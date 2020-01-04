Победит ли «КАМАЗ-мастер» и как выступит Алонсо? Главные интриги «Дакара»

Что покажет Алонсо на дебютном «Дакаре»?

На «Дакаре» каждый год появляются новые имена, но таких не было давно, если не сказать никогда. Двукратный чемпион Формулы-1, двукратный победитель «24 часов Ле-Мана», чемпион FIA WEC, участник «Инди»-500 теперь попытается покорить легендарный ралли-марафон. Переход Фернандо Алонсо в «Тойоту» открыл для испанца массу перспектив — если с «Маклареном» гонщик мог рассчитывать разве на кольцевые дисциплины, то японский автопроизводитель дал возможность попробовать себя везде. И в прототипах, и в ралли-рейдах, а там, глядишь, и до классического ралли рукой подать.

Но пока главная задача — добраться до финиша «Дакара». Ассистентом Алонсо за рулём пикапа Toyota Hilux станет его соотечественник Марк Кома, который много знает о гонке не только по участию в ней, но и по работе среди организаторов. И хотя испанский дуэт на многое не замахивается, представителям Toyota Gazoo Racing сулят как минимум победу на спецучастке, а то и призовой подиум по итогам ралли-марафона. В топ-3 на ралли-рейде Фернандо уже финишировал в 2019-м, но «Дакар» — совсем другая история.

Алонсо: не хочу покидать «Дакар» через 2-3 дня после старта из-за глупой ошибки

«Тойота» или «МИНИ»? А может, багги?

С уходом заводской команды «Пежо» вопрос о победителе в зачёте внедорожников сводится к тому, какая марка выиграет — «Тойота» или «МИНИ»? При этом в случае с «МИНИ» интрига есть ещё и в том, какой вариант окажется сильнее — внедорожник или багги?



На багги MINI John Cooper Works Buggy поедут француз Стефан Петерансель и испанец Карлос Сайнс, а на пикапах Toyota Hilux, помимо упомянутого выше Алонсо стартуют катарец Нассер аль-Аттия с южноафриканцем Джиниэлом де Вильерсом, голландцем Бернхардом тен Бринке и арабом Язидом Аль-Раджи.



Среди участников на внедорожников будет немало россиян — Константин Жильцов будет ассистировать Аль-Раджи, Владимир Васильев возвращается на «Дакар» за рулём внедорожника «МИНИ», на такой же машине поедет Денис Кротов, Алексей Кузьмич будет штурманом Ясира Сейдана на «МИНИ», а ещё один британский внедорожник будет пилотировать Александр Доросинский.

«Спрыгнули с четырёхметрового обрыва. Обошлось, а могли и в последний раз» Почему российский дебютант топ-категории «Дакара» Александр Доросинский дважды тонул на Кубке мира в Италии и верит ли он в успех Алонсо.

Завершится ли доминирование KTM?

С 2001 года в мотозачёте «Дакара» побеждали девять гонщиков, но все без исключения гонки остались за австрийской маркой KTM. И весь вопрос в том, удастся ли в 2020 году переломить эту тенденцию. Сделать это будет непросто, потому что австралиец Тоби Прайс, австриец Маттиас Валькнер, британец Сэм Сандерленд — победители четырёх последних «Дакаров» — остаются в строю.



Честь Honda предстоит отстаивать Хоану Барреде Борту, Рики Брабеку, Паулу Гонсалвешу и Кевину Бенавидесу. Лидером Yamaha станет Адриен ван Биверен и Ксавье де Соултре. Пабло Кинтанилья и Эндрю Шорт поведут в бой мотоциклы Husqvarna.

Кто станет новым чемпионом на квадроцикле?

С классом квадроциклов происходит непонятное: действующие чемпионы не стремятся защищать свои титулы, и поэтому в 2020 году на «Дакаре» появится новый лучший гонщик на ATV. Но это не точно, потому что хоть действующего победителя и нет, на старт выйдут чилиец Игнасио Касале и поляк Рафал Соник, выигрывавшие «Дакар» несколькими годами ранее.

Чем «Дакар» интереснее Формулы-1. Пять аргументов Сорри, Формула-1, но в январе придётся подвинуться.

Покорится ли Карякину зачёт UTV?

Если класс квадроциклов переживает своего рода кризис, то дивизион Utility Task Vehicle (UTV) год от года становится всё более привлекательным для участников «Дакара». При этом не только Франциско Лопес Контардо, являющийся действующим победителем зачёта, продолжит выступать в классе, но вся первая четвёрка пилотов UTV-2019 остаётся в категории и будет пытаться выиграть гонку — такую бы конкуренцию да в дивизион квадроциклов! Второй год кряду на победу будет претендовать россиянин Сергей Карякин, который в сезоне-2020 окажется не единственным пилотом из России: также на UTV поедут Илья Русс и Алексей Шмотьев, дебютирующие на «Дакаре». А если учитывать Дмитрия Агошкова на KTM в мотозачёте, то русские гонщики будут представлены во всех классах, кроме квадроциклов.

Сможет ли кто-то стать конкурентом «КАМАЗ-мастер»?

Как и два последних сезона, «КАМАЗ-мастер» будет представлен только на «Дакаре», куда отправляются четыре модернизированных грузовика КАМАЗ-43509 под управлением экипажей Эдуард Николаев/Евгений Яковлев/Владимир Рыбаков, Дмитрий Сотников/Руслан Ахмадеев/Ильгиз Ахметзянов, Андрей Каргинов/Андрей Мокеев/Игорь Леонов и Антон Шибалов/Дмитрий Никитин/Иван Татаринов. У машин доработаны двигатель и гидроусилитель руля, усовершенствована компоновка для улучшения развесовки, а кроме того теперь все грузовики получили автоматическую коробку передач.



Противостоять «синей армаде» будут многие, но Жерара де Роя среди конкурентов не окажется: голландец из-за старой травмы спины решил сменить статус пилота на должность тим-менеджера. Чех Мартин Мацик на «Ивеко», голландец Мартин ван ден Бринк на «Рено», чех Алеш Лопрайс на «Татре» и, конечно, белорусские гонщики МАЗа — Сергей Вязович, Александр Василевский и Алексей Вишневский — вот список основных претендентов на победу помимо представителей «КАМАЗ-мастера».

«Ребята машут руками, а он не замечает!» Как конкурент «КАМАЗ-мастера» утащил их грузовик Босс и пилоты «КАМАЗ-мастера» – о главных конкурентах на «Дакаре», новинках грузовика и нюансах выступлений в новой стране.

Восточный «Дакар» — каким он будет?

Впервые «Дакар» будет проходить на Ближнем Востоке — с 2020 года как минимум на пять лет ралли-марафон станет принимать Саудовская Аравия, куда культовое соревнование перебирается после 11 лет в Южной Америке. Стартует «Дакар» 5 января в Джидде, а финиширует 17 января в Киддии — участников ждёт 12 спецучастков общей протяжённостью 5000 км, а вся дистанция составит 7900 км. На старт выйдет 351 экипаж (134 внедорожник и UTV, 170 мотоциклов и квадроциклов, 47 грузовиков) и от их впечатлений во многом будет зависеть, станет ли в 2021-м участников «Дакара» больше или число желающих выйти на старт знаменитого ралли-марафона сократится.