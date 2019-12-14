«Макларен» возрождается. В его сторону посматривает даже Феттель

В последние годы «Макларен» для многих стал поводом для шуток, но команда прибавила — и многим уже не смешно. Особенно «Рено».

Цели: вернуть конкурентоспособность

Сезон-2018 стал для «Макларена» ударом: переход с моторов «Хонда» на «Рено» ожидаемого результата не дал, поскольку шасси в Уокинге тоже было так себе, расположение команды покинул Фернандо Алонсо, а спортивным директором стал Жиль де Ферран. Чуть позже к этой компании в роли руководителя команды присоединится Андреас Зайдль, один из архитекторов побед «Порше» в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Тогда инженеры задолго до конца сезона бросили доводку машины, чтобы переключиться на шасси 2019 года. В шасси MCL34, созданном Пэтом Фраем и воспитанником Ньюи Питером Продрому, должны были быть учтены прежние ошибки, однако точных цифр или целей на сезон команда не называла. «Говорить о целях сейчас было бы ошибкой, — заявил на презентации Сайнс. — Наша задача — сделать свою работу как можно лучше и узнать, на что способен этот автомобиль».

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Резюме: машина стала прорывом

MCL34 действительно получилась намного лучше предшественницы. С первых же гонок пилоты «Макларена» стали выходить в третий сегмент квалификации и бороться за очки: шестое место в Бахрейне, седьмое и восьмое — в Баку, шестое — в Монако, Франции и Австрии, пятые места в Германии и Венгрии… А во второй половине сезона, когда к команде присоединился Джеймс Ки, эта машина стала быстрейшей в середине пелотона.



«Макларен» по-прежнему довольно много уступал топ-командам, однако в большинстве случаев «Рено», «Торо Россо» и остальные соперники оставались далеко позади. Четвёртое место Кубка конструкторов «Макларен» обеспечил себе досрочно, а Карлос Сайнс занял по итогам сезона шестую строчку турнирной таблицы — уже несколько лет пилоты команд-середняков не поднимались так высоко. Да и для самого «Макларена» четвёртая позиция стала лучшим результатом с 2012 года, когда команда использовала двигатели «Мерседес», а за рулём сидели чемпионы мира Льюис Хэмилтон и Дженсон Баттон.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Впрочем, не стоит говорить о полноценном возрождении «Макларена» — раньше эта команда сражалась за победы и титулы, а теперь подиум считается выдающимся достижением. Однако приятно видеть, что после нескольких лет серьёзных проблем Уокинг встал на верный путь и постепенно подтягивается к лидерам. Да и 54 очка отрыва от «Рено», использовавшего такие же двигатели, говорит о том, что инженеры «Макларена» знают, что делают.

В «Рено» вовсю летят головы из-за слабых результатов. Не пора ли уволить босса? После отката «Рено» назад без работы остались технический директор и боевой пилот. Следующим ответит сам Абитебуль?

Цитата года

Карлос Сайнс: «Думаю, вы и сами видите, что сейчас обстановка и атмосфера в команде куда более комфортные. Это позволило не пытаться сделать всё прямо сейчас, я больше был сконцентрирован на среднесрочных задачах. И часто мне это помогало собрать всё воедино, я проводил обгоны, которых от меня вы наверное раньше не видели. Мы обрели уверенность. Конечно, есть определённые бласти, в которых можно прибавить, но в целом за этот год я сделал огромный шаг вперёд, и я хотел бы продолжать в том же духе».

Результаты команды в Формуле-1



2019 (Сайнс/Норрис) — 4-е место, 145 очков, подиум в Бразилии;



2018 (Алонсо/Вандорн) — 6-е место, 62 очка, первый сезон с «Рено»;



2017 (Алонсо/Вандорн/Баттон) — 9-е место, 30 очков, разрыв с «Хондой»;



2016 (Алонсо/Баттон/Вандорн) — 6-е место, 76 очков;



2015 (Алонсо/Баттон) — 9-е место, 27 очков, первый сезон с «Хондой».



Лучшая гонка: Гран-при Бразилии

Поначалу этап в Сан-Паулу складывался для «Макларена» ужасно: Сайнс из-за технических проблем стартовал с последнего ряда и в какой-то момент отставал от лидера на круг, а Норрис потерял две позиции и закончил первый круг 12-м. Однако выехавший сейфти-кар помог Сайнсу вернуться в один круг с лидером, испанец вышел на седьмое место и отыграл ещё четыре позиции за счёт столкновения «Феррари», разворота Албона и последовавшего за ним штрафа Хэмилтону. Не подвёл и Норрис, прорвавшийся в концовке на восьмое место. И всё это на трассе, которая не очень подошла шасси. Да, с точки зрения чистой скорости «Макларен» не был в Сан-Паулу лидером середняков, но команда боролась до последнего и использовала все представившиеся возможности. Итог — 19 очков, столько за один раз «Макларен» не набирал уже давно.

Фото: Charles Coates/Getty Images

Худшая гонка: Гран-при Бельгии

Главных претендента на звание худшей гонки «Макларена» два — Мексика и Бельгия. В одном случае команда испортила себе всё сама, в другом — подвела техника. Так, в Мехико оба гонщика команды поначалу боролись в очковой зоне, но заминка на пит-стопе Норриса (пилота отправили с плохо прикрученным колесом, а потом катили обратно к боксам — это заняло минуты две, если не больше) отбросила назад не только британца, но и Сайнса — Карлос слишком поздно поехал в боксы, выпал из топ-10, застрял в трафике и остался без очков.



Но Бельгия, пожалуй, стала более обидным разочарованием. Сайнс вообще не смог вовремя стартовать, а Норрис практически всю гонку шёл на пятой позиции (впереди лишь «Мерседесы» и «Феррари»), но на последнем круге отказал двигатель. Через три недели после этой гонки «Макларен» объявит о переходе на силовые установки «Мерседеса» в 2021 году.





Карлос Сайнс: 21 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 96 очков, 6-е место в чемпионате. Лучший финиш: 3-е место (Гран-при Бразилии).



: 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 49 очков, 11-е место в чемпионате. Лучший финиш: 6-е место (Гран-при Бахрейна и Австрии). «Макларен»: 21 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 145 очков, 4-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 3-е место (Карлос Сайнс, Гран-при Бразилии).Карлос Сайнс: 21 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 96 очков, 6-е место в чемпионате. Лучший финиш: 3-е место (Гран-при Бразилии). Ландо Норрис : 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 49 очков, 11-е место в чемпионате. Лучший финиш: 6-е место (Гран-при Бахрейна и Австрии).

Пилоты

Для обоих гонщиков команды минувший сезон стал прорывом в карьере. Карлос Сайнс, впервые оказавшийся в роли более опытного лидера, сполна оправдал ожидания, прорвался на шестую строчку турнирной таблицы (ранее испанец не поднимался выше девятого места) и впервые в карьере поднялся на подиум (правда, не в рамках официальной церемонии награждения). Тем не менее нельзя сказать, что Сайнс разгромил партнёра-дебютанта — в квалификациях испанец формально уступил 10:11, хотя свою роль в этом сыграли и технические проблемы.

Ландо Норрис тоже смотрелся в этом году очень здорово — и с большим отрывом выиграл голосование на официальном сайте Формулы-1, где болельщики определяли новичка года (британец набрал в три раза больше голосов, чем Албон и Расселл вместе взятые). Ландо выступал стабильно, без провалов и допустил за сезон всего пару крупных ошибок (считая дождевой Гран-при Германии, где в отбойники улетали даже Хэмилтон и Боттас), набрал очки в 11 гонках. Для сравнения — Вандорн в прошлом году набрал очки лишь четырежды, хотя техника у бельгийца была менее конкурентоспособная. Так или иначе, свой первый сезон Норрис сдал на отлично, но второй станет более показательным.

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Перспективы

В следующем году «Макларен» наверняка останется на тех же позициях, на которых находится сейчас, — регламент меняется не слишком сильно, однако главная цель команды — регулярно бороться за подиумы в 2021 году. С другой стороны, приход Джеймса Ки по ходу сезона позволил команде добиться прогресса в работе с имеющимся шасси, так что, возможно, инженер выложил не все козыри и в 2020-м команда представит ещё более эффективную машину.



Вместе с этим в Уокинге построили новый симулятор, который, как утверждает «Макларен», гораздо лучше прежнего. Но основная задача команды — вернуться в 2021 году к победам. По слухам, ради этого Андреас Зайдль даже готов пригласить Себастьяна Феттеля — они вместе работали в БМВ в 2006 году, когда немец был тест-пилотом. Говорят даже, что Даниэль Риккардо недоволен происходящим в «Рено» и тоже посматривает в сторону «Макларена». В общем, спустя многие годы, Уокинг вновь стал востребованным.