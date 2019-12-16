Ссоры, проблемы, провалы. Как «Феррари» снова пролетела мимо титульной гонки

Цели: Make Ferrari Great Again

Цели на сезон 2019 года были объявлены ещё до того, как этот самый 2019-й год вступил в свои права, и озвучил их ещё прежний руководитель команды Маурицио Арривабене.



«В сезоне 2018 года мы проиграли в полуфинале, но в 2019 году я ожидаю увидеть сплочённую и решительную команду, с которой мы не просто будем бороться за выход в финал, но и пойдём дальше и заберём титул. Мы должны понимать все ошибки, которые были допущены в прошлом году. Мы должны забыть победы, оставить позади поражения и добиться прогресса. Не бывает такого, чтобы в Формуле-1 были выиграны все гонки. Никому и никогда такое не удавалось. Но побеждает всегда тот, кто менее несовершенен», — говорил Арривабене.

Вскоре Арривабене на посту руководителя сменил тогдашний технический директор команды Маттиа Бинотто, однако со сменой «метлы» во главе конюшни, направление «метения» не изменилось. Перед командой стояла амбициозная цель: впервые за 12 лет увидеть «Феррари» победителями сезона.

«Феррари»: 21 Гран-при, 3 победы, 16 подиумов, 504 очка, 2-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 1-е место (



Шарль Леклер: 21 Гран-при, 2 победы, 8 подиумов, 264 очка, 4-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Бельгии и Гран-при Италии).



Себастьян Феттель: 21 Гран-при, 1 победа, 8 подиумов, 240 очков, 5-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Сингапура). 21 Гран-при, 3 победы, 16 подиумов, 504 очка, 2-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 1-е место ( Шарль Леклер , Гран-при Бельгии и Гран-при Италии; Себастьян Феттель , Гран-при Сингапура).21 Гран-при, 2 победы, 8 подиумов, 264 очка, 4-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Бельгии и Гран-при Италии).21 Гран-при, 1 победа, 8 подиумов, 240 очков, 5-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Сингапура).

Резюме: внутренние проблемы вместо титула

Похоже, что в «Феррари» в нынешнем сезоне твёрдо нацелились стать трёхкратными лауреатами премии «Золотой тапир» подряд. Стоит объяснить – эта антипремия, которая вручается одним из итальянских спортивных телеканалов за наибольший спортивный провал, и «Феррари» в последние два года неизменно её получала. Арривабене по окончании сезона-2018 даже подшучивал, что они специально провалились, чтобы получить «Тапира».



Как бы то ни было, подобного количества ошибок от «Феррари» в преддверии сезона не ожидал никто. На зимних тестах итальянской команде не было равных, однако уже на первом этапе чемпионата стало понятно, что что-то здесь пошло не так. В итоге вплоть до Гран-при Монако «Мерседес» неизменно привозил дубли, в то время как «Феррари» за это время собрала только три подиума. Да, к гонке в Бахрейне в «Феррари» нашли темп и Шарль Леклер мог бороться за победу, но пока в команде искали темп – потеряли надёжность, и только чудом Леклер смог удержать подиум на подраненной машине. И это стартуя с поула и являясь главным фаворитом гонки после субботы.

«Макларен» возрождается. В его сторону посматривает даже Феттель В последние годы «Макларен» для многих стал поводом для шуток, но команда прибавила — и многим уже не смешно. Особенно «Рено».

Не обошлось без ошибок и у Феттеля – но там сказались скорее его собственные нервы. На Гран-при Канады алый болид наконец-то пересёк линию старт-финиш первым, но ошибка Феттеля и блокировка Льюиса Хэмилтона лишили его победы руками судей. В итоге добиться первого успеха в сезоне удалось только во второй половине чемпионата – Леклер последовательно выиграл гонки в Бельгии и Италии, а Феттель ко всему этому добавил победу в Сингапуре. Но всё это сопровождалось невероятной нервозностью во всей команде: стратеги почти каждый раз пытались изобрести велосипед, механики могли на ровном месте допустить ошибку (в Абу-Даби один из механиков и вовсе забыл надеть перчатки, из-за чего серьёзно затянул пит-стоп Феттелю), да и пилоты не отставали от своего руководства.



На протяжении всего сезона «Феррари» вместо борьбы с соперниками продолжала бороться с собственным раздолбайством, что и привело к итоговому результату – отсутствию хоть какого-то шага к поставленной задаче. И если в 2018 году «Феррари» удалось одержать шесть побед, то в сезоне минувшем их количество сократилось до трёх. Хотя чего стоит ждать от команды, которая приглашает экспертом при обжаловании судейского решения Каруна Чандхока, а проблемы первой половины сезона списывает на пилота симулятора, который перепутал работу на симуляторе с игрой в Need for Speed и решил посрезать все повороты во время важного заезда?

Пожалуй, Формула-1 ещё не видела более нелепой попытки отменить решение судей Чтобы вернуть Феттелю победу, «Феррари» нужны были реальные доказательства. А она всех насмешила.

Добить же команду постарались соперники, подавшие жалобу на топливную систему «Феррари» и вынудившие ФИА выпустить несколько технических директив. Они были призваны ослабить итальянцев, которые внезапно стали демонстрировать если не результат, то хотя бы скорость. В итоге замедлить болиды удалось, но в команде списали всё на изменение базовых настроек болида. Разумеется, все в паддоке сразу же поверили.



Внутренние распри между пилотами в концовке сезона также не сделали коллективу лучше – споры Феттеля и Леклера лишили команду нескольких подиумов и неплохого багажа очков, однако на итоги сезона вряд ли серьёзно повлияли. Разве что Ферстаппена, возможно, Шарль и Себастьян в противном случае не пропустили бы вперёд в личном зачёте.

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Цитата года

Маттиа Бинотто: «Думаю, мы проиграли этот титул ещё в прошлом году, когда проектировали машину. В конце концов, мы же не были конкурентоспособными на старте этого сезона. И причины этому есть. Считаю, проект этой машины не был настолько хорош, чтобы с ним можно было начинать сезон.



То, как мы развивали машину в ходе сезона, стало доказательством того, что наша машина была не так хороша, как автомобиль конкурентов. Вот и всё, собственно».

Лучшая гонка: Гран-при Сингапура

Почему именно этап в Сингапуре? Ответить на этот вопрос можно одним словом – дубль. Последний на тот момент был датирован этапом в Венгрии в 2017 году. Дубль в Сингапуре стал для «Феррари» тем случаем, когда в команде в кои-то веки смогли сделать всё правильно, однако это было скорее исключением, нежели правилом, как показывает общая картина сезона. Однако свой максимум очков на этом этапе «Феррари» взять сумела, хоть эта победа в итоге и оказалась для «гарцующих» жеребцов последней в сезоне-2019.

Худшая гонка: Гран-при Бразилии

В доброй половине гонок сезона у «Феррари» постоянно возникали какие-то проблемы, но апогеем всего этого безобразия стала гонка в Бразилии, в которой пика достигли не только стратегические решения команды, но и накал между гонщиками. Началось всё ещё за несколько этапов до этого – в Монце Леклер не разогнал Феттеля в квалификации, в России Феттель не пропустил Леклера, да и других мелких стычек на трассе и вне её между пилотами «Феррари» было достаточно. Но в Бразилии всё достигло апогея – Феттель и Леклер умудрились столкнуться (во многом сказалась нервозность Феттеля, который не ожидал такой прыти от молодого дарования из Монако). Как итог – двойной сход и очень долгое пережёвывание ситуации всевозможными СМИ, в основном вставшими на сторону Леклера. Но факт остаётся фактом – «Феррари» впервые за два года (с Гран-при Сингапура 2017 года) сошла с дистанции обеими машинами.

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Пилоты

Шарль Леклер – будущее «Феррари». Молодой, амбициозный, быстрый. Какие ещё качества нужны будущему чемпиону мира? Леклер удивляет уже второй год, сначала феноменальным сезоном в «Заубере» в 2018 году, а теперь и отличным годом, который стал для него дебютным в «Феррари». У Шарля есть долгосрочный контракт с командой, и, вероятно, именно на него будет сделала основная ставка итальянского коллектива в 2021 году. Про 2020-й пока говорить рано – в команде по-прежнему останется Феттель, которого пока не готовы делать вторым, хоть, казалось бы, и давно пора.



А что же Себастьян? Да, в итоге он смог победить в прошедшем чемпионате. Правда всего в одной гонке, но эта победа была нужна Феттелю, как воздух. Но уверенности в себе она ему не добавила: во-первых, Феттель во второй раз в карьере умудрился проиграть собственному напарнику, а во-вторых ни в коей мере не показал себя истинным чемпионом. Ненужные и непонятные всплески эмоций (история с табличкой в Канаде), нервозность на трассе и за её пределами. Всё это больше приближает Феттеля к завершению карьеры, чем к пятому титулу. И если не карьеры во всей Формуле-1, то карьеры в «Феррари» уж точно, и, с большой долей вероятности, Феттелю осталось говорить «Grazie Ragazzi» после гонки максимум один год.

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Перспективы

В титул «Феррари» в 2020 году верится как в конец света – теория, конечно, любопытная, но маловероятная. В следующем сезоне «Феррари» по силам сделать шаг вперёд и, возможно, даже попробовать навязать борьбу «Мерседесу», но на дистанции эта команда пока побеждать не готова. Не хватает стабильности, сплочённости, командного духа. Ну а продолжающий разгораться пилотский конфликт между Леклером и Феттелем вряд ли добавит команде столь необходимый дух победителей. До 2021 года от «Феррари» не стоит ждать титула, да и в 21-м году пока всё шито белыми нитками. Но, как минимум, в следующем сезоне будет интересно понаблюдать за развитием молодой звезды, которая в будущем может вернуть «Феррари» на вершину – речь о Шарле Леклере.

