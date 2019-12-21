6 главных скандалов в Формуле-1 в 2019 году. Болиды, интриги, расследования

В минувшем сезоне почти все громкие истории были связаны – кто бы мог подумать! — с «Феррари».

Уходящий год, в отличие от предыдущего, получился не слишком богатым на скандалы и разборки — что, к слову, не так уж и плохо. Однако некоторые околоспортивные события всё же запомнятся…

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«Они крадут у нас гонку»

Гран-при Канады в этом году завершился крупным скандалом, который не утихал вплоть до следующей гонки. В той гонке за победу боролись Феттель и Хэмилтон — вплоть до 48 круга, когда немец ошибся на торможении в эску, срезал четвёртый поворот и едва не впечатал Хэмилтона в стену, возвращаясь на трассу. Льюису пришлось экстренно бить по тормозам — британец почти чудом избежал столкновения.

Феттель и Хэмилтон на Гран-при Канады Фото: Charles Coates/Getty Images

Лидерство Феттель в итоге удержал, но на 57-м круге судьи объявили о пяти секундах штрафа для немца за небезопасное возвращение на трассу. Хэмилтону уже не было нужды обгонять Себа — он финишировал в полутора секундах позади «Феррари» и был объявлен победителем. Феттеля же вердикт привёл в ярость: ещё по ходу дистанции он заявил, что судьи крадут у него гонку, а после финиша начал переставлять таблички перед машинами призёров.

«Феррари» поддержала пилота и заявила, что будет требовать отмены штрафа и представит новые «неоспоримые» доказательства невиновности Феттеля. Этими доказательствами оказались сюжет Каруна Чандхока на Sky Sports и видео с выражением лица Себа в момент спорного эпизода… Более подготовленной и мощной апелляции Формула-1 ещё не видела.

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Когда Макс подвинул Леклера

Буквально через три недели состоялся Гран-при Австрии — и вновь финиш стал предметом долгих дискуссий с множеством вопросов к судьям. На последних кругах лидировавшего Леклера быстро догонял Ферстаппен. На свежих шинах у «Ред Булл» было заметное преимущество — и Макс пошёл в атаку в «Ремусе», но Леклер удержался впереди. На следующем круге голландец попробовал вновь — и теперь вёл себя гораздо жёстче: между машинами произошёл контакт, «Феррари» выбросило за пределы трассы, а Ферстаппен вышел вперёд и уехал к победе — первой для «Ред Булл» в домашней гонке.



Ферстаппен не собирался оставлять сопернику места — Макс сам двумя колёсами выехал за поребрик, фактически выбив Леклера за пределы трассы. Судьи, однако, никакого криминала в действиях Ферстаппена не увидели и не стали наказывать гонщика — во второй подряд спорной ситуации стюарды оказались не на стороне «Феррари». Как позже объяснит гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси, судьи сочли эпизод гоночным инцидентом. Леклер, в отличие от Феттеля, сцен не устраивал. «Раз теперь нам позволяют бороться агрессивнее, я буду бороться соответствующе», — заявил он через пару недель.

Леклер и Ферстаппен на Гран-при Австрии Фото: Charles Coates/Getty Images

«Хаас» против спонсора

Перед Гран-при Великобритании в твиттере Rich Energy, титульного спонсора «Хааса», внезапно появилось сообщение о разрыве отношений. Причиной тому глава компании Уильям Стори назвал слабые результаты команды. «Наш контракт с „Хаасом“ разорван в связи с неудовлетворительными выступлениями. Мы рассчитывали бороться с „Ред Булл“, и проигрыш „Уильямсу“ в Австрии неприемлем, — написал он в твиттере своей компании. — Вместе с этим политика и политкорректность Формулы-1 мешают нашему бизнесу. Желаем команде всего наилучшего».



Вскоре в том же самом твиттере появилось опровержение, мол, предыдущий текст был опубликован Стори без согласия остальных акционеров, большинство из которых не разделяют его позицию. Однако в конце концов контракт с «Хаасом» действительно был разорван, а логотипы компании пропали с бортов автомобилей.



Интересно, что на этом история Rich Energy в Формуле-1 не закончилась: спустя несколько месяцев Стори через всё тот же твиттер анонсировал сделку с «Маклареном». Зак Браун позже всё опроверг и сказал, что эксцентричный бизнесмен просто пытается привлечь к себе внимание.

Скандальный спонсор оскорбил команду Ф-1 и ушёл. Но потом передумал Титульный спонсор «Хааса» разорвал контракт, обозвав их машину молоковозом. Против принявшего решение организовали переворот.

Конфликт в «Феррари»

Вторая половина сезона ознаменовалась конфликтом между гонщиками «Феррари». Перчатка была брошена на домашнем для команды этапе в Италии. Перед квалификацией в «Скудерии» договорились, что пилоты будут разгонять друг друга. В первой попытке Феттель честно отработал свою часть — Леклер за счёт помощи от напарника показал лучшее время и расположился на первой строчке, а вот Шарль партнёру по команде не помог.



Леклер объяснил это тем, что пилоты, стараясь оказаться последним на трассе, ехали слишком медленно, и он не мог разогнаться и дать Феттелю «слипстрим» он не мог. На следующий день Шарль был быстрее всех и уверенно выиграл гонку, а вот в квалификации обогнать медленно идущие машины соперников не смог. Маттиа Бинотто после победы простил Леклера, Феттель — нет.

Феттель и Леклер на Гран-при России Фото: Clive Mason/Getty Images

Себ решил поквитаться с напарником в Сочи. Немец вновь уступил напарнику в квалификации, но вышел вперёд за счёт «слипстрима» от Леклера — в «Феррари» перед стартом договорились помогать друг другу, чтобы отсечь Хэмилтона. Но когда пришёл черёд возвращать позицию Шарлю, Себ стал пререкаться и требовать, чтобы тот подъехал ближе. В итоге возвращать позицию пришлось путём манипуляций с пит-стопами, а вскоре Феттель и вовсе сошёл из-за технических проблем.

Ну а кульминацией противостояния гонщиков «Феррари» стало столкновение на Гран-при Бразилии, когда не желавший уступать напарнику Феттель допустил ошибку и вывел из строя обе машины команды. И что-то подсказывает, что эта история далеко не исчерпана.

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Дисквалификация «Рено»

Ещё один скандал разгорелся после Гран-при Японии: команда «Рейсинг Пойнт» подала протест против «Рено». Французов обвинили в использовании вспомогательной системы управления балансом тормозов, утверждали даже, что машина автоматически меняет этот параметр по предустановленному алгоритму. Другими словами, бортовой компьютер, «понимая» по данным геолокации какой поворот будет следующем, сам выставлял необходимый баланс.



После того, как протест был рассмотрен, выяснилось, что всё не совсем так. Больше того, система, на которую пожаловался «Рейсинг Пойнт», не нарушала технического регламента. Но судьи решили, что она нарушает регламент спортивный. Детали системы так и не были обнародованы, но предполагается, что компьютер действительно определял местоположение и предлагал гонщику тот баланс, который подходит для следующего поворота, а пилоту уже оставалось нажать лишь одну кнопку, чтобы подтвердить процедуру.



Интересно, что в паддоке действия «Рейсинг Пойнт» не поддержали, хотя очевидно, что подобная система сильно облегчает гонщику жизнь. Дело в том, что команда давно знала об использовании «Рено» этой системы, но подала протест не сразу, а дождавшись сильной гонки французов — чтобы ущерб от дисквалификации был максимальным. В паддоке такую тактику не оценили.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Обвинения в адрес «Феррари»

Самый большой скандал сезона разразился уже под конец чемпионата. Перед Гран-при США команда «Ред Булл» направила в ФИА запрос с просьбой разъяснить, законно ли использовать радиопомехи и глушить датчики, чтобы обходить ограничение на мгновенный расход топлива. Разумеется, в федерации ответили, что это абсолютно незаконно.



На протяжении всего сезона у «Феррари» было преимущество в максимальной скорости, а после летнего перерыва красные машины были на голову выше всех в этом компоненте. Соперники ломали голову и не верили, что такого преимущества можно добиться легальным путём. Одной из версий были те самые датчики, махинации с которыми позволяли в некоторые моменты гонки (например, на старте) расходовать больше топлива, чем разрешено правилами.



ФИА не изучала машину «Феррари» — и формально никаких претензий к команде нет, но после появления директивы, «Скудерия» резко потеряла темп в Остине. Тогда не выдержал Макс Ферстаппен: «Вот что бывает, когда вы перестаёте жульничать». Маттиа Бинотто, объяснивший нехватку скорости ошибкой в настройках, был в ярости и потом долго на повышенных тонах объяснял Хельмуту Марко, что тому следует следить, что говорят его пилоты.