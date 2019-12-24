За год гонщики Формулы-1 разбили машин на 2,5 млрд рублей. Выявлены главные крашеры

Журналисты голландского портала Formule1.nl на протяжении сезона узнавали у руководителей команд примерную стоимость различных компонентов машины. А затем, собрав массив данных, подсчитали количество аварий, а вместе с ним — ущерб, который тот или иной пилот нанёс своей команде.



Отметим, что в интернете есть похожий рейтинг — в разделе Формулы-1 на форуме Reddit. Молодые пилоты больше доверяют ему — Джордж Расселл упомянул его в одном из интервью на Sky Sports. Так или иначе, и по версии голландцев, и по подсчётам Reddit, больше всех ущерба нанёс Александер Албон. Ниже – подробности.

6 главных скандалов в Формуле-1 в 2019 году. Болиды, интриги, расследования В минувшем сезоне почти все громкие истории были связаны – кто бы мог подумать! — с «Феррари».

Самый деструктивный

Главным претендентом на этот антититул сезон начал Пьер Гасли: ещё на тестах он набил машин на два с лишним миллиона долларов, а потому уже в Австралии имел большую фору. В Шанхае у француза появился достойный соперник. Александер Албон вылетел в субботней тренировке и тоже разбил машину — её ремонт обошёлся ещё в два с небольшим миллиона. Дебютант в итоге пропустил квалификацию, но в гонке блестяще прорвался на 10-е место.

Гасли вернул себе первую позицию на Гран-при Германии: сначала француз попал в аварию в тренировках, а в гонке сломал о машину Албона переднее антикрыло. Ещё минус миллион долларов. Алекс смог ответить выступлением в Венгрии: полмиллиона за аварию в тренировке, но этого оказалось недостаточно. Решающими стали потери в последних гонках: почти 650 тыс. за вылет во второй тренировке в Мексике и ещё 545 — за повреждённые Хэмилтоном днище и подвеску.

Очередная авария Пьера Гасли Фото: Lars Baron/Getty Images

Согласно рейтингу Reddit, Албон разбил машин в общей сложности на $ 5 414 000. Цифра журналистов Formule1.nl чуть ниже — € 4 360 000. На втором месте в обоих рейтингах расположился Гасли ($ 3 673 000 и € 2 830 000 ущерба), а вот по поводу третьей строчки возникли разногласия: на Reddit в топ-3 вошёл Роберт Кубица, а на Formule1.nl — Кевин Магнуссен.



Правда, качественно топ-5 в двух рейтингах не отличается: Албон, Гасли, Кубица, Магнуссен и Стролл — из спонсорских денег отца можно смело вычесть два с половиной, а то и три миллиона за разбитые канадцем машины.

Рейтинг Reddit



1.

2.

3. Роберт Кубица («Уильямс») — $ 3 022 000

4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — $ 2 943 000

5. Кевин Магнуссен («Хаас») — $ 2 840 000

6. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — $ 2 787 000

7. Валттери Боттас («Мерседес») — $ 2 741 000

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — $ 2 274 000

9. Ромен Грожан («Хаас») — $ 2 194 000

10. Джордж Расселл («Уильямс») — $ 2 137 000

11. Шарль Леклер («Феррари») — $ 1 820 000

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — $ 1 768 000

13. Себастьян Феттель («Феррари») — $ 1 710 000

14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 1 271 000

15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — $ 1 218 000

16.

17. Нико Хюлькенберг («Рено») — $ 685 000

18. Даниэль Риккардо («Рено») — $ 680 000

19. Ландо Норрис («Макларен») — $ 660 000

20. Карлос Сайнс («Макларен») — $ 415 000. 1. Александер Албон («Торо Россо» / «Ред Булл») — $ 5 414 0002. Пьер Гасли («Ред Булл» / «Торо Россо») — $ 3 673 0003. Роберт Кубица («Уильямс») — $ 3 022 0004. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — $ 2 943 0005. Кевин Магнуссен («Хаас») — $ 2 840 0006. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — $ 2 787 0007. Валттери Боттас («Мерседес») — $ 2 741 0008. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — $ 2 274 0009. Ромен Грожан («Хаас») — $ 2 194 00010. Джордж Расселл («Уильямс») — $ 2 137 00011. Шарль Леклер («Феррари») — $ 1 820 00012. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — $ 1 768 00013. Себастьян Феттель («Феррари») — $ 1 710 00014. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — $ 1 271 00015. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — $ 1 218 00016. Даниил Квят («Торо Россо») — $ 974 00017. Нико Хюлькенберг («Рено») — $ 685 00018. Даниэль Риккардо («Рено») — $ 680 00019. Ландо Норрис («Макларен») — $ 660 00020. Карлос Сайнс («Макларен») — $ 415 000.

Квят в пятёрке лучших

Даниил Квят в обоих рейтингах расположился на 16-м месте — то есть оказался в пятёрке наиболее «экономичных» пилотов сезона. У россиянина фактически были лишь две серьёзные аварии: столкновение с «Макларенами» на старте в Китае и инцидент с Риккардо, когда в Баку австралиец сдавал задом, не глядя в зеркала.

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Согласно обоим рейтингам, весьма бережно сезон проехали гонщики «Рено»: на двоих Риккардо и Хюлькенберг нанесли повреждений на миллион долларов с небольшим (Гасли и Албон набили машин на сумму в восемь раз больше). Кроме того, не так часто попадали в аварии Ферстаппен с Райкконеном.



Любопытно также, что Леклер принёс «Феррари» больше ущерба, чем Феттель, хотя Себ чаще ошибался. Однако один лишь контакт в Бразилии обошёлся «Скудерии» в 600 с лишним тысяч долларов.

Рейтинг Formule1.nl



1.

2.

3. Кевин Магнуссен («Хаас») — € 2 590 000

4. Роберт Кубица («Уильямс») — € 2 570 000

5. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — € 2 330 000

6. Валттери Боттас («Мерседес») — € 2 130 000

7. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — € 2 040 000

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — € 1 970 000

9. Шарль Леклер («Феррари») — € 1 710 000

10. Ромен Грожан («Хаас») — € 1 660 000

11. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — € 1 540 000

12. Себастьян Феттель («Феррари») — € 1 450 000

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — € 1 370 000

14. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — € 1 370 000

15. Джордж Расселл («Уильямс») — € 1 280 000

16.

17. Ландо Норрис («Макларен») — € 690 000

18. Даниэль Риккардо («Рено») — € 660 000

19. Нико Хюлькенберг («Рено») — € 420 000

20. Карлос Сайнс («Макларен») — € 380 000. 1. Александер Албон («Торо Россо» / «Ред Булл») — € 4 360 0002. Пьер Гасли («Ред Булл» / «Торо Россо») — € 2 830 0003. Кевин Магнуссен («Хаас») — € 2 590 0004. Роберт Кубица («Уильямс») — € 2 570 0005. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — € 2 330 0006. Валттери Боттас («Мерседес») — € 2 130 0007. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — € 2 040 0008. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — € 1 970 0009. Шарль Леклер («Феррари») — € 1 710 00010. Ромен Грожан («Хаас») — € 1 660 00011. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — € 1 540 00012. Себастьян Феттель («Феррари») — € 1 450 00013. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — € 1 370 00014. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — € 1 370 00015. Джордж Расселл («Уильямс») — € 1 280 00016. Даниил Квят («Торо Россо») — € 760 00017. Ландо Норрис («Макларен») — € 690 00018. Даниэль Риккардо («Рено») — € 660 00019. Нико Хюлькенберг («Рено») — € 420 00020. Карлос Сайнс («Макларен») — € 380 000.

Ещё одна победа Сайнса

Самым же бережливым в обоих рейтингах оказался Карлос Сайнс. У испанца вообще лишь два серьёзных инцидента за весь год: контакт с Ферстаппеном в Бахрейне и столкновение с Квятом на старте в Шанхае. В общей сложности контакты испанца обошлись «Макларену» не более 415-420 тысяч долларов. И если учесть, что Сайнс также добыл для команды подиум (первый с 2014 года) и вытащил её на четвёртое место Кубка конструкторов, испанец становится одним из самых полезных пилотов на стартовой решётке.

Напоследок отметим, что самым «разрушительным» в этом году стал Гран-при Канады — свыше $ 3,6 млн ущерба. Самой мирной получилась гонка во Франции: там лишь Серхио Перес повредил машину на $ 170 тыс. В общей же сложности аварии в этом году обошлись командам в $ 41,2 млн (примерно 2,5 млрд рублей).