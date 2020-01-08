Четвёртый день «Дакара»: «КАМАЗ-мастер» одержал тройную победу и вышел в лидеры!

TRUCK: хет-трик «КАМАЗ-мастер»
Первые три позиции классификации четвёртого этапа ралли «Дакар» — за «КАМАЗ-мастер». Лучшее время (уже во второй раз в этом году) показал Антон Шибалов, менее трёх минут партнёру по команде уступил Андрей Каргинов, а Дмитрий Сотников, который накануне выбыл из борьбы за победу, отметился третьим местом.
Экипаж Сергея Вязовича на этом этапе потерял порядка 16 минут и уступил первую строчку общего зачёта — новым лидером гонки стал Андрей Каргинов. Вязович теперь занимает второе место и проигрывает больше 10 минут, третьим, в 15 минутах от лидера, расположился Шибалов.
На четвёртой позиции по-прежнему идёт Мартин Мацик на грузовике «Ивеко», но он уже в часе позади лидеров. На пятую строчку по итогам этапа вышел Алеш Лопрайс на чешском грузовике «Прага» — ему удалось опередить Эдуарда Николаева, который проходил дистанцию вместе с Сотниковым, чуть поодаль от Каргинова с Шибаловым.
Фото: aso.fr
Гонка набирает обороты, и по итогам четырёх дней гонки инициатива в руках «КАМАЗ-мастера», однако трассы предыдущих этапов показали, что организаторам есть чем удивить участников. Так что решающая борьба ещё впереди – Вязович явно не намерен сдаваться, особенно в ситуации, когда два «КАМАЗа» из четверых по разным причинам отстали.
1. А. Каргинов / А. Мокеев / И. Леонов (КАМАЗ-мастер) — 15ч54:43
2. С. Вязович / П. Гаранин / А. Запорощенко (МАЗ-СПОРТавто) +10:43
3. А. Шибалов / Д. Никитин / И. Татаринов (КАМАЗ-мастер) +15:02
4. М. Мацик / Ф. Томашек / Д. Сванда (Big Shock Racing / Iveco) +59:16
5. А. Лопрайс / П. Покора / Х. Алкенди (Instaforex Loprais Praga) +1ч08:55
6. Э. Николаев / Е. Яковлев / В. Рыбаков (КАМАЗ-мастер) +1ч11:26
7. Я. ван Кастерен / Д. Родевальд / М. Снейдерс (Team De Rooy Iveco) +1ч18:58
8. П. де Бар / Я. ван дер Ват / С. Слотьес (Riwald / Renault) +1ч45:26
9. М. Солтыс / Т. Шикола / Д. Схованек (Tatra Buggyra Racing) +2ч07:05
10. Д. Сотников / Р. Ахмадеев / И. Ахметзянов (КАМАЗ-мастер) +2ч16:45.
CAR: Петерансель возвращается в борьбу
Среди внедорожников на четвёртом этапе не было равных Стефану Петеранселю. Француз с первых же километров взял максимальный темп и лишь наращивал свой отрыв. В конце экипаж немного заплутал и потерял пару-тройку минут (Петерансель после первого отмечал, что работать с англоязычным штурманом ему пока сложнее — всю карьеру Стефан говорил по-французски), но даже так на финише этапа он «привёз» Аль-Аттия почти две с половиной минуты, а Карлосу Сайнсу, лидеру гонки и партнёру по команде, — более семи!
В генеральной классификации лидирует Сайнс, но Аль-Аттия теперь уступает лишь три минуты — те самые, что Нассер катарец от судей после третьего этапа: штраф за игнорирование сигнала «Сентинеля» и сдерживание более быстрых экипажей. Петерансель после своей победы вышел на третью строчку — он уступает «Матадору» менее 12 минут.
Фото: aso.fr
На четвёртое место по итогам четырёх дней гонки вышел Язид Аль-Раджи, выступающий в паре с российским штурманом Константином Жильцовым — после схода Владимира Васильева именно этот экипаж стал главной надеждой россиян на подиум в этом классе. Правда, соперники — Орландо Терранова и Матье Серрадори — находятся в секундах позади, да и де Вильерс в принципе не так уж далеко. Но если лидеры не начнут терять время, вряд ли кому-то из этой группы удастся вмешаться в борьбу за победу.
Фернандо Алонсо после вчерашнего успеха уехал на дистанцию четвёртым, а на финиш спецучастка приехал шестым. Это значит, что в общей сложности Петеранселю испанец проиграл более 26 минут и показал на спецучастке 12-е время. В генеральной классификации его экипаж уступает уже три часа — этого, впрочем, ещё может быть достаточно для финиша в топ-10, если до конца марафона Алонсо и его штурман не будут допускать ошибок.
1. К. Сайнс / Л. Крус (X-Raid Team / MINI Buggy) — 15ч12:12
2. Н. Аль-Аттия / М. Бомель (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +3:03
3. С. Петерансель / П. Фиуза (X-Raid Team / MINI Buggy) +11:42
4. Я. Аль-Раджи / К. Жильцов (Overdrive Toyota / Hilux 4×4) +23:10
5. О. Терранова / Б. Грауэ (X-Raid / MINI 4×4) +23:13
6. М. Серрадори / Ф. Луркен (SRT Racing / Century Buggy) +26:55
7. Д. де Вильерс / А. Харо Браво (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +34:40
8. Б. тен Бринке / Т. Колсул (Toyota Gazoo Racing/ Hilux 4×4) +44:40
9. М. Прокоп / В. Читка (MP-Sports / Ford Raptor 4x4) +1ч09:41
10. Я. Сеайдан / А. Кузьмич (Race World Team / MINI 4×4) +1ч30:25
…17. Д. Кротов / Д. Цыро (MSK Rally Team / MINI 4×4) +2ч11:17
…18. А. Доросинский / О. Уперенко (X-Raid / MINI 4×4) +2ч20:35.
SSV: Карякину осталось шесть минут
Наиболее острой борьбой на нынешнем «Дакаре» может похвастаться класс мотовездеходов — здесь вся первая пятёрка умещается в восемь минут от лидера! Кейси Карри, который ушёл на дистанцию лидером гонки, потерял несколько минут, и этого оказалось достаточно, чтобы откатиться на третью строчку. Вперёд же вышел опытный чилиец Франциско Лопес Контардо, однако под финиш он потерял 12 минут, и первое место турнирной таблицы перешло к Хосе Антонио Хинохо Лопесу из Испании.
В одном темпе с лидерами на четвёртом этапе шёл и Сергей Карякин. Россиянин по-прежнему на четвёртой позиции, но отставание от лидера сократилось до пяти с половиной минут — копейки по меркам «Дакара».
1. Х.А. Хинохо Лопес / Д. Ортега Гил (Hibor Raid / Can-Am) — 18ч24:52
2. Ф. Лопес Контардо / Х.П. Латрач Винагре (South Racing Can-Am) +3:01
3. К. Карри / Ш. Берриман (Monster Energy Can-Am) +4:34
4. С. Карякин / А. Власюк (SNAG Racing Team / Can-Am) +5:46
5. О. Джонс / К. Уолч (South Racing Can-Am) +7:30.
MOTO/QUAD: победа и штраф Сандерленда
В категории мотоциклов быстрее всех спецучасток преодолел Сэм Сандерленд — британец на KTM буквально на последних метрах дистанции вырвал первое место в борьбе с гонщиком «Хонды» Хосе Игнасио Корнехо Флоримо. На финише спецучастка двух спортсменов разделили 11 секунд. Но вскоре выяснилось, что Сандерленд превысил скорость в зоне, где она была ограничена, и получил пять минут штрафа. Победу в итоге присудили Корнехо, второе место занял его партнёр по команде Кевин Бенавидес, а Сандерленд оказался на далёкой восьмой позиции.
Фото: aso.fr
В общем зачёте по-прежнему лидирует Рикки Брабек, который выиграл этап накануне, но Бенавидес сократил отставание до двух с половиной минут. «Открывать трассу было не так уж плохо — я ожидал гораздо худшего, — признался на финише Брабек. — Но меня никто так и не догнал, только Кевин, партнёр по команде, сумел подтянуться. Мы вместе отлично поработали, но день был очень выматывающим ментально. Надеюсь, завтра удастся немного отдохнуть, ведь я стартую чуть подальше».
На третье место по итогам четырёх этапов вышел Корнехо Флоримо, таким образом на трёх первых позициях расположились представители «Хонды». Ближайший соперник — Тоби Прайс на KTM — идёт четвёртым и отстал уже на 12 минут. Чуть поодаль расположились Кинтанилья («Хускварна») и Сандерленд (KTM), а остальные проигрывают лидеру более 25 минут.
Отметим также, что на четвёртом этапе с дистанции сошёл Ксавье де Сультре. Француз накануне упал с мотоцикла и повредил руку — гонщик пытался продолжить марафон, но травма оказалась слишком серьёзной.
1. Р. Брабек (Monster Energy Honda Team 2020) — 15ч06:43
2. К. Бенавидес (Monster Energy Honda Team 2020) +2:30
3. Х.И. Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team 2020) +8:31
4. Т. Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +12:09
5. П. Кинтанилья (Rockstar Energy Husqvarna) +17:52.
В зачёте квадроциклов победу на этапе одержал лидер гонки Игнасио Касале, при этом его главный преследователь — Рафал Соник — потерял сегодня 24 минуты и откатился на четвёртую строчку. Вторым теперь идёт Джованни Энрико, на третью строчку поднялся Симон Витсе. Остальные уже в полутора часах от лидера.
1. И. Касале (Casale Racing / Yamaha) — 19ч00:47
2. Д. Энрико (Enrico Racing Team / Yamaha) +21:03
3. С. Витсе (JP Peux 2020-BBR Mercier Racing / Yamaha) +30:50
4. Р. Соник (Sonik Team / Yamaha) +38:51
5. М. Андухар (7240 Team / Yamaha) +1ч40:21.
5-й этап: возвращение в дюны
Пятый этап гонки пройдёт между Эль-Улой и городом Хаиль. Дистанция спецучастка составит 350 километров, и организаторы обещают, что 40% из них составят дюны.
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