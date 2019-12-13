В «Рено» вовсю летят головы из-за слабых результатов. Не пора ли уволить босса?

Цели: стать ближе к лидерам

В 2019 году «Рено» собирался стать ещё на шаг ближе к вершине – конечной цели возвращения французов в Формулу-1. После четвёртого места в сезоне-2018 в «Рено» не требовали от самих себя невозможного, то есть попадания в топ-3 — отставание было слишком большим. Но Сириль Абитебуль и компания надеялись, что «Рено» существенно сократит гандикап, особенно на фоне легкого изменения правил. Год назад французы по субботам уступали лидерам от секунды до полутора — этот отрыв должен был сократиться вдвое. Ну и, само собой, с приходом Даниэля Риккардо «Рено» был обязан сохранить четвёртую строчку в командном зачёте.

Резюме: что с машиной и обновлениями?

Ожидания и реальность в случае с «Рено» абсолютно не совпали. Для начала сам новый болид не обеспечил достаточной прибавки: он проигрывал примерно столько же, сколько и предшественник, и не давал решающего преимущества над остальными середняками. Но хуже другое: на машине не желали работать обновления. В «Рено» громко анонсировали пакет новинок к Гран-при Франции, который должен был принести сразу полсекунды, а на деле не дал почти ничего. В итоге желаемого прогресса не было, и постепенно «Рено» отстал от «Макларена». К концу сезона французам уже пришлось скорее беспокоиться за пятое место (прессинговали «Торо Россо» и «Рейсинг Пойнт»), чем мечтать о шальных результатах и погоне за командой из Уокинга.

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Форма автомобиля явно разочаровывала, и в итоге свои должности потеряли технический директор по шасси Ник Честер и главный аэродинамик Пит Мэчин. Уже объявлено, что технический штаб пополнил Пэт Фрай (как раз из «Макларена»), но пока опытный инженер находится в оплачиваемом отпуске и не может помочь коллегам в создании машины 2020 года. Посмотрим, как справятся без него.



Единственная отдушина для французов — их мотор. Вот здесь «Рено» в кои-то веки молодцы: на шестой год нового турборегламента за двигатель перестало быть стыдно. Да, в квалификационном режиме движок всё ещё уступает лидерам, но в гоночном вполне в состоянии поспорить с конкурентами, обеспечивая и хорошую управляемость, и достойную «максималку». Теперь осталось подтянуть бедовое шасси.

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«Рено»: 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 91 очко, 5-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 4-е место (

Даниэль Риккардо: 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 54 очка, 9-е место в чемпионате. Лучший финиш: 4-е место (Гран-при Италии).

Нико Хюлькенберг: 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 37 очков, 14-е место в чемпионате. Лучший финиш: 5-е место (Гран-при Италии). 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 91 очко, 5-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 4-е место ( Даниэль Риккардо , Гран-при Италии).21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 54 очка, 9-е место в чемпионате. Лучший финиш: 4-е место (Гран-при Италии).21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 37 очков, 14-е место в чемпионате. Лучший финиш: 5-е место (Гран-при Италии).

Лучшая гонка: Гран-при Канады

Действительно хороших Гран-при у «Рено» было всего два – в Монреале и Монце. Пусть в Италии урожай очков оказался существенно больше (22 против 14), но зато на Гран-при Канады Даниэлю Риккардо удалось по-настоящему стрельнуть в квалификации, где австралиец занял высочайшее четвёртое место, опередив Пьера Гасли и Валттери Боттаса – и даже до Шарля Леклера не хватило всего полторы десятые. Да, в гонке сдержать Боттаса и случайно не прошедшего в Q3 Ферстаппена не вышло, но пара «Рено» смотрелась действительно сильно. Кто же знал, что дальше снова станет плохо.

Худшая гонка: Гран-при Бахрейна

Этап был вполне успешным до финальной стадии гонки. Хюлькенберг и Риккардо занимали шестую и седьмую позиции и возглавляли среднюю группу, когда за четыре круга оба синхронно сошли, причём в одном месте трассы! Обоих гонщиков подвели силовые установки «Рено», и вместо 14 очков французы заработали «баранку». Так выяснилось, что новые моторы пусть и шустры, но очень ненадёжны. Устранить проблемы удалось всего за несколько Гран-при, но ценные очки уже было не вернуть.

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Пилоты

Даниэль Риккардо, пожалуй, сделал всё, что в его силах. Потратив пару Гран-при на адаптацию, австралиец научился выжимать из техники максимум и после этого регулярно опережал Нико Хюлькенберга. Речь не шла о гигантской разнице, но всё-таки чаще всего Дэн привозил напарнику пару десятых в квалификации и в большинстве случаев оказывался впереди по воскресеньям. Когда техника позволяла и светили высокие результаты, Риккардо оказывался тут как тут и радовал яркими выступлениями – как в Канаде и Италии. Для большего был нужен «Ред Булл», а не «Рено».



Хюлькенберг, получив сильного оппонента, справиться с ним не сумел. Если по гоночному темпу пилоты «Рено» были примерно наравне, то по субботам отставание Нико было очевидно. Да, не обошлось без пары технических проблем на старте сезона, но и без них немец все равно проиграл в квалификационной дуэли. Ну а главная боль Хюлькенберга – авария на Гран-при Германии, когда у Нико под дождём были шансы на долгожданный подиум. Далеко не факт, что он действительно попал бы в топ-3 (многое зависело бы от везения с сейфти-карами и финальным пит-стопом), но, так или иначе, финишем в отбойнике Хюлькенберг подтолкнул руководство подписать контракт с Эстебаном Оконом.

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Цитата года

Комментатор Олав Мол – о Даниэле Риккардо: «Быть клоуном в паддоке недостаточно. Да, в Бразилии он прорвался наверх из задних рядов, но в остальном я не увидел настоящего Риккардо.

Не скажу, что он сделал «Рено» лучше. Как по мне, ему нужно меньше веселиться, а вместо этого чаще стучать кулаком по столу».

Перспективы

К сезону-2020 «Рено» подходит с обновлённым техническим штабом и помолодевшим составом гонщиков. Цели предсказуемы: постараться вернуть себе четвёртое место, по возможности приблизиться к лидерам и быть во всеоружии перед 2021 годом. Для «Рено» крайне важно добиться прогресса, чтобы руководство французского концерна вдруг не прикрыло формульную программу на фоне средненьких результатов. К слову, если их не будет, то трудно представить, как свой пост сохранит Сириль Абитебуль. Многие подчинённые французы уже лишились своих постов, и если новые перестановки не помогут, то логичнее всего будет спросить с босса, который обладает всей широтой полномочий.