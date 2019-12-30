Подиум в Ф-1, триумф в Ф-3, дубль в дрифте! Победы России в автоспорте в 2019-м

FIA Formula 1 Championship: очередной подиум Квята

В 2019 году от Даниила Квята в составе «Торо Россо» кто-то вряд ли мог ожидать повторения успехов периода выступлений за «Ред Булл», но россиянин сумел удивить. В одной из самых безумных за последние годы гонок в Германии Квят не просто сумел выжить, но и добрался до подиума — второго в истории команды и третьего в карьере для пилота. И пусть потом ещё один финиш в топ-3 для коллектива под занавес сезона завоевал напарник Даниила, сам россиянин в 2019 году запомнится в том числе и этим ярким эпизодом.

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FIA Formula 2 Championship: трое, но без триумфов

Минувший сезон в молодёжной моносерии провели сразу три пилота из России, но никто не смог финишировать выше четвёртой позиции. Для проехавшего весь чемпионат Никиты Мазепина лучшим стало восьмое место, тогда как вернувшийся в серию на несколько этапов Артём Маркелов (в Супер Формуле дебют у него не задался) остановился в шаге от подиума, а вот Матевос Исаакян за два уик-энда не попал даже в топ-10.

FIA Formula 3 Championship: Шварцман — чемпион

Первый сезон нового чемпионата принёс титул молодому, но перспективному пилоту из России — Роберт Шварцман блестяще прошёл путь к своей итоговой победе, выиграв немало этапов и доказав, что его по праву считают одним из самых ярких гонщиков своего поколения. Впереди у воспитанника программы SMP Racing и молодёжной академии «Феррари» сезон в Формуле-2, который станет для молодого дарования ещё одной проверкой на прочность.

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Formula Renault Eurocup: бронза Смоляра

Ещё одним российским призёром в европейском турнире 2019 года стал Александр Смоляр. Ещё один представитель SMP Racing выступал в Еврокубке Формулы «Рено» и одержал три победы в Монце, Монако и Хоккенхайме, чего вкупе с семью другими подиумами хватило для третьего места по итогам сезона. Результаты оказались впечатляющими, и россиянин уже подтверждён в качестве пилота Формулы-3 на 2020 год, где придёт на смену Шварцману.

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FIA World Endurance Championship: SMP Racing в топ-3 «24 часов Ле-Мана»

Марафонские гонки завершили сезон-2018/2019 тремя этапами, на каждом из которых экипажи российской команды SMP Racing были на подиуме — в Себринге, Спа и Ле-Мане на третью ступеньку поднимались Виталий Петров и Михаил Алёшин, напарниками которых становились Брендон Хартли (в США) и Стоффель Вандорн (в Бельгии и Франции). Увы, но на этом история выступлений российского коллектива в гонках на выносливость подошла к концу и в новом суперсезоне прототипов SMP Racing на трассах уже нет. Правда, уже в новом сезоне Егор Оруджев провёл несколько гонок в составе Team LNT, но пока не ясно, продолжится ли эта практика.

FIA World Rallycross Championship: победа и подиумы Тимерзянова

После того как 2018-м Тимуру Тимерзянову ни разу не удалось пробиться не то что на подиум, но даже в топ-5 мирового ралли-кросса, ситуация в новом сезоне кардинально поменялась. Да, ушли заводские команды, но заслуг россиянина это ничуть не умаляет — долгожданная победа на этапе в Бельгии и третьи места в Канаде и Южной Африке принесли нашему соотечественнику пятое место в личном зачёте по итогам чемпионата.

FIA World Rally Championship-2: Грязин начал выигрывать

В зачёте частных команд одной из звёзд сезона-2019 стал россиянин Николай Грязин, выступающий вместе со штурманом Ярославом Фёдоровым. Экипаж на Ралли Корсики сначала финишировал вторым в своей категории, а на Ралли Финляндии одержал дебютную победу в WRC2. И эти результаты подтверждают, что, набравшись ещё большего опыта, наши гонщики должны стать более грозной силой во втором по значимости мировом раллийном классе.

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FIA Intercontinental Drifting Cup: неудержимый Чивчян

Блестяще выиграв третий титул в российской дрифт-серии RDS GP, Георгий Чивчян отправился в Японию отстаивать честь страны и своё звание действующего чемпиона Межконтинентального кубка ФИА по дрифту и справился и с этой задачей. Теперь первым и единственным в истории турнира пилотом, кто выигрывал его дважды, является российский гонщик.

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FIA Motorsport Games: золото России

Первые в истории международные автоспортивные игры в 2019 году прошли в Италии. Команды, представлявшие 49 стран, боролись за медали в гонках GT, туринговых машин, Формулы-4, картинге, дрифте и сим-рейсинге. И сильнейшей в командном зачёте стала сборная России, которая оказалась одной из немногих стран (наряду с Францией, Италией и Кувейтом), представленной во всех шести дисциплинах сразу.

European Le Mans Series: вице-чемпионство G-Drive

Удержать звание чемпионов европейской серии российской команде не удалось. Роман Русинов со своими напарниками, представлявшие на международной арене новый автомобильный бренд Aurus из России, стали вторыми в классе LMP2 по итогам сезона, одержав при этом пару побед. Но для титула этого оказалось недостаточно.

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FIA European Rally Championship: Лукьянюк в шаге от титула

Не сумел отстоять чемпионство и Алексей Лукьянюк — в тандеме с неизменным штурманом Алексеем Арнаутовым по итогам сезона-2019 россиянин стал только вторым. Одна победа, два вторых места, один финиш вне очковой зоны и сразу три схода по разным причинам (от собственных ошибок до проблем с техникой) не позволили представителям России стать двукратными обладателями титула чемпиона Европы по классическому ралли.



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Увы, но ни в серии FIA World Touring Car Cup, ни в FIA World Rally Championship российских гонщиков так и не появилось. Зато неплохо пилоты и команды из России выступают в гонках GT, где в состязаниях под эгидой Stephane Ratel Organisation не просто приезжают на подиумы, но и побеждают и даже завоёвывают титулы в своих классах. И в целом итоги 2019 года выглядят для России в мировом автоспорте неплохо, но жаль только, что если в какой-то из категорий наших представителей прибывает, то где-то их становится меньше…