда рискнула с ранним пит-стопом на подсыхающей трассе, поскольку на первых кругах россиянин откатился назад. Это тем не менее был превосходный результат и совершенно заслуженный успех. Но в тот день и второй пилот — Александер Албон — проехал блестяще, в какой-то момент даже боролся с «Мерседесом» в топ-5 и занял в итоге шестое место. В общей сложности в Германии «Торо Россо» набрала 23 очка, в Бразилии — 19. Правда, если бы не подиум Гасли, «Рейсинг Пойнт» остался бы выше в Кубке конструкторов.

Фото: Charles Coates/Getty Images

Худшая гонка: Гран-при России

А вот на «Сочи Автодроме» наоборот — всё пошло не так. Даниила Квята весь уик-энд преследовали технические проблемы. Россиянин и вовсе вынужден был пропустить домашнюю квалификацию и стартовал с последней позиции. Пьер Гасли из-за штрафа тоже начинал гонку издалека, но в трафике машина сразу же начала перегреваться. Француз тем не менее не стал пропускать Квята и в итоге чуть не вылетел с трассы. Итог — ни одного очка.

«Торо Россо»: 21 Гран-при, 0 побед, 2 подиума, 85 очков, 6-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 2-е место (



Пьер Гасли: 21 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 95 очков, 7-е место в чемпионате. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Бразилии).



Александер Албон: 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 92 очка, 8-е место в чемпионате. Лучший финиш: 4-е место (Гран-при Японии).



Даниил Квят: 21 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 37 очков, 13-е место в чемпионате. Лучший финиш: 3-е место (Гран-при Германии). 21 Гран-при, 0 побед, 2 подиума, 85 очков, 6-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 2-е место ( Пьер Гасли , Гран-при Бразилии).21 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 95 очков, 7-е место в чемпионате. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Бразилии).21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 92 очка, 8-е место в чемпионате. Лучший финиш: 4-е место (Гран-при Японии).21 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 37 очков, 13-е место в чемпионате. Лучший финиш: 3-е место (Гран-при Германии).

Пилоты

По ходу сезона цвета «Торо Россо» представляли трое пилотов: Даниил Квят, проехавший все гонки, дебютант Александер Албон и вернувшийся в команду летом Пьер Гасли. Француз упустил свой шанс в «Ред Булл»: в первых гонках сезона он был слишком медленным в сравнении с Максом Ферстаппеном. Однако вернувшись в «Торо Россо» Гасли преобразился, стал стабильно набирать очки и регулярно опережать напарника, а в Бразилии поднялся на подиум. Этого мало, чтобы совсем забыть провальную первую половину сезона, но начало хорошее.

Александер Албон показал себя более стабильным пилотом. В первых гонках дебютант довольно неплохо смотрелся на фоне более опытного Даниила Квята, а во второй половине чемпионата надёжно отработал за «Ред Булл». Да, Алекс особенно не блистал, с местом в топ-команде ему крупно повезло (как и ранее попасть в «Торо Россо» и сохранить место в Формуле-2), но нельзя сказать, что каких-либо надежд или авансов гонщик не оправдал.



Нет серьёзных претензий и к Даниилу Квяту. Россиянин довольно часто теряет позиции на старте и не всегда хорош в квалификациях (по среднему результату в квалификации Квят в этом сезоне опередил лишь Стролла и пару «Уильямсов»), но по большей части использует имеющиеся возможности и набирает очки. В концовке сезона возникло ощущение, что Гасли опережает Даниила (5-2 в квалификациях, например), но делать из этого какие-либо выводы рано. Показательным будет следующий сезон, который они начнут вместе.

Квят будет гонять за бренд одежды. Уже нафантазировали стильные ливреи болида Хотели, чтобы Квят выступал за «Альфу»? Ну, вот в 2020-м и выступит.

Цитата года

Даниил Квят: «Если честно, я доволен. Я бы поставил этот сезон в один ряд со своими лучшими сезонами, так что вполне счастлив. Какие-то гонки складываются в твою пользу, какие-то — нет, но такова борьба в середине пелотона — она очень плотная, и малейшая ошибка может стоить хорошей возможности. Но таков наш спорт, мы все это знаем. Я считаю, что в этом году как пилот я был лучше, чем в последние годы в Формуле-1».

Фото: Francois Nel/Getty Images

Перспективы

Со следующего года «Торо Россо» будет называться «Альфа Таури» (в честь принадлежащего «Ред Булл» модного бренда — рассчитываем на новую крутую ливрею). Однако в остальном команда останется прежней, так что Франц Тост впервые получит в своё полное распоряжение сразу двух опытных пилотов. Сотрудничество с «Ред Булл» станет ещё более глубоким (хотя бы даже за счёт опыта 2019 года), а моторы «Хонда» — ещё более надежными, так что есть основания полагать, что «Альфа Таури» сможет закрепиться в лидирующей группе середняков.



Правда, поверить в то, что Фаэнца (бывшая «Минарди») сможет на равных бороться с «Рено» и «Маклареном», довольно сложно — у этих команд больше ресурсов. Однако регламент меняется не сильно (шины и вовсе останутся теми же), и если «Рено» не сможет существенно прибавить, у Тоста появится шанс опередить французов.



С другой стороны, наверняка прибавят «Хаас» и «Альфа Ромео», которых «Торо Россо» в этом году оставила позади, так что даже при наличии хорошей машины удержать шестое место чемпионата может быть очень непросто. Так или иначе, борьба в середине пелотона обещает стать не менее плотной.