«На скорости 230 км/ч важно не начать творить ногой что-то не то». В гостях у «Лады»

Зачем Lada Sport Rosneft меняет классы в РСКГ, почему её гонщику хотелось бы и дальше ездить в двух категориях и чем огорчил календарь.

Вроде бы только вчера в Тольятти Lada Sport Rosneft собирала своих пилотов и журналистов, чтобы рассказать о планах на сезон-2019, но было это ещё в январе. А сейчас, в декабре, всё тот же город и та же компания, только повод другой. В дизайн-центре «АвтоВАЗа» в начале года заводскую спортивную программу анонсировали, а 12 месяцев спустя уже в стенах Lada Sport бок о бок с линией сборки спортивных версий дорожных Lada и чистокровных гоночных машин разговоры шли о том, чего удалось добиться и на что нацелен гоночный коллектив уже в 2020 году.

«В этом году у нас было больше 100 подиумов! Этот результат — плод серьёзного труда и вовлеченности всей команды, её пилотов», — отметил вице-президент «АвтоВАаЗ» по продажам и маркетингу Оливье Марне, открывая церемонию награждения. Чествовали всех, но держа в уме грядущий старт нового спортивного сезона.

Фото: «АвтоВАЗ»

Перемены в РСКГ

Новый сезон Российской серии кольцевых гонок команда Lada Sport Rosneft вновь будет проводить сразу в трёх классах. Правда, с некоторыми изменениями. В частности вместо кубкового зачёта S1600, который по привычке многие называют не иначе как «Национальный», жёлто-чёрные хэтчбеки Lada Granta перейдут в чемпионат России — в категорию «Туринг-лайт».



Одним из пилотом в этом классе станет опытный Владимир Шешенин — быстрый гонщик, лидер команды, которому в 2020-м придётся совмещать эту роль со статусом в каком-то роде играющего тренера, потому что напарником титулованного кольцевика станет дебютант кузовных гонок. Им станет Леонид Панфилов, которому в сезоне-2020 предстоит постигать для себя новый мир «туринга» да ещё и сразу же в одном из самых конкурентных классов РСКГ.



«РАФ проводит работу, чтобы класс S1600 привлёк в 2020 году молодых пилотов и стал для них первой ступенькой в автоспорте какой в своё время был «Кубок Lada», поэтому мы вполне логично уходим в более мощный и более инженерный класс «Туринг-лайт». Но в классе S1600 остаются пилоты, которые продолжат выступать на автомобилях Lada. Так что мы сохраним в этом зачёте своё присутствие, но уже в качестве поддержки наших клиентских команд», — отметил глава Lada Sport Владислав Незванкин.

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Кто ещё поедет за «Ладу»

Ещё в двух классах российского кольца состав Lada Sport Rosneft не изменился. В «Супер-продакшене» на Lada Vesta 1.6T продолжат выступать действующий чемпион класса Андрей Петухов и Владислав Незванкин, совмещающий старты в гонках с руководством и Lada Sport, и всей спортивной программы «АвтоВАЗа».



Что касается «Туринга», то там напарником Кирилла Ладыгина останется Михаил Митяев — гонщик, который в сезоне-2019 совмещал старты в S1600 (где стал победителем Кубка России) и в «Туринге», не будет защищать свой титул и сосредоточится на стартах в самом мощном классе РСКГ.

Фото: «АвтоВАЗ»

«Участие в двух классах полезно с точки зрения того, что я за уик-энд проезжаю больше гонок, но в то же время я работаю буквально на разрыв. Один заезд завершился — я получил информацию от команды, а затем бегу в другие боксы и еду ещё одну гонку, по итогам которой получаю такой же массив данных. Надо работать над настройками обеих машин, всё запоминать, но в остальном никаких проблем — я бы ещё сезон проехал в двух классах! Разве что поехал бы в «Туринг-лайте», а не S1600, чтобы техника была поближе друг к другу.



Со стороны не скажешь, но есть ситуации, когда машину S1600 пилотировать сложнее, чем «Туринга». В «Туринге» ты переключаешь передачи «лепестками», а в S1600, поскольку это практически гражданский автомобиль, надо постоянно выжимать сцепление. И делать всё это надо быстро, поэтому устаёшь быстрее и сильнее. И главное, что в S1600 я торможу правой ногой, а в «Туринге» — левой. Тут важно между заездами себя «переключить» так, чтобы в гонке не перепутать и, например, в Сочи на скорости 230 км/ч не начать правой ногой творить что-то не то», — отмечает Михаил Митяев.

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При этом конкуренция будет не только внутри команды, но и с соперниками — уровень участников «Туринга» высок и лёгкой жизни в сезоне-2020 не будет ни у кого. В этом уверен Кирилл Ладыгин.



«Иногда в топ-10 в квалификацию очень сложно пробиться, поэтому уже попадание в первую десятку — достижение. Для нас это дополнительная мотивация работать усерднее и делать всё, чтобы добиваться побед. Выигрывать гонки точно не будет просто. По итогам 2019 года мы знаем, что нужно улучшить, где лучше поработать, чтобы в следующем сезоне быть ещё быстрее», — говорит Кирилл Ладыгин.

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Но, пожалуй, одним из самых интригующих моментов грядущего чемпионата РСКГ будет именно внутрикомандная дуэль, где в «Туринге» за «Ладу» поедут два очень быстрых и амбициозных пилота. К этому в коллективе готовы и уверены, что Ладыгин и Митяев сработаются и их тандем не доставит лишней головной боли.



«В 2019 году нам в некоторых моментах немного не хватало везения, когда мы теряли очки в том числе из-за того, что наших пилотов выбивали соперники. Да, виновников инцидентов наказывали, но потерянных очков нам это не возвращало. Мы сделали выводы по итогам прошедшего чемпионата и знаем, над чем нам нужно работать — отдельно мы верим в мотивацию наших гонщиков. Уровень Михаила Митяев как пилота — очень высокий для России и плюс ко всему он крайне мотивирован. Он хочет и может выигрывать, что очень важно в нашем деле. Не станут ли два быстрых и амбициозных пилота в одной команде проблемой для неё? Мы в состоянии решить эту проблему!», — уверен руководитель Lada Sport Rosneft в «Туринге» Михаил Девель.

Фото: «АвтоВАЗ»

Сезон-2020: «Мячково», «Игора»

Календарь РСКГ образца 2020 года пополнился новой трассой — «Туринг» станет гонкой поддержки этапа DTM на новом автодроме «Игора» под Санкт-Петербургом, но этот уик-энд станет для представителей самого мощного класса отечественного «кольца» альтернативой подмосковному «Мячково». Вернувшаяся в 2019 году после реконструкции в РСКГ трасса в новом сезоне примет все зачёты серии, кроме главного. И это повод для недоумения и сожаления как пилотов, так и болельщиков.

«В целом мне трасса понравилась, – говорит Митяев. – Я по ней уже проехался, но есть третий сектор, который оставляет ощущение незаконченности трассы. В идеале там должен быть какой-то скоростной поворот, а вместо этого там медленная «шпилька» и выход на широченную стартовую прямую. Но будет борьба — медленный первый левый поворот, в конце второго-начале первого сектора есть хороший поворотик на разгоне спуск с горы — интересно!



И я не знаю, почему в этом году решили не пускать «Туринг» в «Мячково» — в прошлом году мне там всё понравилось. Да, там узко и трасса короткая для «Туринга». Эти машины быстрые, круг проходится очень быстро, и ты чувствуешь себя как белка в колесе. Раз — круг проехал, раз — ещё один! И постоянно это влево-вправо, влево-вправо – даже особо отдохнуть некогда. Но мне понравились некоторые связки поворотов: проезжаешь их и кайфуешь, особенно когда едешь на новых шинах. На мой взгляд, спокойно можно оставлять «Туринг» в «Мячково» — никаких особых аварий там не было, хотя интересно, что в обычная «шпилька», которая самый простой поворот на любой трассе, унесла столько машин в авариях, что даже удивительно».

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А что с Европой?

После нескольких лет на мировом уровне в WTCC сейчас «АвтоВАЗ» представлен только в российских гоночных сериях. В обозримом будущем ситуация не изменится — Lada Sport выставлять заводские команды за рубежом не планирует, хотя без проблем готова поставлять свою технику клиентским командам.



«Марка Lada представлена в немецких гоночных сериях, да и в целом есть запрос на нашу технику. Если за рубежом появятся желающие приобрести клиентские машины у Lada Sport, то мы готовы поставлять им наши автомобили. Мы выполнили задачи, которые стояли перед нами в чемпионате мира. Мы получили за время участия в WTCC опыт и знания, добились побед. Сейчас у нас цель — продвигать автоспорт в России, потому что вместо одной международной гоночной программы у нас сейчас есть пять программ российских. Мы российская команда – участвуем в российском автоспорте и развиваем его», — пояснил Владислав Незванкин.



Что ж, пожалуй, это действительно важнее, чем участвовать в зарубежных сериях просто потому, что «так надо».