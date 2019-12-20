«Трудно представить, что Квят получит ещё один шанс». Что пишут в мире о сезоне россиянина

В декабре, после окончания сезона Формулы-1, многие мировые СМИ составили собственные рейтинги гонщиков. Кто-то выставлял оценки весь год и теперь подсчитал средний балл, а кто-то с нуля сформировал рейтинги после Абу-Даби. Мы собрали выдержки, посвящённые Даниилу Квяту. Сильнее всех заморочились коллеги из Motorsport-Magazin, которые весь год делали сразу два рейтинга: в одном выдавали 10 лучшим пилотам этапа баллы по очковой системе Формулы-1, а во втором ставили всем оценки по традиционной немецкой системе от 1 (отлично) до 5 (ужасно). У Квята, кстати, 2,79 – один балл с Феттелем.

Motorsport-Magazin: 13-й в рейтинге с очками, 14-й в рейтинге с оценками

«Вначале всё говорило о ренессансе Даниила Квята. В итоге это ни к чему не привело – как ничем особым не завершилась вторая половина сезона россиянина. Во время зимней паузы ему срочно нужно разобраться в причинах — что пошло не так и кого в этом винить? Похоже, он не слишком хорошо справился с тем фактом, что кокпит «Ред Булл» получил Албон, несмотря на чуть более слабые выступления. Если и так, то затем Квят вновь показал, почему не заслуживает этого кокпита. 2020 год может стать его последним шансом найти психологическую устойчивость и убедить Формулу-1 в своём (однозначно имеющемся) таланте».

ESPN: 12-е место

«Вы могли бы поспорить, что человек, завоевавший подиум, должен оказаться выше. Но сезон Квята после Гран-при Германии вышел довольно средним. Решение «Ред Булл» исключить его из числа претендентов на место в «Ред Булл» в 2020 году едва ли улучшило кратко- и долгосрочные перспективы Даниила».

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GPToday: 13-е место

«Марко принял правильное решение, вернув Квята. С самого начала в Австралии Квят выглядел другим пилотом по сравнению с тем, который заработал репутацию «торпеды». Квят сразу набрал темп и попал в очки. Эта форма сохранялась на протяжении года – после Гран-при Монако он выглядел как самый стабильный гонщик на решётке. Это большой шаг вперёд по сравнению с прошлыми годами, когда всегда было очевидно, что он невероятно быстр, но ему не хватало стабильности.



И всё же год Даниила закончился плохо. Всё ещё сохраняются признаки его прежнего сумасбродного стиля. Примеры – то, как он отправил в полёт Норриса в Китае и развернул Хюлькенберга в Мексике. А самое важное, что россиянин не сумел сделать достаточно, чтобы убедить Марко, что заслуживает права заменить Гасли в «Ред Булл». Албон в свой первый сезон был на уровне намного более опытного Квята или даже опережал его.



Сравнения показывают, что Квят был неплох по сравнению с Албоном и Гасли. Он точно сделал достаточно, чтобы сохранить место на 2020 год, но ему нужно сохранять стабильность, если он хочет избежать второго исключения из программы «Ред Булл». Если Квят сможет продолжить впечатлять своими результатами в борьбе в середине пелотона, то сможет попасть на радары команд вроде «Хааса», что позволит ему наконец-то вырваться из объятий Хельмута Марко».

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F1i: 13-е место

«Одна из вещей, которая нас удивила при подсчёте итогового рейтинга, это то, как насколько низко относительно напарников в нём оказался Даниил Квят (у Гасли 8-е место, у Албона – 7-е. – Прим. «Чемпионата»). В конце концов, год россиянина был вовсе не плохим. Однако плохие уик-энды в Бахрейне и Китае сразу же сделали его отстающим, после чего пришлось отыгрываться весь сезон. Ярким моментом для Квята стал подиум в Германии. Да, не обошлось без удачи, но мы поставили ему 8,0. При этом мы посчитали, что в Спа Даниил выступил даже лучше, заняв сильное седьмое место и заработав от нас 8,5.



Прежний подход «торпеды», определённо, остался в прошлом. Но всё-таки, несмотря на все свои усилия, в целом Даниил остался в тени своих напарников Александера Албона и Пьера Гасли».

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RaceFans: 16-е место

«У Даниила был неоднозначный сезон. Он финишировал на превосходном третьем месте с Германии, но в целом оба напарника затмили его. После возвращения в «Торо Россо» Квят провёл достаточно гонок, чтобы стать самым «долгоиграющим» пилотом команды. Но ему нужно устранить ошибки в борьбе колесо в колесо, за которые он получил прозвище «торпеда». Его беспечность была вновь очевидна в контактах с пилотами «Макларена» в Китае или с Антонио Джовинацци в Бахрейне. Позднее в ходе сезона Квят мог набрать очки в Мексике и США, но заработал штрафы за аварии с Хюлькенбергом и Пересом. Он не признал свои ошибки, так что, вероятно, мы можем ждать от него новые похожие моменты в следующем году.

Но наиболее показательный вердикт выступлениям Квята вынес «Ред Булл». Дважды они имели возможность перевести своего наиболее опытного молодого пилота в топ-команду – и оба раза предпочитали Албона. С учётом столь впечатляющего восстановления Гасли после перевода, трудно представить, что Квят получит ещё один шанс в составе «быков». Впрочем, в случае с их молодёжной командой никогда нельзя быть слишком уверенными».

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PlanetF1: 14-е место

«Что сказать про сезон Квята? Не так много, если честно. Он не был блестящим, но не был и ужасным. Даниил заслуживает уважения за то, как пробился на подиум в Германии, но он не смог поддерживать этот уровень, чтобы опередить Алекса Албона в борьбе за место в «Ред Булл». Учитывая, что и таиландский гонщик, и Гасли, как складывалось впечатление, имели над ним преимущество, россиянин не будет слишком уж доволен своим годом».

AS: без рейтинга

«Перерождение в Ф-1 было украшено подиумом в Хоккенхайме – первым для представителя команды-середняка за долгое время. Но это не в состоянии скрыть правды: до чуда с шампанским игру выигрывал Албон, а затем Квята превзошёл и Гасли. Периодические успехи Даниила, вероятно, выглядят достаточными для «Торо Россо».



P.S. Autosport не подготовил отдельного материала с комментариями по всем пилотам, но по средней оценке за сезон Квят занял 10-е место.