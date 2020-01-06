Второй день «Дакара»: белорус убегает от четырёх «КАМАЗов», Алонсо уже провалился

Четыре гонщика «КАМАЗ-мастера» в погоне за Вязовичем на «МАЗе»! И на «Дакаре» уже сгорел первый автомобиль.

Продолжаем привыкать к необычному — не ночному – «Дакару». Второй день борьбы подарил много локальных неудач и нанёс серьёзный удар по перспективам Фернандо Алонсо. Да, никто не ждал от испанца подвигов в дебютной гонке, но все равно первая неудача случилась весьма быстро…

TRUCK: один против четверых

В грузовом зачёте «Дакара» всё складывается примерно так, как и ожидалось. Похоже, что в отсутствие Жерара де Роя бросить перчатку представителям «КАМАЗ-мастера» в состоянии только белорус Сергей Вязович на своём капотном «МАЗе». Именно Сергей в понедельник оказался быстрейшим, выиграв пару минут у Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова. Эдуард Николаев проиграл 11, Антон Шибалов — 15.



Каргинов имел все шансы выиграть этап Аль-Ваджх – Неом, но чуть не справился с навигационной ловушкой ближе к финишу. Вязовичу повезло больше, и именно в этот момент белорус добился решающего (пусть и ничего не значащего в масштабах всей гонки) преимущества. Та же самая точка перед финишем немного задержала Дмитрия Сотникова и стоила более серьёзных временных потерь экипажу Шибалова. Но тут главное, что Шибалов и компания всё-таки взяли точку и избежали наказания. 15 минут куда лучше жёсткого штрафа от организаторов.



Что же до Николаева, то, по крайней мере, его грузовик избавился от технических проблем, испортивших стартовый спецучасток. Однако из-за дальней стартовой позиции россиянин потерял много времени в пыли позади медленных соперников и затем тоже не сразу взял точку-ловушку.

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Итак, теперь Вязович захватил общее лидерство, опережая Сотникова на четыре минуты и Каргинова — на семь. Грубо говоря, это дистанция одного проколотого колеса, то бишь полная ерунда. Шибалов уступает менее 14 минут, Николаев — 20, но и тут, конечно, ничего не потеряно. Главный вопрос — в состоянии ли конкурент из «МАЗа» выдержать натиск со стороны сразу четырёх конкурентов в условиях, когда его коллеги по команде не всегда в состоянии находиться рядом с лидером? Ну и чёрная лошадка — Мартин Мацик на «Ивеко», который вновь демонстрирует неплохой темп и пока идёт вровень с Шибаловым. А вот Алеш Лопрайс уступает уже 35 минут — не самое оптимистичное начало. В общем, обстановка в грузовом зачёте становится более-менее понятной.

«Дакар-2020». Грузовики. Второй СУ



1. Сергей Вязович («МАЗ») — 3:47.44

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +1.46

3. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — +2.07

4. Мартин Мацик («Ивеко») — +10.47

5. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +10.52

6. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +15.15



«Дакар-2020». Грузовики. Общий зачёт



1. Сергей Вязович («МАЗ») — 7:29.52

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +4.20

3. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — +7.12

4. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +13.42

5. Мартин Мацик («Ивеко») — +14.06

6. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +20.43.

CAR: Васильев теряет время, как и многие лидеры

У внедорожников всё куда запутаннее: выстрелить может целый ряд пилотов, и после второго этапа так сразу и не скажешь, кто теперь является фаворитом. Например, далеко не лучший день был у Нассера Аль-Аттии, который пробил три колеса и вдобавок к этому заблудился — в итоге экипаж потерял где-то 15 минут. Чудом избежал серьёзной аварии Стефан Петерансель: у него в какой-то момент буквально отвалился руль! К счастью, это произошло на длинном прямом участке, так что экипаж отделался испугом — и потерей 22 минут. По 13 проиграли Карлос Сайнс и Язид Аль-Раджи со своим русским штурманом Константином Жильцовым. Так что многим лидерам пришлось несладко.



Лучше всех провёл день Джиниэл де Вильерс. Стабильный южноафриканец привёз четыре минуты Орландо Терранове и почти шесть Халиду Аль-Кассими. В «абсолюте» лидирует Терранова с запасом в пять минут от Сайнса и в шесть — от Аль-Аттии. В целом пока никто из признанных фаворитов не проиграл так много, чтобы его можно было списать со счетов. Ну, не отнести же к таковым Фернандо Алонсо? Испанец изначально не претендовал на слишком многое, а уже во второй день проиграл два с половиной часа, когда сломал подвеску и был вынужден ждать «быструю техничку». Жаль — до поломки темп у двукратного чемпиона Формулы-1 был более чем достойным.

На «Дакар» может поехать кто угодно. Даже ты. Объясняем, что нужно сделать Как выбрать машину, к каким непредвиденным расходам нужно быть готовым и кто решит, готовы ли вы к «Дакару».

Если говорить о россиянах, то не слишком удачным выдался день для Владимира Васильева: он проиграл 27 минут. Быстрее Владимира оказался Денис Кротов (менее 23 минут отставания), а Александр Доросинский проиграл 54. В «абсолюте» Васильев теперь идёт 11-м, Доросинский и Кротов — 25-м и 26-м. Алексей Кузьмич и его пилот Ясир Сейдан — 19-е.



Хочется большего? Не стоит забывать, что для некоторых «Дакар» уже закончился. Ещё на первом спецучастке из борьбы выбыл довольно известный гонщик Ромен Дюма, чей автомобиль просто-напросто сгорел. Экипаж, к счастью, вовремя выбрался из машины, но не имел шансов спасти технику. Первых «погорельцев» «Дакара»-2020 долго ждать не пришлось.

«Дакар-2020». Внедорожники. Второй СУ



1. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — 3:37.20

2. Орландо Терранова (Mini) — +3.57

3. Халид Аль-Кассими (Peugeot) — +5.42

4. Матьё Серрадори (Century) — +9.39

5. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +11.46

6. Карлос Сайнс (Mini) — +13.05…

14. Денис Кротов (Mini) — +22.40…

17. Владимир Васильев (Mini) — +27.10…

61.



«Дакар-2020». Внедорожники. Общий зачёт



1. Орландо Терранова (Mini) — 7:07.36

2. Карлос Сайнс (Mini) — +4.43

3. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +6.07

4. Матьё Серрадори (Century) — +7.22

5. Вайдотас Жала (Century) — +8.11

6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +12.04

12. Владимир Васильев (Mini) — +29.23…

25. Александр Доросинский (Mini) — +1:21:55

26. Денис Кротов (Mini) — +1:27.59…

48. 1. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — 3:37.202. Орландо Терранова (Mini) — +3.573. Халид Аль-Кассими (Peugeot) — +5.424. Матьё Серрадори (Century) — +9.395. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +11.466. Карлос Сайнс (Mini) — +13.05…14. Денис Кротов (Mini) — +22.40…17. Владимир Васильев (Mini) — +27.10…61. Фернандо Алонсо (Toyota) — +2:24.38.1. Орландо Терранова (Mini) — 7:07.362. Карлос Сайнс (Mini) — +4.433. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +6.074. Матьё Серрадори (Century) — +7.225. Вайдотас Жала (Century) — +8.116. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +12.0412. Владимир Васильев (Mini) — +29.23…25. Александр Доросинский (Mini) — +1:21:5526. Денис Кротов (Mini) — +1:27.59…48. Фернандо Алонсо (Toyota) — +2:38.53…

SSV: Карякин проигрывает, но прибавляет

Пока не может по-настоящему раскатиться Сергей Карякин. Как и многие соперники, россиянин и его штурман Антон Власюк потеряли время из-за проблем с навигацией — по собственным прикидкам, где-то 12 минут при общем проигрыше в 16. Ну, не так страшно: в общем зачёте класса мотовездеходов россияне даже отыграли одно место и теперь идут четвёртыми, проигрывая действующему победителю «Дакара» Франсиско Лопесу Контардо менее 19 минут. Да и работой машины экипаж доволен.



Легенда «Дакара» Сириль Депре на малознакомой себе технике пока занимает восьмую позицию, уступая более часа. Неподалёку от француза идёт Алексей Шмотьев — для дебютанта темп на первых этапах более чем достойный.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Второй СУ



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 4:13.30

2. Хосе Антонио Инохо Лопес (Can-Am) — +11.46

3. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +11.48

4. Остин Джонс (Can-Am) — +11.55

5. Кейси Карри (Can-Am) — +14.33

6. Митчелл Гатри — +14.40

...8. Сергей Карякин (Can-Am) — +16.32.



«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 8:21.15

2. Кейси Карри (Can-Am) — +9.37

3. Хосе Антонио Инохо Лопес (Can-Am) — +10.48

4. Сергей Карякин (Can-Am) — +18.37

5. Остин Джонс (Can-Am) — +20.47.

BIKE и QUAD: победа из Ботсваны

Неожиданный итог дня в мотоциклетном зачёте. Накануне мы удивлялись литовской победе у внедорожников, а на сей раз поздравляем с успехом мотоциклиста из Ботсваны Росса Бранча — взял и объехал всех именитых конкурентов. Поздравим и ставшего вторым Сэма Сандерленда — именно он теперь возглавляет общий зачёт. Но тут ещё всё очень плотно: в десять минут умещаются 11 райдеров. Россиянин Дмитрий Агошков идёт 76-м.



А вот у квадроциклистов начинает вырисовываться превосходство Игнасио Касале, который выиграл второй этап к ряду и увеличил общее преимущество от Рафала Соника до девяти минут. Здесь отрывы куда больше, чем в других классах: обладатель третьего места проигрывает более двадцати минут, а пятого — и вовсе час с лишним. Но мы помним, насколько резко может меняться ситуация именно в зачёте квадроциклов…

«Дакар-2020». Мотоциклы. Второй СУ



1. Росс Бранч (KTM) — 3:39.10

2. Сэм Сандерленд (KTM) — +1.24

3. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +2.21

4. Кевин Бенавидес (Honda) — +3.40

5. Лусиано Бенавидес (KTM) — +3.44

6. Хоан Барреда Борт (Honda) — +4.57



«Дакар-2020». Мотоциклы. Общий зачёт



1. Сэм Сандерленд (KTM) — 7:05.22

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +1.18

3. Кевин Бенавидес (Honda) — +1.32

4. Маттиас Валькнер (KTM) — +2.00

5. Рикки Брабек (Honda) — +4.11

6. Росс Бранч (KTM) — +4.19.

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3-Й ЭТАП: Неом-Неом!

Впереди у участников круговой этап у местечка Неом, причём боевая дистанция составит приличные 427 километров — есть где разгуляться. Ожидаются песчаные горы, каньоны и подъём на высоту 1400 метров, так что будет интересно!