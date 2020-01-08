«Ред Булл» завалил Ферстаппена деньгами. Что это значит для рынка пилотов Ф-1?

Главная новость Формулы-1 за новогодние праздники — Макс Ферстаппен подписал контракт с «Ред Булл» до 2023 года включительно. Сообщение стало неожиданностью, поскольку весь прошлый год Ферстаппены повторяли, что готовы покинуть команду, если австрийцы снова не смогут бороться за титул.

Предполагалось, что если Макс и останется в «Ред Булл», то подтвердит это не раньше середины следующего сезона. Что же изменилось и почему голландец решил связать свою судьбу с австрийской командой ещё на четыре года?

Ньюи против Эллисона, или 10 лучших машин Формулы-1 2010-х Продолжаем подводить итоги минувшего десятилетия в Формуле-1 — и на очереди новый ультрасубъективный рейтинг: 10 лучших автомобилей.

Дело в деньгах?

На данный момент у «Ред Булл» нет ничего, что могло бы убедить в способности команды бороться за чемпионство в 2020 или 2021 годах — а ведь именно это было главным требованием Макса Ферстаппена к команде. А что, кроме этого (и гигантской суммы денег) мог предложить Милтон-Кинс? Вероятно, в новом контракте изменился не только размер гонораров, но и полномочия самого пилота.



Сезоны 2020 и 2021 годов — самый реальный шанс «Ред Булл» на титул за последние годы, и в некотором смысле даже логично сделать ещё один шаг навстречу пилоту и официально закрепить то, что команда строится вокруг него. Речь может идти, например, о праве выбирать напарника и инженеров, участии в решении стратегических вопросов и планировании.



И это весьма логичный шанс — теперь за Ферстаппеном окончательно закреплена роль лидера и основного пилота команды, как, например, было с Шумахером в «Бенеттоне». При этом, нынешняя ситуация, когда три других пилота «Ред Булл» в Ф-1 не доказали, что способны на равных бороться с Ферстаппеном, а талантливой молодёжи на подходе нет, концентрируясь на Максе, команда ничего не теряет.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Своих главных успехов «Ред Булл» добился в 2010-2013 годах, когда команда строилась вокруг основного пилота, а машина строилась, согласно его предпочтениям. В Милтон-Кинсе пытаются пойти тем же путём и всё ставят на Макса Ферстаппена. Не будем спорить, голландец действительно хорош, но в какой-то мере команда оказалась в заложниках у собственного пилота — не переподпиши «Ред Булл» Макса, и Дитрих Матешитц крепко задумался бы — так ли ему ещё интересна Формула-1.

«Кому ты будешь нужна с прицепом?» Россияне обиделись и ругают (бывшую) подругу Квята Российские пользователи «Инстаграма» пришли в аккаунт Келли Пике и начали её увещевать и учить жизни.

Если Макс захочет уйти

Контракты в Формуле-1 разрываются так же легко, как и подписываются, и если Ферстаппен всё же захочет уйти — в «Мерседес» или «Феррари» — его опцию можно будет выкупить. Иначе менеджер гонщика зря ест свой хлеб. Проблема, однако, в том, что мест в этих командах может не оказаться и в 2021-м.



Так, «Феррари» ещё в декабре подписала долгосрочный контракт с Леклером, который будет действовать до 2024-го. В данном случае, как и в любом другом, наверняка есть пункт о досрочном расторжении, но само по себе соглашение показывает, что Маранелло верит в Шарля, а сам Шарль верит в Маранелло, и уйдёт Леклер из команды только в том случае, если что-то очень сильно пойдёт не так. А в пару к Леклеру Ферстаппен не пойдёт.



Остаётся только «Мерседес», но, похоже, всё идёт к тому, что Льюис Хэмилтон продолжит выступать после 2020 года и продлит контракт с немецкой командой. То есть три топ-команды почти наверняка сохранят своих топ-пилотов, и это тоже кажется логичным: в сезоне-2021 вступит в силу новый технический регламент — неудобно готовиться к таким переменам, когда не уверен, не унесёт ли твой пилот главные секреты шасси соперникам.

10 лучших гонщиков Формулы-1 2010-х В субъективном как всегда рейтинге – сражение шестикратного с четырёхкратным, победы над великими чемпионами и дань прежним достижениям.

Рынок замер?

Похоже, в ближайшие годы каких-то сенсационных изменений в составах команд ожидать не стоит, однако одна интрига всё же есть: позиции Себастьяна Феттеля в «Феррари» становятся всё более зыбкими. Если немец проведёт сезон-2020 столь же слабо, как предыдущий и 2018-й, то перспектива увольнения из команды станет вполне осязаемой.



По слухам, Феттель и сам подумывает об уходе из «Феррари» и посматривает, например, в сторону «Макларена» — лучшей команды середины пелотона на данный момент. Предполагается, что в случае ухода немца «Скудерия» обратится к Даниэлю Риккардо, которого давно сватают в Маранелло. Но прежде чем рассуждать о замене одного экс-пилота «Ред Булл» другим, нужно дождаться сезона — от выступлений Феттеля будет зависеть многое.