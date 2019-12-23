Мечтаете о сыне-гонщике? Рассказываем, как попасть в автоспорт и на что обратить внимание

Типичный рассказ любого гонщика: я сел в прокатный картинг, мне понравилось, удалось показать сильные результаты, после чего родители решили отдать меня в профессиональный спорт. Но как именно перейти из статуса любителя в категорию профи и на какие детали стоит обратить внимание в первую очередь? Об этом нам рассказали российский гонщик Кирилл Куцков, уже несколько лет выступающий в международных и российских чемпионатах, и его отец Илья.

— Илья, как попасть в профессиональный картинг и найти нужные контакты?

— Илья Куцков: Всё начинается с желания папы или всей семьи. Но главное – не подменить желание ребёнка своим собственным. Бывают такие случаи, когда у самого ребёнка особого стремления нет, но семья его подталкивает. У нас было не так. Мы начали в шесть лет разбираться, что такое картинг – что есть прокатный и профессиональный. Если вы хотите заняться спортивным картингом, нужно идти в профессиональную команду. Это легко – просто нужно желание!



Уровень российского картинга на самом деле очень высокий – здесь надо отдать должное Василию Ивановичу Скрылю и его команде. Достаточно посмотреть результаты международных соревнований. Если ребёнку 6-7 лет, то его надо отдавать в профессиональную команду в классе «Микро». Всё просто: залезаем в интернет, там всегда можно найти контакты хозяина команды. Один звонок – и всё. Усложнять и искать каких-то посредников не надо: просто посмотрите, какие команды в топе – с первыми 3-4 командами можно вести переговоры. Узнайте, сколько где стоит место, какие ставятся задачи, попросите тренера профессионально оценить вашего ребёнка.



Нам порекомендовали обратиться к Виталию Рыжкову в команду Moscow Karting School. Кирилл занимался у него примерно полтора года. Сказать честно, каких-то ярких результатов тогда не было, но при этом на ребёнка никогда не давили: ты занимаешься этим видом спорта, пока хочешь им заниматься. Оценить талант ребёнка в 6-7 лет невозможно — это реально понять к 11 или даже 13 годам. А бывает и так, что ребёнок не блестяще ехал в картинге, а в формулах стрельнул. Как и наоборот – хотя вероятность поменьше.

Фото: Из архива Ильи и Кирилла Куцковых

— Как совмещать гонки и школу?



— И.К.: С семи лет Кирилл перешёл в класс «Мини» и сменил команду на «Сокол Рейсинг» — тоже сильную и очень профессиональную. Это уже был второй класс школы, а между тем количество гонок и тестов увеличилось. У нас календарь примерно как в Формуле-1: те же 20 гонок за сезон, гоночный уик-энд с четверга по воскресенье. Если есть дополнительный день тестов, то уик-энд длится уже пять дней. Примерно треть года Кирилл проводит вне Москвы – приходится делать уроки между заездами, по вечерам…



В России проще: можно в среду утром сходить в школу и вечером поехать в Рязань или полететь в Сочи. При выступлениях в Италии всё сложнее. Но по сути весь картинг сосредоточен в Европе – Италия, Франция, Германия. В Италии находятся многие производители и гоночные команды, там можно гоняться практически круглый год.



Мы никогда не делали выбор в пользу чего-то конкретного. Кириллу приходится очень много заниматься дополнительно. В начальной школе легче: мы с супругой сами можем объяснить многие темы. Образование очень важно: ты не можешь выиграть только за счёт одной скорости.



Это как шахматы: нужно уметь думать, принимать верные тактические решения. Школа – отличная тренировка для головы.



Кирилл Куцков: Я понимаю, что хоть и занимаюсь картингом, но нужно уделять время школе. Стараюсь не отставать от школьной программы. Это очень трудно, но ты привыкаешь.



Илья Куцков: Если бы он не занимался картингом, то половину свободного времени наверняка тратил бы не на физкультуру или учёбу, а на игры в смартфоне. Конечно, бывают капризы – как без этого? Но всегда задаётся вопрос: «Надо оно тебе или не надо? Если нет, давай переходить на любительский уровень, в какие-то кружки».



— Почему все известные картингисты выступают в Европе?



— И.К.: Вы сразу понимаете, что российских соревнований мало: у нас сезон заканчивается в сентябре, а даже месячный перерыв без руля даёт о себе знать. Ограничиваться Россией нельзя. Заявки на WSK только в классе Кирилла – от 100 до 120 участников. При этом борьба между 15-20 лучшими гонщиками очень плотная, в пределах одной-двух десятых. А в России в одном классе выступают где-то 30 человек, из которых за лидерство борются 3-4 – вот и разница.



Раньше девяти лет участвовать в международных соревнованиях нельзя. Когда Кириллу исполнилось девять, он поехал в Италию, но ещё до этого начал проводить тесты на итальянских трассах. Полноценный переезд в Италию? Пока таких планов нет. Пробуем отсюда.

Фото: Из архива Ильи и Кирилла Куцковых

— Как правильно выбрать команду в зарубежном чемпионате?



— И.К.: Бывает, что и российские команды неплохо выступают за границей, но всё-таки не зря говорят, что в чужой монастырь со своим уставом не хотят. Выбирайте из первых 4-5 команд чемпионата, они примерно равны по силам, высокий профессиональный уровень. Команда выбирается по вашему вкусу – вплоть до фирменных цветов. Например, в команде, где Кирилл выступал в этом сезоне, главным инженером работает женщина, через которую прошло девять пилотов Формулы-1, включая Шарля Леклера, Алекса Албона, Джорджа Расселла. Насколько я понимаю, вся техническая и гоночная часть держится на ней.



Внутренние интриги есть даже в Формуле-1. Когда у команды шесть пилотов в одном классе… Нельзя сказать, что кого-то откровенно задвигают. Но сначала команда хочет посмотреть на пилота и его возможности: как он прорвётся из середины или конца пелотона, насколько он хорош и стабилен. Сразу вам не дадут мотор, который даёт возможность развить чуть большую скорость. Сначала команда должна убедиться, что может практически исключить «погрешность» со стороны самого пилота, что он реализует потенциал техники.



В целом не скажу, что кому-то дают возможности, а кого-то задвигают. Это не так актуально, как можно подумать. Да, мы тоже меняли команды, тоже были разные мысли, когда после всплеска результатов шли «просады». Но это может быть связано и с физиологией ребёнка: например, он чуть подрос, а мышцы остались прежними, координация чуть ослабла – и всё. За лето ребёнок может прибавить десять сантиметров! Надо набираться терпения. Все команды хотят, чтобы у них были хорошие пилоты. Нет каких-то «золотых» моторов.

— Как команды относятся к чересчур активным родителям?



— И.К.: Там не очень любят, когда родители присутствуют в палатках, потому что это отвлекает детей. Лишние эмоции, нервозность… Дети и команда сами разберутся. Лично я слежу только за тем, чтобы ребёнок был, как говорится, одет, сыт и сух – если речь идёт о дождевых гонках. Слишком активные папы – это перебор, лишнее. Я себя лично не считаю профессионалом и поэтому не лезу: я не могу рассказать, как правильно проходить поворот. Могу только проследить, чтобы Кирилл переобулся из гоночных ботинок в кроссовки, чтобы ноги отдохнули.

— К слову, как прошёл ваш сезон-2019?



— И.К.: Кирилл стал вторым в первенстве России. Планировали побороться за первое место, но не вышло – технический вид спорта, ничего не попишешь. В Италии, считаю, выступили хорошо. Было много подиумов – и в сухих, и в дождевых гонках. Кирилл стал вторым на зимнем Кубке мира в Италии, дважды брал первое место в чемпионате Италии в дождевых гонках. Ещё была победа в старейшей гонке мира «Трофео делле Индустри» с большим числом участников и шикарными призами. Там дарят настоящий карт, шикарные кубки. А ещё коробку макарон с томатной пастой и много всего другого – мы вчетвером несли все призы от подиума к палатке. Ещё были вторые места, одно третье в ночной гонке… В общем, хороший сезон.



В следующем году Кириллу исполнится 12 лет, он переходит в следующий класс «ОК Junior». Нас приглашали заводские команды на хорошие условия – от обычных они отличались раза в полтора. Это приятно: значит, Кирилла оценили, обратили внимание. Мне звонили, практически требовали встретиться. В итоге мы решили перейти в шведскую команду «Вард». Нам дали рекомендации, плюс за неё успешно выступал Кирилл Смаль. Мы пообщались с шведским хозяином команды (база и техника у неё итальянская), нам сделали хорошее предложение.



В первые полгода результатов ждать не стоит: это большая машина, будет физически тяжело. Нужно подтянуть общефизическую подготовку. Мы уже провели тесты в Италии и Испании. Каждые тесты — это 10-11 серий в день, каждая по 13-15 кругов. В прокатном картинге у вас болят руки после парочки 10-минутных сессий, так что легко понять, как важна подготовка в спорте. Занимаемся с профессиональным тренером если не каждый день, то через день точно. Разработана специальная программа, тренировки длятся по полтора часа.



Конкуренция в новом классе тоже очень высокая. Мы всегда считали, что пятёрка – это хорошо, а тройка – отлично. Это не Формула-1, где за самые высокие позиции могут бороться только 4-5 пилотов. У нас таких около 20 пилотов.

Фото: Из архива Ильи и Кирилла Куцковых

— Как в теории выглядит дальнейший путь любого молодого гонщика?



— И.К.: В 14 лет можно переходить в класс ОК, а с 15-16 лет уже доступна Формула-4. Где поедем мы, будет зависеть от той поддержки, которую сможем найти. Любой профессиональный спорт – это серьёзные вложения. Прикинуть не так сложно – для начала просто посчитайте перелёты и проживание, не забывая про отрыв ребёнка от школы и родителей от работы. Недешёвое удовольствие. И чем дальше, тем всё становится дороже. Идти без каких-либо спонсоров дальше будет сложно. Не скажу, что сейчас я не замечаю этих расходов – конечно замечаю! Поэтому грамотнее всё планируешь: бронируешь отели по скидкам, изучаешь «Букинг». Чем хорош зимний картинговый сезон в Италии, так это низкими ценами на гостиницы и авиабилеты.

Сам пилот не должен думать о деньгах. Существуют разные программы поддержки – есть академии, программы отдельных пилотов, даже часовых брендов. Все в мире уже знают про российскую программу «СМП Рейсинг». Понятно, что в СМП не могут поддерживать абсолютно всех, у них есть определённая система отбора, исходя из результатов. Мы понимаем, что нужно быть лучшим или по крайней мере действительно перспективным пилотом, чтобы получить приглашение.



К.К.: «СМП Рейсинг» — это очень крупная программа поддержки, она поддерживает довольно много пилотов из разных классов. Конечно, мне бы тоже хотелось стать одним из участников этой программы — это дополнительные ответственность и мотивация. Внутри такой программы я бы чувствовал себя увереннее, смог готовиться ещё лучше. Я постараюсь как можно лучше выступить в сезоне-2020 OK-J, показать хорошие результаты и таким образом обратить на себя внимание.



— И напоследок — какой совет дадите родителям, которые только планируют отдать ребёнка в картинг?



— И.К.: Надо просто садиться и ехать первый сезон. И дальше смотреть – нравится или нет, есть ли искра в глазах. Дальше стройте какую-то мотивационную программу – например, требуйте хороших оценок в школе. Но будьте готовы: уж если дали попробовать, то есть вероятность, что это надолго.