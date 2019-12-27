Райкконен зажигает на корпоративе, Грожана превратили в эльфа, Квят не обнаружен.

Новогодняя открытка от соцсетей Формулы-1 – просто топ. Как празднуют гонщики и команды

Формула-1

Организаторы чемпионата мира решили не оставаться в стороне от создания креативных открыток и представили своё поздравление с наступающими праздниками. За изучением пилотов и ситуаций, в которых они представлены на рисунке, не скучно будет коротать оставшиеся до Нового года дни.

Mercedes AMG Petronas Motorsport

Для молодой и продвинутой аудитории немецкий чемпион подготовил довольно неформальное поздравление с декабрьскими праздниками.

Aston Martin Red Bull Racing

Накануне праздников «Ред Булл» решил ещё раз напомнить о том, какая команда в 2019 году стала автором сразу нескольких быстрейших пит-стопов за прошедший сезон, включая абсолютно рекордное время Формулы-1.

McLaren F1 Team

В «Макларене» последовали примеру своего нового поставщика двигателей и сделали два виртуальных поздравления — открытку, что примечательно, нарисовал один из болельщиков коллектива…

Ну а героем второго забавного видеоролика о том, как некий «неизвестный» похититель оставил Санта-Клауса без полагающегося ему рождественского печенья и стакана молока.

Renault F1 Team

«Рено» по случаю Рождества и Нового года нарядил своих пилотов (причём одного уже бывшего) в традиционные свитера и обратился к своим фанатам с поздравлением на английском и французском языках.

Red Bull Toro Rosso Honda

«Торо Россо» не стал особо заморачиваться и просто попросил своих пилотов в ходе визита по базе команды в Фаэнце обратиться к поклонникам коллектива со словами поздравлений.

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SportPesa Racing Point F1 Team

Болиды Формулы-1 далеко не самые практичные машины с точки зрения обычного водителя, но в «Рейсинг Пойнт» доказали, пусть и виртуально, что на гоночном автомобиле вполне можно перевезти новогоднюю ель.

Alfa Romeo Racing

Лучшим подарком для детей, по мнению «Альфа Ромео», может быть только гоночный болид под ёлкой…

…А для сотрудников команды, которые весь год живут в бешеном ритме, Рождество и Новый год — отличная возможность перевести дух и никуда не торопиться.

Haas F1 Team

«Хаас» в своей поздравительной открытке творчески переосмыслил сразу два фильма, превратив одного своего пилота в эльфа, а другого вместе с главой команды — в героев популярной комедии «Один дома».

Пьер Гасли

Французский пилот предпочёл встретить Рождество в узком кругу — наедине со своей подругой.

Серхио Перес

Поскольку Рождество праздник семейный, то мексиканский гонщик и проводит его со своей супругой и детьми в домашней обстановке.

Кими Райкконен

В том, что финн умеет веселиться, не сомневается никто, кто помнит церемонию ФИА в Санкт-Петербурге и свой весёлый характер гонщик проявил и на корпоративе команды…

…А по возвращении домой чемпион Формулы-1 предстал в образе примерного семьянина, встречающего Рождество с семьёй на природе.

Даниил Квят

Вслед за финном очередным примерным семьянином должен был бы быть россиянин, но сам он в своих соцсетях об отдыхе не отчитался. Зато Келли Пике выложила фотографии в кругу семьи — и среди них Даниила почему-то не оказалось.

Нико Хюлькенберг

Теперь уже бывший гонщик Формулы-1, похоже, не печалится по поводу этого статуса, ведь Рождество немец встречает за рулём нового Rolls-Royce вместе со шпицем Зевсом, а снимает их литовская подруга Нико Эгле.

Красота дня. Как жить дальше Формуле-1 без литовской подруги Хюлькенберга? Красотки Эгле многим будет не хватать куда больше, чем самого немецкого гонщика.

Кевин Магнуссен

Аналогичное дорожно-праздничное настроение царит и у датчанина, который поёт за рулём песни, но при этом не раскрывает, на каком автомобиле ездит.

Ромен Грожан

Французский пилот, будучи человеком семейным, Рождество отмечает вместе со своей женой и детьми.

Джордж Расселл

Ну а молодому британцу пока ближе не семья, а возможность за пределами Формулы-1 снова почувствовать себя ребёнком в ожидании Санта-Клауса.

Берни Экклстоун

Напоследок – традиционная Рождественская открытка от Берни Экклстоуна. На сей раз он посвятил послание некоторым абсурдным правилам Формулы-1. По ссылке ниже – с переводом всех пунктов.