Ньюи против Эллисона, или 10 лучших машин Формулы-1 2010-х

Главным критерием попадания в этот рейтинг было «так захотел автор», но всё же поясним, как оценивались машины. Например, «Феррари» минувшего сезона, конечно, была быстрее и в целом лучше, например, «Форс Индия» 2017-го (разница в квалификации в Барселоне — пять секунд в пользу «красных»), однако «Скудерии» эта машина принесла только боль (за редким исключением), а вот для скромной команды Виджая Малльи тот автомобиль стал настоящим прорывом. И потому, в отличие от SF90, попал в топ-10.

10 лучших гонщиков Формулы-1 2010-х В субъективном как всегда рейтинге – сражение шестикратного с четырёхкратным, победы над великими чемпионами и дань прежним достижениям.

10. «Форс Индия» VJM10 (2017)

История «Форс Индия» (ныне — «Рейсинг Пойнт») уходит корнями в «Джордан» — знаменитую частную команду Эдди Джордана, которая регулярно боролась за подиумы, а в 1999-м потенциально могла бы замахнуться на титул. Виджай Малья приобрёл команду, когда она сменила нескольких владельцев и болталась в конце турнирной таблицы. Мало кому приходило в голову, что Маллье удастся вывести «Форс Индия» на тот же уровень, какой был когда-то у «Джордана». Но Виджаю это почти удалось.



Сезон-2016 «Форс Индия» завершила на четвёртом месте Кубка конструкторов и уже тогда стала лучшей частной командой Формулы-1, что само по себе очень престижно. Но в следующем году в силу вступал новый технический регламент — в чемпионат возвращалась прижимная сила. И тогда инженерам под руководством Эндрю Грина удалось с минимальным бюджетом (и не без проблем поначалу) построить стабильный и быстрый автомобиль — VJM10. Благодаря ему «Форс Индия» набрала почти две сотни очков и вновь стала лучшей из частных команд, опередив «Уильямс», «Рено», «Макларен» и других.

9. «Заубер» C31 (2012)

Серхио Перес на Гран-при Малайзии-2012 Фото: Mark Thompson/Getty Images

C31 была лучшей машиной «Заубера» (и «Альфа Ромео») минувшего десятилетия. Она едва не выиграла уже вторую гонку сезона — Гран-при Малайзии. Тогда Серхио Перес стремительно догонял лидировавшую «Феррари» Алонсо и был очень близок к успешной атаке, но в конце концов поскользнулся на поребрике и вынужден был отступить. По ходу гонки Чеко попросили ехать поосторожнее — кто-то полагает, что тем самым «Заубер», использовавший моторы «Скудерии», предпочёл не портить отношения со своим партнёром. Если так, то сейчас команда из Хинвиля вряд ли бы носила имя «Альфа Ромео» — тот Гран-при, возможно, стал для команды судьбоносным.



После второго места в Малайзии Перес ещё два раза поднялся на подиум, а на «Сузуке» третьим финишировал Камуи Кобаяси. C31, спроектированная Джеймсом Ки, оказалась очень быстрой, хотя порой бывала капризной — на отдельных трассах настроить её было невозможно. Вместе с тем, автомобиль был не всегда хорош в квалификациях, но стабильный темп на длинных сериях и аккуратная работа с резиной принесли «Зауберу» 126 очков и шестое место Кубка конструкторов. Тот сезон показал, что Хинвил сумел полностью оправиться от ухода БМВ, но вот уже семь лет команда не может добиться тех же результатов.

8. «Рено» R31 (2011)

Виталий Петров на Гран-при Австралии-2011 Фото: Clive Mason/Getty Images

На этой машине Виталий Петров завоевал первый для российских пилотов подиум в Формуле-1 — на Гран-при Австралии-2011. Спроектированный Джеймсом Эллисоном (ныне строит чемпионские «Мерседесы» для Хэмилтона) автомобиль обладал уникальным «передним выхлопом» — газы под днищем машины создавали дополнительную прижимную силу. На втором этапе сезона — в Малайзии — Ник Хайдфельд финишировал третьим и принёс команде ещё один подиум. В тот момент Энстоун всего шесть очков уступал «Феррари» в Кубке конструкторов.

Но с течением сезона выяснилось, что шасси не очень хорошо работает на медленных трассах, а принципиально доработать машину при таком выхлопе было невозможно. Результаты постепенно снижались, выходов в финальный сегмент становилось всё меньше. Тем не менее «Лотус-Рено» (именно так было написано в официальной заявке) занял пятое место Кубка конструкторов, став сильнейшим среди середняков. В следующем году эта команда станет «Лотусом», к ней присоединится Кими Райкконен.

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7. «Уильямс» FW36 (2014)

Больше всех от перехода на «турбогибридные» двигатели выиграл «Мерседес» — в условиях строгих ограничений на аэродинамику силовые установки стали ключевым фактором успеха. В принципе, уже одного немецкого мотора «Уильямсу» могло быть достаточно, чтобы опередить всех остальных и приехать на подиум. Но тогда команде этого было мало — в Австрии Фелипе Масса завоевал поул-позицию (единственный случай в сезоне, когда «Мерседес» упустил поул).



Инженеры продолжили развивать шасси, и во второй половине сезона «Уильямс» стал едва ли не быстрейшей машиной после «Мерседеса» — шесть подиумов Боттаса и три Массы в двенадцати последних Гран-при. Впервые со времён сотрудничества с БМВ Гроув стал регулярно претендовать на победы. Третье место Кубка конструкторов стало лучшим за последние десять лет. Тогда казалось, что «Уильямс» вот-вот немного прибавит и вернётся на вершину подиума, но этого (пока) так и не произошло.

6. «Лотус» E20 (2012)

Кими Райкконен на Гран-при Абу-Даби-2012 Фото: Mark Thompson/Getty Images

На этой машине в Формулу-1 после перерыва вернулся Кими Райкконен. Никто не знал, в какой форме окажется ветеран, к тому же новая машина ломалась на зимних тестах. Но когда проблемы с надёжностью удалось решить, «Лотус» стал регулярным претендентом на подиум — Райкконен и Грожан на двоих девять раз финишировали в топ-3, прежде чем финн завоевал победу в Абу-Даби и сказал ставшую знаменитой фразу «Оставьте меня в покое, я знаю, что делаю».



Сезон-2013 начался ещё лучше — Кими выиграл Гран-при Австралии и возглавил чемпионат, «Лотус» вновь регулярно боролся за подиумы (14 против 11 годом ранее!). Однако уход Райкконена и регламент 2014 года сильно ударили по Энстоуну — ни как «Лотус», ни как «Рено» команда больше не побеждала.

5. «Феррари» SF70H (2017)

Феттель лидирует на Гран-при Бахрейна-2017 Фото: Lars Baron/Getty Images

Для Маранелло переход на «турбогибриды» оказался более сложной задачей — «Мерседесу» «Феррари» уступала даже сильнее, чем ранее проигрывала «Ред Булл». Однако в 2017-м модель SF70H всё изменила — под руководством технического директора Маттиа Бинотто инженеры создали куда более эффективный автомобиль. Впервые за долгое время «Феррари» смогла относительно на равных сражаться с «Серебряными стрелами».



Да, в том сезоне многое пошло не так — пилоты ошибались, ломалась машина, но в целом команда набрала рекордные для себя 522 очка. Это был первый год, когда техническое преимущество «Мерседеса» не было очевидным. А для Маттиа Бинотто успех SF70H — и SF71H, её наследницы, — стал трамплином на пост руководителя команды.

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4. «Макларен» MP4-27 (2012)

Последний великий «Макларен» — и единственная машина, которая ездила быстрее «Ред Булл» и была ещё более ненадёжной. Квалификация Гран-при Австралии завершилась своего рода сенсацией: впервые за три года весь первый ряд заняли «Макларены», а «Ред Булл» оказался позади. В трёх первых гонках Баттон и Хэмилтон принесли команде пять подиумов и вывели её в лидеры чемпионата.



Увы, сколь быстрым, столь же капризным был этот «Макларен», а потому машина внезапно могла стать неуправляемой и бороться за места в конце топ-10, а порой ей не было равных. Так, на летний перерыв «Макларен» ушёл с победой в Венгрии, после него одержал три победы, но в Кубке конструкторов оказался лишь третьим.

Дженсон Баттон на Гран-при Бразилии-2012 Фото: Paul Gilham/Getty Images

Мартин Уитмарш, который тогда руководил командой, решил, что MP4-27 была пределом развития концепции машины и поручил разработать к сезону-2013 совершенно новое шасси, хотя в 2014-м в силу вступал новый технический регламент. Решение себя не оправдало: Гран-при Бразилии — 2012 до сих пор остаётся последней победой «Макларена» в Формуле-1.

3. «Мерседесы» W08, W09 и W10 (2017-2019)

С возвращением развитой аэродинамики в 2017 году «Мерседес» утратил часть своего преимущества, но остался доминирующей силой в Формуле-1 и довёл серию двойных побед в чемпионате (личный зачёт + Кубок конструкторов) до шести. Никогда ещё в истории «Больших призов» не было такого доминирования.



Уникальность достижения и инженеров команды подчёркивает то, что если раньше преимущество команды строилось на мощной силовой установке, и на требовательных к аэродинамике трассах (Монако, Сингапур) «Мерседес» порой уступал, то теперь инженеры пересмотрели подход и выжимают максимум из аэродинамики. Мотор по-прежнему мощный, но теперь это далеко не главное оружие команды.



Это уже третья машина Джеймса Эллисона в нашем рейтинге. Не станет преувеличением, что в это десятилетие британский инженер стал новым большим техническим гением после Эдриана Ньюи.

2. «Ред Булл» RB6, RB7, RB8 и RB9 (2010-2013)

Феттель после финиша Гран-при Индии-2013 Фото: Paul Gilham/Getty Images

Минувшее десятилетие началось с сенсационного доминирования «Ред Булл» — производитель газированных напитков четыре года подряд побеждал признанных грандов Формулы-1 («Макларен» и «Феррари»)! Всего за несколько лет команда, собранная Хельмутом Марко и Кристианом Хорнером практически с нуля (после «Форда» в Милтон-Кинсе мало что осталось целого), с машиной, в которой нашёл своё отражение истинный гений одного из величайших инженеров, ворвалась в списки лучших команд в истории и теперь имеет больше регалий, чем «Рено», «Брэбем», «Бенеттон», «Тиррелл» или «Альфа Ромео».



В начале 2010-х Ньюи удалось настолько сбалансированное и эффективное шасси — его главным оружием была задняя ось, генерировавшее чудовищное количество прижимной силы, что команда успешно эксплуатировала с небольшими доработками одну и ту же концепцию. И четыре года подряд никто не мог эту машину превзойти.

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1. «Мерседес» W05, W06 и W07 (2014-2016)

Доминирование, которому не было аналогов, началось в 2014-м — «Мерседес» раньше всех переключился на программу турбогибридов и в нужный момент оказался на голову сильнее всех остальных. «Ред Булл» в годы своего доминирования выиграл 53,2% гонок, «Феррари» в свои лучшие времена (2000-2004) выиграла 67%, а у «Мерседеса» в три первых года турбогибридов — 86,4%. За эти три года «Серебряные стрелы» одержали 51 победу (в следующие три — только 38).



И символично, что базу этой команды в своё время заложил Росс Браун, спасший от краха экс-«Хонду» и продавший коллектив немецкому концерну. В конце концов основными творцами этих побед стали Тото Вольф и покойный Ники Лауда, а также Альдо Коста и Падди Лоу, работавшие над самым первым турбогибридным «Мерседесом». Этой машине равных не было.

Льюис Хэмилтон и Нико Росберг на старте Гран-при России-2014 Фото: Paul Gilham/Getty Images

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