Расставляем оценки: 10 лучших пилотов сезона Формулы-1. Да, включая Квята

10 худших гонщиков сезона Формулы-1. Среди них Феттель и даже Кими Подводим итоги субъективного рейтинга «Чемпионата», исходя из наших оценок. Сначала – десятка худших пилотов Ф-1.

10. Даниил Квят (149,5 балла, в среднем — 7,1)

После первой половины сезона — 8-й со средним баллом 7,2.



После годичного отсутствия Квят продемонстрировал, что не потерял скорости и желания бороться колесо в колесо — иногда это желание, правда, немного подводило, но в целом впечатления о сезоне не испортило. Не всё было совсем хорошо (главная проблема — квалификации и старты), но россиянин чётко отработал весь год и принёс команде те результаты, которые она заслуживала. Концовка года с Пьером Гасли получилась немного смазанной, однако Квят снял многие вопросы блестящим финалом в Абу-Даби. В следующем году от Даниила будут ждать большего.

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9. Александер Албон (150 баллов, в среднем — 7,1)

После первой половины сезона — 9-й со средним баллом 7,2.



Албону повезло попасть в топ-команду уже в свой первый сезон в Формуле-1. И не повезло почти сразу стать напарником Макса Ферстаппена — одного из лучших пилотов своего поколения. Да, на фоне голландца Алекс смотрелся не так здорово — ни разу дебютанту не удалось навязать партнёру по команде серьёзного соперничества. Но много ли опытных пилотов способны бороться с Максом? Даже Риккардо в итоге ушёл в «Рено»… По-настоящему показать, чего он стоит, Алекс сможет только в следующем сезоне.

8. Даниэль Риккардо (152,5 балла, в среднем — 7,3)

После первой половины сезона — 12-й со средним баллом 6,8. В рейтинге 2018 года — 3-й.



Возвращение в середину пелотона далось Риккардо непросто. В первых гонках Дэн привыкал к менее совершенному автомобилю, нервничал и допускал ошибки, требуя от машины то, чего она дать не могла. Однако стоило австралийцу привыкнуть к команде, и он стал её однозначным лидером, фактически выбив из Формулы-1 Хюлькенберга. В конце концов, в «Рено» Риккардо добился того, чего не смог получить от «Ред Булл»: команду будут строить вокруг него. Однако главные битвы впереди — молодой Эстебан Окон может оказаться куда более неудобным соперником, чем Хюлькенберг.

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7. Валттери Боттас (152,5 балла, в среднем — 7,3)

После первой половины сезона — 10-й со средним баллом 7,1. В рейтинге 2018 года — 10-й.



В начале сезона Боттас одержал две победы и после четырёх гонок лидировал в общем зачёте, однако затем снова оказался в тени напарника и уже к лету перестал представлять для Хэмилтона угрозу в борьбе за титул. Вторую часть сезона Валттери провёл ровно — без провалов, но сражаться с Льюисом, как прежде, не удавалось, несмотря на победы в Японии и США. Это был уже третий сезон Боттаса в «Мерседесе», и в третий раз он выступал вторым номером за Хэмилтоном. По словам пилота, у него есть план, как победить британца в следующем году. Ну, ок.

6. Серхио Перес (156,5 балла, в среднем — 7,5)

После первой половины сезона — 11-й со средним баллом 6,9. В рейтинге 2018 года — 15-й.



Чеко — главный прорыв нашего рейтинга во второй половине сезона (по сумме оценок за девять последних Гран-при Перес занял третью позицию). Нынешний «Рейсинг Пойнт» уступает прошлогодней «Форс Индия» (в семи последних гонках команда не выходила в Q3), но за счёт стартов на более жёсткой резине и аккуратной работы с шинами мексиканец раз за разом пробивался в очки и удержался в первой десятке чемпионата — впереди, например, Ландо Норриса на куда более мощном «Макларене». Регулярные победы над Лэнсом Строллом не выглядят выдающимся достижением, но в целом Перес провёл очень сильный год.

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5. Ландо Норрис (159,5 балла, в среднем — 7,6)

После первой половины сезона — 5-й со средним баллом 7,4.



Лучший новичок сезона, согласно нашему рейтингу. Норрис не затерялся на фоне более опытного Сайнса и поначалу регулярно опережал напарника в квалификации — даже на незнакомых трассах. Во второй половине сезона, когда «Макларен» прибавил, менее опытному Ландо было сложнее выжимать из машины максимум, однако он всё равно регулярно набирал очки и после летней паузы лишь два раза не добрался до топ-10. Для новичка Норрис очень стабилен и сразу способен ехать быстро — в следующем году жизнь Сайнса явно не станет проще.

4. Шарль Леклер (161 балл, в среднем — 7,7)

После первой половины сезона — 4-й со средним баллом 7,5. В рейтинге 2018 года — 6-й.



Главное открытие сезона. Ещё в прошлом году стало ясно, что Леклер быстр. Однако не было уверенности, что Шарль сразу же сможет ехать на уровне лучших пилотов чемпионата и бороться за победы. В итоге на счету Леклера уже два выигранных Гран-при (против одного у титулованного напарника) и звание главной надежды «Феррари» на ближайшие годы. Монегаск, правда, время от времени допускает ошибки и не слишком щепетильно относится к обязательствам перед командой — в Бахрейне и Италии он повёл себя весьма дерзко, но это уже проблемы Маттиа Бинотто.

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3. Карлос Сайнс (167 баллов, в среднем — 8,0)

После первой половины сезона — 3-й со средним баллом 7,8. В рейтинге 2018 года — 7-й.



2019 год стал лучшим в карьере Карлоса Сайнса и превратил подающего надежды испанца в лидера «Макларена» — команды, ближе всех подобравшейся к грандам. Во второй части сезона Сайнс шести этапов подряд квалифицировался впереди своих прямых соперников, а в Бразилии прорвался на подиум с последнего места на старте — по сумме оценок после летнего перерыва Карлос занял второе место. Пока, правда, кроме этого сезона Сайнсу похвастаться нечем — в «Рено» и «Торо Россо» против Ферстаппена испанец смотрелся не слишком выгодно. Определяющим в карьере 25-летнего гонщика будет следующий сезон.

2. Льюис Хэмилтон (167,5 балла, в среднем — 8,0)

После первой половины сезона — 2-й со средним баллом 7,8. В рейтинге 2018 года — 1-й.



Свой шестой титул Хэмилтон выиграл сравнительно легко — уже в середине сезона было понятно, что всё идёт к чемпионству британца. Тем не менее стоит отдать Льюису должное — он (почти) не допускал ошибок, почти всегда был быстрее напарника и извлекал максимум из возникавших возможностей. Порой, держа в уме ситуацию в чемпионате, Хэмилтон атаковал не в полной мере, но даже обеспечив титул не ослабил хватки и продолжал бороться. До главного рекорда Михаэля Шумахера остался один шаг.

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1. Макс Ферстаппен (169,5 балла, в среднем — 8,1)

После первой половины сезона — 1-й со средним баллом 8,7. В рейтинге 2018 года — 4-й.



После летнего перерыва знакомый Макс Ферстаппен вернулся: в Бельгии и Италии голландец уже на первом круге поучаствовал в авариях, а затем отличился в Мексике, когда проигнорировал жёлтые флаги и лишил себя гарантированного, казалось, поула. Однако это все его оплошности за год — во всех остальных гонках он привозил максимум или немного больше. В целом в сезоне-2019 Макс выступал лучше и стабильнее, чем когда-либо прежде. И раньше было понятно, что по скорости Ферстаппен способен бороться за титул, но теперь он продемонстрировал, что и в надёжности может не уступать Хэмилтону. Теперь слово за «Ред Булл» — если Макс получит машину уровня «Феррари» или «Мерседеса», борьба за титул получится куда интереснее!