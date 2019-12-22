Семейный бизнес. Шумахеры, Маркесы и ещё 8 знаменитых братьев-гонщиков

Шумахеры — ок, вроде все в курсе. Но, казалось бы, причём здесь Валентино Росси и кто попал в подборку из России?

Марк и Алекс Маркесы

В 2020 году в MotoGP сложится уникальная ситуация, когда не просто в одной команде, а сразу в заводском коллективе «Хонда» будут выступать братья. После решения Хорхе Лоренсо завершить карьеру испанца заменит его соотечественник Алекс Маркес — действующий чемпион Moto2, который планировал продолжать карьеру в этом турнире, но… Хорхе своим уходом открыл дорогу младшему брату восьмикратного чемпиона Марка Маркеса в топовый класс шоссейно-кольцевых мотогонок. И это будет, вероятно, единственный в истории авто- и мотогонок пример выступления двух братьев не просто в одной серии, а в составе одной команды! Ну а мы по этому поводу вспомнили другие случае выступления братьев в одном гоночном чемпионате.

Фото: Pablo Morano/MB Media/Getty Images

Алекс и Поль Эспаргаро

В 2011 году испанские братья выступали вместе в классе Moto2, где старший Алекс стал 12-м, а младший Поль закончил сезон 13-м, а с 2014 года они гоняются уже в категории MotoGP. С того момента Алекс успел посидеть в седле частных «Дукати», «Ямахи» и «Априлия», заводской «Сузуки» и заводской же «Априлия». Как ни парадоксально, он добился своего лучшего результата в частной «Ямахе», завоевав один подиум и став в сезоне-2014 седьмым в личном зачёте. Поль в своих «отношениях» более стабилен — три сезона в частной «Ямахе» и три года в заводском КТМ, так же один подиум в карьере и при этом шестое место в личном зачёте по итогам 2014 года — в своём дебюте в MotoGP младший брат опередил старшего! И с тех пор стабильно, за редким исключением, в конце сезона в протоколах Поль оказывается выше Алекса.

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Валентино Росси и Лука Марини

Легендарный «Доктор» в представлении не нуждается — девятикратный чемпион мира по мотогонкам является одним из самых успешных и известных представителей мотоспорта за всю его историю. Росси, выступавший за «Хонду», «Дукати» и «Ямаху» в MotoGP, также гоняется в других сериях, а ещё владеет собственной мотогоночной командой SKY Racing Team VR46, представленной в категориях Moto3 и Moto2. И два последних года в Moto2 за SKY Racing Team VR46 выступает итальянец Лука Марини — пилот, особо звёзд с неба не хватающий, но зато сводный брат по материнской линии самого Доктора. До титулованного родственника молодому гонщику по уровню успехов пока далеко, но вместе итальянцы порой выступают в автогонках — например, в 2019 году в «12 часах Залива» экипаж на Ferrari 488 GT3 стал третьим в общем зачёте и победителем в своём классе Pro-Am.

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Хироси и Шухеи Аояма

Японские мотогонщики, закончившие к этому моменту свою спортивную карьеру, стали ещё одними братьями от мира автоспорта. Старший Аояма, Хироси, в 2009 году выиграл чемпионат мира в классе 250 куб. см., став последним обладателем титула в этом зачёте, заменённом с 2010 года Moto2. Без особых успехов проведя несколько лет в MotoGP и сезон в WSBK, Аояма-старший переквалифицировался в тест-пилота Honda Racing Corporation и наставника пилотов молодёжного монокубка Shell Advance Asia Talent Cup. Шухеи, будучи достаточно успешным мотогонщиком в японских турнирах, на мировом уровне о себе заявить не смог — несколько сезонов чемпионата мира в классе 250 куб. см. и неудачный дебют в WSBK привели к тому, что Аояма-младший стал пилотом японского спидвея Auto Race.

Нобуацу, Такума и Харучика Аоки

Снова мотогонщики и снова из Японии, но на сей раз это сразу три брата, выступавшие в 1990-2000-е годы. Старший, Нобуацу, выступал в нескольких классах чемпионата на протяжении почти 20 лет, но не добился особых успехов и выиграл только одну гонку в зачёте 250 куб. см. Средний, Такума, выступал в Мировом супербайке, одержав единственную победу, а также гонялся в чемпионате мира в классе 500 куб. см. В 1998 году полученная в мотоциклетной аварии травма позвоночника парализовала пилота ниже пояса, но он продолжил периодически выступать в ралли-рейдах на специально модифицированной для него технике. Младший, Харучика, выиграл два титула в категории 125 куб. см., выступал с переменным успехом в 500 куб. см. и Мировом супербайке, но в итоге завершил карьеру на международном уровне и продолжает гоняться в Японии.

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Кристиан и Доминик Саррон

Французский дуэт, выступавший в разных категориях на разном уровне, где и у старшего Кристиана, и у младшего Доминика были как взлёты, так и падения. Одним из главных достижений братьев Саррон стала победа в престижной 24-часовой марафонской гонке Bol d’Or, проходящей в то время на трассе «Поль Рикар». Доминик к тому моменту был уже шестикратным победителем суточного заезда, а вот Кристиан его в том сезоне выиграл впервые — в одном экипаже, выступавшем на «Ямахе», со своим братом и японским пилотом Ясумото Нагаи. Пусть это была и всего одна гонка, но зато родственники не просто выступили в составе одной команды, но и смогли стать лучшими в заезде.

Вальтер и Франческо Виллья

Два итальянца, которые сделали себе имя не только как гонщики, но и как создатели достаточно успешных мотоциклов. Вальтер выиграл несколько титулов чемпиона мира в различных классах, а также становился восьмикратным чемпионом Италии по мотогонкам. По завершении карьеры итальянец стал одним из основных наставников и тренеров молодых мотогонщиков в своей стране. Франческо же тоже успешно гонялся, но снискал славу больше как талантливый инженер и конструктор, способный не только разработать с нуля мотоцикл, но и довести его до победных кондиций. Причём байки Виллья делал не только под собственной маркой Villa, но и строил мотоциклы для брендов Mondial, Montesa, MV Agusta и других, а Вальтер создавал моторы для Aermacchi.

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Михаэль и Ральф Шумахеры

Возможно, самые известные братья в спорте — немецкие гонщики Михаэль и Ральф Шумахер, причём имя старшего стало нарицательным для всех, кто любит быструю езду. Как бы то ни было, но Михаэль стал семикратным чемпионом Формулы-1, выиграл 91 Гран-при и на момент окончания своей карьеры был с точки зрения статистики величайшим гонщиком всех времён и народов. И по сей день легендарный немец остаётся обладателем массы до сих пор не побитых рекордов.

Фото: Alex Grimm/Bongarts/Getty Images

Младший Шумахер, Ральф, похвастать такой результативностью не мог — никаких титулов, меньше десятка побед, поул-позиций и быстрых кругов. Разница показательная с точки зрения того, что громкая фамилия и родство с легендарным гонщиком вовсе ничего не гарантируют. И да, Михаэль и Ральф никогда не выступали за одну команду: «Джордан», «Бенеттон», «Феррари» и «Мерседес» у одного и «Джордан» (на 6-7 лет позже), «Уильямс» и «Тойота» у второго.

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Педро и Рикардо Родригесы

Ещё до того, как в Формуле-1 появились Шумахеры, в чемпионате мира выступали другие братья — мексиканцы Родригесы. Старший, Педро, гонялся на мотоциклах, стартовал в состязаниях спорткаров и, конечно, участвовал в формульных сериях. И побеждал везде! Младший, Рикардо, был чуть менее успешен, но тем не менее тоже громко заявил о себе в Формуле-1 и гонках спорткаров, причём оба брата стали одними из символов «Феррари» 1950-70-х годов. К сожалению, Родригесы погибли в расцвете сил: Педро разбился в гоночном инциденте, а Рикардо стал жертвой технической поломки своей машины.

Фото: Getty Images

Георгий и Владимир Чивчяны

Испания, Италия, Франция, Германия, Япония, Мексика и… Россия! Да, в нашей стране тоже есть братья-гонщики, выступающие не в кольцевых или мотоциклетных гонках, а в дрифте. Владимир как старший брат «заразил» Георгия автомобилями, но в дрифте младший Чивчян оказался гораздо успешнее своего родственника. За плечами Гочи, как его называют в дрифтерской тусовке, уже статус трёхкратного чемпиона RDS и двукратного победителя FIA Intercontinental Drifting Cup, а заодно — звание всенародного любимца у поклонников дрифта и одного из лучших дрифтеров не просто России, а всего мира. Пусть история российского автоспорта не такая богатая, как у перечисленных выше стран, но свои братья-гонщики есть и у нас.