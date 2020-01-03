10 лучших гонщиков Формулы-1 2010-х

За прошедшие десять лет сменилось поколение гонщиков: в следующем году в пелотоне будет всего два гонщика, которые выступали в 2010 году – Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон. В этот же список можно внести и Кими Райкконена, но финн в 2010-м находился в «заслуженном» отпуске и вернулся в «Королевские гонки» только в сезоне-2012. Ушла целая эпоха героев скорости. Так кто же был лучшим среди тех, кто успел засветиться в Формуле-1 в последнее десятилетие? Именно на этот вопрос и попыталась ответить редакция «Чемпионата».

В опросе участвовало пять журналистов «Чемпионата», имеющих непосредственное отношение к отделу автоспорта, а баллы распределялись по стандартной для Формулы-1 очковой системе – 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Кто же оказался в десятке лучших пилотов «Королевских гонок» за прошедшее десятилетие по версии редакции «Чемпионата»? На этот вопрос мы сейчас и ответим.

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10. Марк Уэббер, 6 очков

Австралийский гонщик, выступавший в составе «Ред Булл», по праву заслужил место в десятке сильнейших, пусть и набрал в голосовании столько же очков, как и Пастор Мальдонадо. На счету Марка Уэббера семь побед на этапах чемпионата и трижды он заканчивал чемпионат в первой тройке. Да, Марку не удалось навязать серьёзную борьбу своему напарнику, Себастьяну Феттелю, но в 2010 году он был близок к тому, чтобы стать чемпионом мира – если бы не сход в Корее, у австралийца были все шансы.



В 2010 году Марк был на пике своей формы, в 2012-м смог одержать две победы, но после истории с «Мульти-21» в Малайзии стало понятно, что время Марка в «Ред Булл» подходит к концу. Однако в десятку лучших гонщиков десятилетия Марк точно должен попадать.

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9. Михаэль Шумахер, 25 очков

Семикратный чемпион мира попал в десятку сильнейших гонщиков десятилетия скорее по причине своих былых заслуг, чем по праву отличных результатов в своей второй карьере. Михаэль, вернувшийся в Формулу-1 после трёхлетнего перерыва в 2010-м, за три года смог только один раз попасть на подиум, по всем фронтам проиграв своему напарнику Нико Росбергу. Было ли верным решением возвращаться в гонки? Сомнительно, но, тем не менее, Михаэль стал пилотом, который застал сразу три десятилетия – после дебюта в 1991 году карьеру окончательно он завершил только в конце 2012-го.

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8. Даниэль Риккардо, 28 очков

Первый, кому удалось победить Себастьяна Феттеля в 2010-х. Даниэль дебютировал в Формуле-1 в 2011 году, подписав контракт с «ХРТ» и сумев проявить себя даже за рулём столь плохого болида. После двух сезонов в «Торо Россо» в которые он показал себя весьма талантливым и сильным гонщиком, мало кто верил, что австралийцу удастся превзойти достижения соотечественника Марка Уэббера на фоне Феттеля. Но Риккардо это удалось. Сезон-2014, который стал дебютным для Дэна в «Ред Булл», сложился для австрийского коллектива не лучшим образом: после четырёх лет доминирования Феттеля с первых же гонок сезона стало понятно, что лёгкой прогулки на этот раз у пилотов «Ред Булл» не будет.



В итоге команда записала на свой счёт три победы – и все три принадлежали именно Риккардо, затмившему Себа. Немец воспользовался моментом и ушёл в «Феррари», а Дэн остался в команде ещё на четыре сезона, одержав за это время ещё четыре победы. Но вот шансов на титул у австралийца никогда не было, а уж после перехода в «Рено» и подавно. Время Риккардо не наступит раньше 2021 года.

Фото: Clive Mason/Getty Images

7. Дженсон Баттон, 30 очков

Победить Льюиса Хэмилтона, выступая с ним в одной команде – такое в истории удалось только двум гонщикам. Одним из них стал Дженсон Баттон, что и делает его полноправным представителем в десятке лучших гонщиков минувшего десятилетия. После его чемпионского титула в 2009 году и неожиданного решения о переходе в «Макларен» казалось, что Баттон только подтвердит своё звание «чемпиона-однодневки», чья заслуга была только в том, что он оказался в нужное время в правильном месте.



Однако в 2010 году Баттон продемонстрировал неожиданную стойкость на фоне Хэмилтона, а в 2011-м Дженсон и вовсе закончил чемпионат выше Льюиса, одержав три победы в год полного доминирования «Ред Булл» и выдав серию из восьми подиумов в девяти последних гонках сезона. Баттон по-прежнему является последним победителем Гран-при за рулём «Макларена», а своими выступлениями смог подтвердить, что титул 2009 года не был случайностью.

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6. Кими Райкконен, 32 очка

Да, Райкконену не удалось добиться тех же успехов, что и в «нулевых», но при этом Кими на протяжении всего десятилетия доказывал то, что не случайно считается одним из самых талантливых гонщиков своего времени. Две победы на «Лотусе» в 2012 и 2013 году, третье место по итогам сезона-2012 и возвращение в «Феррари» — это ли не показатель силы финского Айсмена?

После возвращения в итальянский коллектив Кими выглядел не самым лучшим образом на фоне Фернандо Алонсо, да и Феттелю финн откровенно уступал, но даже в 2018 году Райкконен доказал, что его рано списывать со счетов. Победа в США и 12 подиумов для гонщика, который находится уже на закате своей карьеры – это ли не показатель таланта? Кими по-прежнему знает, что он делает в Формуле-1.

5. Макс Ферстаппен, 62 очка

Самое настоящее открытие последнего десятилетия. Ферстаппен, дебютировавший в Формуле-1 в 2015 году и пришедший на место Даниила Квята в «Ред Булл» чуть больше, чем через год, смог доказать, что доктор Хельмут Марко в нём не ошибся. Макс выиграл первую же гонку в составе «Ред Булл» — Гран-при Испании 2016 года, и, даже несмотря на свою молодость и связанную с этим горячность, доказал свою скорость. В последние два сезона Макс обрёл и стабильность, продемонстрировав очень сильное выступление в 2019 году, когда опередил обоих пилотов «Феррари». Макс записал на свой счёт восемь побед и был тем, кто действительно смог навязать хотя бы видимость борьбы Хэмилтону в 2019-м. Именно Ферстаппен будет основным претендентом на первое место в подобном топе по итогам 20-х годов XXI века.

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4. Фернандо Алонсо, 63 очка

Двукратный чемпион мира не смог добиться многого на протяжении минувшего десятилетия, записав на свой счёт всего 11 побед, но даже несмотря на катастрофическое невезение он смог доказать своё право на место в топе. Да, в «Феррари» видели в испанце нового Михаэля Шумахера, который приведёт команду к победам, но в итоге последний личный титул итальянской команды до сих пор датирован 2007 годом. Да, «Феррари» была близка к успеху в 2010 и 2012 годах, но не хватило самую чуточку. В целом, всё десятилетие для Алонсо можно описать этой фразой – из раза в раз Фернандо не хватало совсем немного. В любом случае своими выступлениями в «Феррари» и «Макларене» Алонсо доказал, что именно он способен выжимать из болида максимум, даже если на нём установлен двигатель из GP2.

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3. Нико Росберг, 63 очка

Первый, но не последний чемпион в нашем списке — Нико выше Алонсо по дополнительному показателю, а именно завоёванному в 2010-х титулу. Пилот, которому удалось за это десятилетие стать первым, кому удалось побить Шумахера в качестве напарника по команде, вторым, кому удалось побить Феттеля, и третьим немцем, взявшим чемпионский титул. Да, Михаэль Шумахер в свою вторую карьеру уже не был тем Красным бароном, а Льюис Хэмилтон по совокупности в любом случае выглядел сильнее Росберга, но, поставив в 2016 году на карту практически всё, Росбергу удалось одержать решающую победу. Росберг 2.0, которого мы увидели в сезоне 2016 года оказался намного более впечатляющей версией, чем подобная комплектация Валттери Боттаса. Да и вообще выступления Валттери только доказывают, насколько хорош был Нико.



Росберг сделал всё возможное, чтобы выиграть титул, и, повторив достижение своего отца (чемпиона мира 1982 года) немец совершил ещё один сильный поступок – ушёл из Формулы-1. То ли осознавая, что во второй раз удача ему уже вряд ли улыбнется, то ли просто насытившись гонками за этот сложный год, Росберг покинул паддок, чтобы вернуться в него в качестве журналиста и ведущего собственного видеоблога о гонках. 23 победы, 31 поул и один чемпионский титул. Более чем впечатляющие показатели от Нико в минувшем десятилетии.

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2. Себастьян Феттель, 72 очка

Да, по мнению многих, карьера Себастьяна Феттеля близка к своему завершению, а четыре титула, которые он взял, вряд ли превратятся когда-либо в пять. Так или иначе, все четыре титула он взял именно в 2010-х — и если бы такой топ составлялся в конце сезона-2013, никакие разговоры о машине-самовозке не лишили бы Себа первой строчки. Доминируя с 2010 по 2013 годы Феттель всех убедил, что Бэйби Шуми — далеко уже не Бэйби. Подобная мысль возникла и у руководства «Феррари», которое пригласило Феттеля на роль очередного спасителя итальянцев. Да, Феттелю так и не удалось выиграть титул со «Скудерией», но свой талант он смог доказать, уверенно задвинув Райкконена на второй план. Завоевав 48 побед и 110 подиумов за минувшее десятилетие, Феттель по праву завоевал место в топе, однако первое место всё же досталось не ему, а пилоту, который на протяжении всего десятилетия показывал невероятную стабильность и скорость…

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1. Льюис Хэмилтон, 105 очков

Из десяти сезонов Льюис Хэмилтон был претендентом на титул в восьми из них и выиграл пять. За это время он одержал 65 побед и стал шестикратным чемпионом мира, остановившись в шаге от рекорда Михаэля Шумахера. За минувшее десятилетие Хэмилтон не только выиграл пять титулов, но и показывал прогресс из года в год, сумев вырасти не только как гонщик, но и как личность.



Да, в турбоэру не было болида быстрее, чем «Мерседес», но доминирование Хэмилтона выглядело гораздо более впечатляющим, чем у Феттеля в начале десятилетия. Хэмилтон выигрывал хотя бы одну гонку в каждый год своих выступлений в Формуле-1 (такое прежде удавалось и Михаэлю Шумахеру, если брать в расчёт только полные сезоны до первого завершения карьеры).



Льюис за минувшее десятилетие стал настоящей иконой Формулы-1, по праву заняв первую строчку в нашем топе. Да, выбор величайшего гонщика за всю историю – дело непростое и споры на этот счёт вряд ли когда-то утихнут, но в 2010-х Хэмилтон однозначно был сильнейшим. Чем ответят в 2020-х Ферстаппен, не успевший попасть в топ Леклер и все остальные?

…А побеждают немцы. В 2020-м ждём седьмого чемпионства Хэмилтона «Мерседес» взял шестой подряд титул и явно не собирается останавливаться. Хотя в одной области проблемы есть.

P.S. Также назывались кандидатуры Фелипе Массы, Пастора Мальдонадо, Карлоса Сайнса, Серхио Переса, Рубенса Баррикелло, Шарля Леклера, Нико Хюлькенберга и Жюля Бьянки.