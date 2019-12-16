Да, но нет. Когда «быки» прекратят валить старт сезона и обретут второго пилота?

Сезон-2019 скорее приободрил «Ред Булл», но вопросов всё ещё очень много. Ведь о борьбе за титул речи опять не шло.

Цели: вера в «Хонду» и Гасли

К очередному сезону «быки» подходили со слишком многими неизвестными. После довольно успешной совместной работы «Торо Россо» и «Хонды» в «Ред Булл» решились перейти на японские двигатели и стать заводской команды. Решение логичное и перспективное, но вместе с тем опасное: что, если «Хонда» не поборет проблемы с надёжностью и не слишком прибавит в темпе? Проблемы, которые были адекватны на уровне «телят», для «быков» были бы неприемлемыми.

Второй вопрос — вынужденные изменения в составе пилотов. Даниэль Риккардо после проигрыша Максу Ферстаппену в 2018-м польстился на щедрое предложение «Рено», заставив «Ред Булл» досрочно отправить на повышение Пьера Гасли. Новичок переходил в топ-команду после всего лишь одного с хвостиком сезона в Формуле-1 — не каждому под силу успешно справиться с таким вызовом.



Ну а к позитиву можно было отнести небольшое изменение технического регламента. Прежде «Ред Булл» и конкретно Эдриану Ньюи нередко удавалось сориентироваться в изменениях лучше, чем конкурентам. Да и переход на нового поставщика моторов при смене правил выглядит чуть менее болезненным, ведь все равно некоторые прежние наработки при новом регламенте уже не использовать.

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Резюме: стакан наполовину… полон?

Из двух потенциально слабых компонентов «быков» в итоге подвёл только один. Мы ещё поговорим о Пьере Гасли ниже, пока же коротко констатируем, что адаптироваться к борьбе на топ-уровне француз не сумел и никогда не являлся претендентом на попадание тройку лучших. Между тем Ферстаппен в первой же гонке принёс «Хонде» долгожданный подиум, в ответ на что японцы отблагодарили Макса и команду стремительной доработкой мотора — в итоге первая совместная победа пришла уже на Гран-при Австрии.

Но было уже слишком поздно. Увы для «быков», технический департамент допустил некоторые ошибки при разработке RB15 – как объяснил Хельмут Марко, инженеры недооценили скорость «Хонды» и построили болид со слишком низким уровнем прижимной силы. Перестройка машины заняла время, и регулярно конкурировать с «Мерседесом» «Ред Булл» сумел лишь в финальной части сезона.



Вроде бы не так страшно для первого года с «Хондой», вот только подобная история повторяется с «быками» каждый год и при разных мотористах: относительно слабое начало, успешная работа над обновлениями и сильный финиш. Каждый раз после этого в «Ред Булл» верят, что уж на следующий-то год поборются за чемпионство — но в марте всё возвращается на круги своя. Удастся ли исправить эту проблему в 2020-м?





: 21 Гран-при, 3 победы, 9 подиумов, 278 очков, 3-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Австрии, Германии и Бразилии).



: 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 95 очков, 7-е место в чемпионате. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Бразилии, в составе «Торо Россо»).



: 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 92 очка, 8-е место в чемпионате. Лучший финиш: 4-е место (Гран-при Японии). «Ред Булл»: 21 Гран-при, 3 победы, 9 подиумов, 278 очков, 3-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 1-е место ( Макс Ферстаппен , Гран-при Австрии, Германии и Бразилии). Макс Ферстаппен : 21 Гран-при, 3 победы, 9 подиумов, 278 очков, 3-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Австрии, Германии и Бразилии). Пьер Гасли : 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 95 очков, 7-е место в чемпионате. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Бразилии, в составе «Торо Россо»). Александер Албон : 21 Гран-при, 0 побед, 0 подиумов, 92 очка, 8-е место в чемпионате. Лучший финиш: 4-е место (Гран-при Японии).

Пилоты:

Ферстаппен, впервые ставший безоговорочным лидером команды, уверенно справился с этой ролью. Особенно впечатляющей была первая половина сезона, когда голландец практически всегда выжимал из машины максимум (и тем самым уничтожал карьеру Гасли). После летней паузы Ферстаппен допустил несколько промахов, включая идиотский штраф в конце квалификации Гран-при Мексики, и всё-таки Макс может записать этот сезон себе в актив. Три победы, долгожданная поул-позишен и победа над обоими пилотами «Феррари» в общем зачёте — более чем достойный год.

Гасли, как мы уже сказали, при ограниченном опыте и столь сильном напарнике сдюжить не сумел. Пара серьёзных аварий на тестах подточила уверенность Пьера в собственных силах, и когда на старте сезона француз начал разгромно уступать Ферстаппену по субботам и теряться в борьбе с середняками, то выйти из этой негативной спирали Гасли так и не удалось. Несмотря на заверения Хельмута Марко, конец был немного предсказуем: француза понизили в «Торо Россо» уже летом — и явно Пьеру помогли, ибо в составе «телят» он моментально восстановил форму.



Что же до замены Гасли, то новичок Формулы-1 Александер Албон не показал чего-то выдающегося, но был чуть сильнее Пьера в квалификациях и гораздо боевитее в гонках. Этого было вполне достаточно, чтобы сохранить место в «Ред Булл» на 2020 год. Но с первого же Гран-при нового сезона давление на Албона станет гораздо сильнее — финишировать шестым будет уже недостаточно.

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Лучшая гонка: Гран-при Бразилии

Этап на «Интерлагосе» вполне мог завершиться для «Ред Булл» победным дублем. Макс Ферстаппен более чем заслуженно победил в борьбе на трассе Льюиса Хэмилтона, а Александер Албон оказался впереди британца после крайне рискованного пит-стопа пилота «Мерседеса» перед финишем. Хэмилтон так торопился обогнать Албона обратно, что в итоге врезался в таиландца. Алекс лишился очков, но мы-то помним: и он, и «Ред Булл» в целом в Бразилии были очень хороши.

Худшая гонка: Гран-при Бельгии

Фактически всё для «Ред Булл» было кончено уже на первых метрах дистанции. Макс неважно стартовал с пятой позиции и в первом же повороте столкнулся с Кими Райкконеном — поломка подвески и сход. Албон в дебютной гонке за «быков» получил штраф за перерасход двигателей. Алексу удалось прорваться с конца решётки на пятую позицию — в том числе благодаря впечатляющему обгону Переса двумя колёсами по траве — но для «Ред Булл» это так себе итог.

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Цитата года

Хельмут Марко: «Мы выступили ниже своего потенциала. Пять побед были возможны. У нас не получилось добиться этого результата, потому что, с одной стороны, случились неблагоприятные обстоятельства, в частности несколько аварий. С другой — мы начали прибавлять в области шасси позже, чем ожидалось. Так что отсутствие пяти побед — последствие слабого старта сезона. В 2020 году всё должно оптимально работать с первых этапов. Мы полностью сосредоточены на новом болиде».

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Перспективы

Главный вопрос — неужели «Ред Булл» теперь действительно готов обеспечить Ферстаппена чемпионским болидом? Мотор «Хонды» уже не должен стать ахиллесовой пятой, так что всё зависит от инженеров и того, удастся ли им наконец добиться своих целей не к середине чемпионата, а к самому его началу. Если да, то ждём от Макса борьбы за личное чемпионство. А вот насчёт сражения за Кубок конструкторов вопросов больше. Да, Албон неплох и перспективен, но без серьёзного шага вперёд Алекс вряд ли сможет откусить достаточно очков у представителей «Мерседеса» и «Феррари».