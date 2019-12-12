4 проблемы, которые Квяту нужно обязательно решить в 2020-м

У Даниила был сильный год, но ещё есть над чем поработать. Не всю же жизнь ездить за «Торо Россо»?

Нестабильность в квалификациях

Эта болезнь в виде резкой пропажи скорости особенно памятна по 2016-2017 годам после возвращения Даниила в «Торо Россо». Даже Хельмут Марко удивлялся, например на Гран-при Испании — 2017: в квалификации Квят ужасно провалился, зато в гонке вдруг развил блестящий темп. Гонка тогда порадовала, но вместе с тем оставила чувство сожаления: а если бы стартовая позиция была поприличнее?

В 2019-м ситуация была лучше, но ближе к финишу сезона начали проявляться старые проблемы: нет-нет да и случалось, что Квят резко терял темп в решающий момент в субботу. Пропадал баланс, переставали работать шины… Или могло произойти ещё интереснее: например, первая попытка в Q2 получиться вполне достойной, а вторая — никакой. Между тем стабильность и умение выжимать максимум на каждом Гран-при — важнейший фактор. Вспышки скорости — здорово. Но само применение термина «вспышка» говорит о недостаточном постоянстве.

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Старты

Беда не приходит одна. После иногда неудачных суббот у Квята редко когда получалось резко исправить ситуацию уже на первых метрах дистанции. Стартовым рывком славится Лэнс Стролл — вон он да, спасал некоторые уик-энды чудесами на первом круге. В случае с Квятом, увы, куда чаще мы наблюдали в таблице перемещение вниз.



Объективные причины есть: при не слишком высоких стартовых позициях в «Торо Россо» нередко ставили Квяту более жёсткие шины. Это давало плоды впоследствии, но тормозило поначалу. Но даже когда помнишь о светлом будущем, то вряд ли приятно оказываться где-то неподалеку от «Уильямсов». Так или иначе, и самому Дане есть над чем поработать.

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Работа с шинами

Здесь мы немного повторим первый пункт — насчёт недостаточной стабильности. Нельзя назвать «отношения» Квята с непредсказуемыми покрышками «Пирелли» прям неудачными. Иногда Даниилу удавалось выжать из шин максимум и по темпу, и по жизнестойкости — за примером далеко ходить не надо, ещё помним отличный первый отрезок с «хардом» на Гран-при Абу-Даби. Проблема в другом: такое происходит не всегда.

Бывало, что шины на ближе Квята отказывались работать — в итоге или темп резко падал, или износ оказывался удивительно высоким. Да, обычно Даниил в своих проблемах был не одинок, но так ли это утешает? Напомним: успешность гонщика в том числе зависит от его умения выдавать максимум всегда, а не время от времени. Вот этого и желаем Квяту. Пусть посмотрит на Хэмилтона, который чуть ли не каждую гонку ноет по радио насчёт шин, но по факту обращается с ними превосходно.

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Авантюрность атак

Ну, тут вы наверняка сразу сами приведёте примеры. К сожалению, хладнокровия россиянину иногда не хватает и он бросается в авантюрные атаки с предсказуемым итогом. Соврать не дадут и Нико Хюлькенберг в Мексике, и Серхио Перес в США.



В обоих случаях аргумент Квята был простым: это последний круг, другого шанса уже не будет, а конкуренты оставляли небольшой просвет — чего ж не попробовать? Но есть одна проблема — репутация. Не беда, что неофициальное прозвище Квята — Торпеда. Беда, что мы вспоминаем про это достаточно часто. В том числе вспоминают и судьи, которые из-за этого действуют по отношению к Даниилу неоправданно жёстко — например, не факт, что другого пилота непременно оштрафовали бы за эпизод с Пересом. Но против себя Квят уже немного всех настроил — и манерой атаковать, и тем, что россиянин никогда не признает собственных ошибок. Пожалуй, иногда подобное признание — благо, а не демонстрация некой слабости.

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За зиму воспоминания о финишных авариях Квята выветрятся, и важно с нового сезона выстраивать себе новый «добропорядочный» имидж. Чего Даниилу и желаем!