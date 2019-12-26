«Ребята машут руками, а он не замечает!» Как конкурент «КАМАЗ-мастера» утащил их грузовик

Незадолго до отправления на очередной ралли-марафон «Дакар» команда «КАМАЗ-мастер» по традиции встретилась в Москве с журналистами, чтобы рассказать о предстоящей гонке. Напомним, что «Дакар»-2020 впервые пройдёт в Саудовской Аравии. Старт гонки запланирован на 5 января, финиш — на 17-е. Камазовцы по традиции выставят четыре боевых экипажа во главе с Эдуардом Николаевым, Андреем Каргиновым, Дмитрием Сотниковым и Антоном Шибаловым. Главное, что рассказали глава «КАМАЗ-мастера» Владимир Чагин и боевые пилоты, — в нашем материале.

О составе команды и соперниках

Владимир Чагин: «В гонке примут участие около 350 экипажей, из них 47 — в грузовом зачёте. Айрат Мардеев будет управлять пресс-каром, ехать вместе с Эриком Хайруллиным и коллегами. Они будут сопровождать гонку, находиться на точках старта и финиша. Нам будет очень интересно услышать мнение Айрата со стороны — как эксперта и профессионала».



Антон Шибалов: «Все соперники очень интересные. Основные конкуренты — «Ивеко», «Татра», «Рено», «МАЗ», «Лиаз». «Татра» выставляет три машины, но, к сожалению, они представляют три разные команды. Алеш Лопрайс выезжает на совершенно новом автомобиле — будет интересно понаблюдать и посмотреть, что они сделали и насколько автомобиль конкурентоспособен.



Команда «Рено» тоже приготовила новинку: один из грузовиков будет с гибридной установкой, что позволяет достичь более высоких показателей мощностей. Интересный автомобиль, будем наблюдать. Это такой шаг в будущее, хотя некоторые мотоциклы уже сейчас выступают на электротяге.



У «ЛиАЗа» новый автомобиль, который построен на базе «Ивеко». В прошлом году они неплохо выступали, хотя пилот очень молодой. «МАЗ» — тоже наши давнишние конкуренты. Сергей Вязович выезжает на капотнике, который очень неплохо зарекомендовал себя на «Шёлковом пути». Интересно посмотреть, как ребята продвинулись.

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К сожалению, в команде «Ивеко» в этом году не выступит наш давнишний соперник Жерар де Рой, он отправится на гонку в качестве тим-менеджера. Но «Ивеко» выставляет четыре опытных экипажа, каждый по-своему очень силён. Хотелось бы отметить Альберта Лловеру из Андорры — человек прикован к инвалидной коляске, но настолько силён духом, что физически справляется с выступлениями на «Дакаре» и финиширует. Это вызывает уважение, душой немножко за него болеем. Лловера раньше был горнолыжником, но, к сожалению, упал на одном из соревнований и оказался парализован.



В своё время, когда Лловера ехал на «Татре», он помогал нашему экипажу вытянуть экипаж Айрата Мардеева — в одиночку у нас не получалось. Альберт старался на все сто, даже порвался трос между моим грузовиком и машиной Айрата. Альберт этого не заметил и продолжал тащить мой грузовик, хотя я бил по тормозам! За ним бежали мои механик и штурман, махали руками, а он не видел и продолжал тащить — потом на земле увидели настоящую колею от колёс моего «КАМАЗа». Лловера старался, пытался помочь по максимуму».

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О трассе

Владимир Чагин: «Новый вызов от организаторов, новые ожидания. Из нашей команды никто в Саудовской Аравии не был. Все находимся в ожидании, очень ждём старта. На половине спецучастков гонки дорожная книга будет даваться за пять минут до старта. Это значительно усложнит жизнь экипажам. Это новое испытание для штурманов и пилотов. Штурман не будет подготовлен: как пилот будет впервые видеть трассу, так и штурман — дорожную книгу.



Помню, что в Саудовской Аравии ночью температура может опускаться до нуля градусов, мы к этому готовимся — вот, например, вся командная одежда на сей раз с длинными рукавами, как того требуют обычаи страны и погода».

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Дмитрий Сотников: «Все машины в грузовом зачёте начинают ехать очень быстро. Нужно быть готовым и физически, и морально. Мы провели тренировочные сборы с Олимпийским комитетом России. Мы видим, что «Дакар» начнётся без разминки: первый же спецучасток продлится 320 километров. Так что, вероятно, «Дакар» будет на испытание физических возможностей. Придётся работать без раскачки».



Андрей Каргинов: «Мы в предвкушении новой страны, нового региона, общения с местными жителями. Это уже 30-я страна, где будет проходить «Дакар». Общая дистанция марафона составит 7800 километров — весьма длинный маршрут. Первую половину гонки будем ехать вдоль моря — ждём красивой картинки. Что касается спортивных трасс, то ожидается полное разнообразие для ралли-рейдов: порядка 70-75 процентов — песчаные дюны, сложные дороги. Не обязательно дюны будут очень высокими, но при этом точно окажутся сложными. Также ожидаем высохшие русла рек, каменистые участки, где нужно быть сконцентрированным, беречь шины и автомобиль. Будем стараться всё сделать правильно и привезти хороший результат».

Фото: kamazmaster.ru

О подготовке техники

Эдуард Николаев: «На протяжении всего года команда активно занималась подготовкой машин, улучшением надёжности и динамических показателей. Несмотря на наши результаты, нельзя стоять на месте. Мы поработали над 13-литровым двигателем «Камминс», он хорошо показал себя уже на прошлом «Дакаре». Мотор нас устраивает — даст бог, чтобы двигатель нас не подвёл и в этом году. Организаторы будут следить за дымностью. К нам вопросов не было, но мы всё равно ещё поработали над вопросом экологии.



Также улучшили гидроусилитель руля. Пилотам придётся меньше отвлекаться на манёвры с рулевым колесом — мы уже почувствовали, как это помогло. Кроме того, усовершенствовали коробку-автомат — теперь ей оснащены все четыре автомобиля. Динамика автомобилей улучшилась. Все экипажи адаптировались к такой коробке передач.



Ещё поработали над развесовкой, центром тяжести. Мы переместили топливный бак в центр автомобиля, что позволило грузовику стать более устойчивым. Автомобиль должен уверенно держаться на трассе».

«КАМАЗ-мастер» выбрал состав на «Дакар». И ещё улучшил технику Шибалов заменил Мардеева, а все грузовики получили коробку-автомат. Главное, что рассказали камазовцы перед новым «Дакаром».

О целях

Эдуард Николаев: «Пятая победа на «Дакаре» на год раньше Владимира Геннадьевича? (Смеётся.) Он для нас эталон, пример для подражания. Главное — его не подвести. Сделаем всё, чтобы повторить результат прошлого «Дакара».



Андрей Каргинов: «У нашей команды огромный опыт езды по дюнам в ОАЭ. Опыт езды по пескам и всем остальным трассам имеется. Да, какая-то осторожность будет присутствовать, но мы привыкли справляться с подобными ситуациями, с неожиданностями. Кто правильно на них отреагирует, тот и привезёт хороший результат. Лично мне хочется взять матч-реванш – это будет лучший ответ на решение организаторов о моей дисквалификации год назад».



Антон Шибалов: «Мы уверены, что наши ребята и техника ничуть не хуже и даже на шаг впереди соперников. Наш экипаж тоже постарается показать себя. Главная цель — командный результат, но каждый экипаж будет стараться показать самый высокий результат для себя».

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О дне рождения руководителя 5 января

Владимир Чагин: «Мне посчастливилось уже много-много лет отмечать свой день рождения на «Дакаре» в окружении друзей и коллег. Но всегда на все церемонии уходит лишь несколько минут. Как правило, всё происходит в конце вечернего рабочего собрания. Приятно услышать поздравления ребят, но почти сразу я говорю: «Всё, стоп, у нас много работы». Как вы знаете, в Саудовской Аравии сухой закон, так что возьмём разве что детское шампанское!»