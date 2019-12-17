…А побеждают немцы. В 2020-м ждём седьмого чемпионства Хэмилтона

Цели: как и всегда — титул

После пятого подряд командного титула в 2018 году команда не скрывала, что хочет остаться на вершине. Однако руководитель коллектива Тото Вольф перед новым сезоном отмечал, что команде придётся сложно, да и на тестах казалось, что основным конкурентам коллектива удастся навязать им борьбу. Однако, как показала практика, по большей части все заявления руководства команды о том, что им придётся начать сезон с нуля, оказались скорее попыткой психологической игры – «Мерседес» не планировал раскрывать все карты с самого начала.

«Ожидаю, что в новом сезоне между Хэмилтоном и Боттасом развернётся жёсткая борьба, и ожидаю, что они будут бороться и с нашими соперниками. Что касается целей на сезон, то, конечно, пять титулов кряду превзошли все наши ожидания. Но каждый чемпионат начинается с нуля, и мы ничего не можем взять с собой из прошлого года. Так что мы воспринимаем всё с той же мотивацией, и мы также голодны до побед», — говорил Вольф в преддверии сезона.





: 21 Гран-при, 11 побед, 6 подиумов, 413 очков, 1-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Бахрейна, Китая, Испании, Монако, Канады, Франции, Великобритании, Венгрии, России, Мексики и Абу-Даби).



: 21 Гран-при, 4 победы, 11 подиумов, 326 очков, 2-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Австралии, Азербайджана, Японии и США). «Мерседес»: 21 Гран-при, 15 побед, 17 подиумов, 739 очков, 1-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 1-е место ( Льюис Хэмилтон , Гран-при Бахрейна, Китая, Испании, Монако, Канады, Франции, Великобритании, Венгрии, России, Мексики и Абу-Даби; Валттери Боттас , Гран-при Австралии, Азербайджана, Японии и США). Льюис Хэмилтон : 21 Гран-при, 11 побед, 6 подиумов, 413 очков, 1-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Бахрейна, Китая, Испании, Монако, Канады, Франции, Великобритании, Венгрии, России, Мексики и Абу-Даби). Валттери Боттас : 21 Гран-при, 4 победы, 11 подиумов, 326 очков, 2-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Австралии, Азербайджана, Японии и США).

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Резюме: равных «Мерседесу» пока нет

Да, конечно, доминирование «Мерседеса» в сезоне-2019 связано не только с тем, что немцам удалось сделать быстрейшую машину, но и с проблемами конкурентов. Но, будем откровенны, побеждать в Формуле-1 пока умеют только в «Мерседесе». «Феррари» разучилась выигрывать, а «Ред Булл» пока к победам не готов.



Что касается «Мерседеса», то подопечные Тото Вольфа начали сезон с полного разгрома оппонентов – пять дублей подряд, и только на этапе в Монако Феттелю удалось зацепиться за второе место. Что до побед, то в первый раз в сезоне ни Боттас, ни Хэмилтон не поднялись на первую ступень подиума только в Австрии, к тому времени фактически уже решив исход сезона. Отрыв был столь велик, что в возможность побороться за титул в исполнении Шарля Леклера и Макса Ферстаппена попросту не верилось.



На сегодня стабильно выигрывать в Формуле-1 способен только «Мерседес», что они и доказали в минувшем сезоне, камня на камне не оставив от своих конкурентов. У команды шесть титулов подряд, а Льюис Хэмилтон в шаге от рекорда Михаэля Шумахера. Это ли не триумф?



Прицепиться, пожалуй, можно только к силовой установке. На заре турбоэры двигатель «Мерседеса» был на голову сильнее всех, но ещё в 2018 году вперёд вышла «Феррари», а сезон спустя уже и «Рено» с «Хондой» по крайней мере в гонках не выглядят на фоне немцев бедными родственниками. Если соперники прибавят с шасси, то движок «Мерседеса» ещё может стать ахиллесовой пятой. Если, конечно, не получит достойных обновлений.

Да, но нет. Когда «быки» прекратят валить старт сезона и обретут второго пилота? Сезон-2019 скорее приободрил «Ред Булл», но вопросов всё ещё очень много. Ведь о борьбе за титул речи опять не шло.

Цитата года

Тото Вольф: «Каждое новое чемпионство воспринимается как самое сложное. В этом году у нас были как взлёты, так и падения. На протяжении довольно долгого времени наша машина не была самой быстрой по субботам, но по воскресеньям мы ошибались меньше всех. И это, вероятно, стало ключом к победе в чемпионате.



Когда мы не на поуле, но побеждаем в гонке, я получаю в десять раз больше сообщений, чем в случаях, когда мы побеждаем с поула».

Лучшая гонка

Практически невозможно выбрать лучшую гонку сезона для команды, которая завоевала девять победных дублей в ходе чемпионата, практически каждую гонку выиграв в доминирующем стиле. Если даже «Мерседесу» не удавалось стартовать с поул-позишен, то в ходе заезда команда показывала более острый тактический ум, чем оппоненты, или попросту была быстрее в гоночном темпе. 9 дублей, 15 побед, 739 (!!!) очков по итогам сезона. Пожалуй, весь чемпионат можно назвать лучшим для «Мерседеса», выигравшего шестой титул и, по заявлениям бывшего руководителя «Феррари» и президента ФИА Жана Тодта, превзошедшего даже итальянцев времён Михаэля Шумахера.

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Худшая гонка: Гран-при Германии

С худшим этапом для «Мерседеса» всё оказалось гораздо проще. Бывают такие дни, когда всё валится из рук. Для немцев таким днём стал домашний Гран-при. В сумбурной Германии всё пошло не по плану для «Мерседеса», праздновавшего 125-летний юбилей компании.



Да, квалификация и старт прошли полностью за преимуществом «Мерседеса», однако в ходе самого сумбурного Гран-при сезона-2019 сначала Хэмилтон допустил ошибку, которая стоила ему переднего антикрыла, а затем механики, не ожидавшие Льюиса в боксах, проводили пит-стоп без малого 50 секунд, породив кучу шуток о работе в стиле 50-х годов (а механики на том этапе работали в форме в ретро-стиле). Хэмилтон, вдобавок получив за тот злосчастный пит-стоп штраф (Льюис заехал на пит-лейн, уже проскочив ограничительный столбик), финишировал 11-м, пусть и смог подняться в очки после штрафа «Альфа Ромео». Боттас и вовсе разбил машину за семь кругов до финиша.

Пилоты

Льюис Хэмилтон – уже легенда Формулы-1. Пилот, выигравший шесть титулов и остановившийся в шаге от невероятного достижения Михаэля Шумахера, уже точно вошёл в историю Формулы-1 как один из лучших пилотов во все времена. Хэмилтон из года в год умудряется сохранить мотивацию и продолжать прогрессировать. С большой долей вероятности, в 2020 году Льюис станет вторым семикратным в истории чемпионата, а затем постарается поставить красивую точку в своей карьере, выиграв и восьмой титул. Возможно, в составе «Феррари», но это уже совсем другая история.



Что касается Валттери Боттаса, который каждый год в преддверии сезона обещает дать бой напарнику, то более чем на роль идеального второго финну претендовать вряд ли стоит. Валттери версии 2.0 оказался лучше Боттаса образца 2018 года, но этого совершенно точно недостаточно, чтобы стать четвёртым финским чемпионом мира в истории. И даже Валттери версии 2.77 в сезоне-2020 вряд ли сможет это сделать. И проблема Боттаса не в том, что команда работает на Хэмилтона, – он просто слабее своего напарника. Вместе с тем финн достаточно хорош, чтобы обеспечивать команде победные дубли, иногда побеждать и попросту отбирать очки у конкурентов. Разве не это команда мечты для Формулы-1?

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Перспективы

«Мерседес» не собирается останавливаться на достигнутом – в сезоне-2020, который станет последним с действующим техническим регламентом, немецкий коллектив почти наверняка снова будет фаворитом, как и Льюис Хэмилтон, который более чем готов сравняться по количеству титулов с Михаэлем Шумахером. Все мы являемся свидетелями рождения и развития легенды, и пусть конец эпохи «Мерседеса» не за горами, но вряд ли наступит в следующем сезоне.