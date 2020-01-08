Четвёртый день «Дакара»: «КАМАЗ-мастер» одержал тройную победу и вышел в лидеры!

TRUCK: хет-трик «КАМАЗ-мастер»

Первые три позиции классификации четвёртого этапа ралли «Дакар» — за «КАМАЗ-мастер». Лучшее время (уже во второй раз в этом году) показал Антон Шибалов, менее трёх минут партнёру по команде уступил Андрей Каргинов, а Дмитрий Сотников, который накануне выбыл из борьбы за победу, отметился третьим местом.

Экипаж Сергея Вязовича на этом этапе потерял порядка 16 минут и уступил первую строчку общего зачёта — новым лидером гонки стал Андрей Каргинов. Вязович теперь занимает второе место и проигрывает больше 10 минут, третьим, в 15 минутах от лидера, расположился Шибалов.

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На четвёртой позиции по-прежнему идёт Мартин Мацик на грузовике «Ивеко», но он уже в часе позади лидеров. На пятую строчку по итогам этапа вышел Алеш Лопрайс на чешском грузовике «Прага» — ему удалось опередить Эдуарда Николаева, который проходил дистанцию вместе с Сотниковым, чуть поодаль от Каргинова с Шибаловым.

Фото: aso.fr

Гонка набирает обороты, и по итогам четырёх дней гонки инициатива в руках «КАМАЗ-мастера», однако трассы предыдущих этапов показали, что организаторам есть чем удивить участников. Так что решающая борьба ещё впереди – Вязович явно не намерен сдаваться, особенно в ситуации, когда два «КАМАЗа» из четверых по разным причинам отстали.

Грузовики. Положение после четырёх этапов (топ-10)



1. А. Каргинов / А. Мокеев / И. Леонов (

2. С. Вязович / П. Гаранин / А. Запорощенко (МАЗ-СПОРТавто) +10:43

3. А. Шибалов / Д. Никитин / И. Татаринов (

4. М. Мацик / Ф. Томашек / Д. Сванда (Big Shock Racing / Iveco) +59:16

5. А. Лопрайс / П. Покора / Х. Алкенди (Instaforex Loprais Praga) +1ч08:55

6. Э. Николаев / Е. Яковлев / В. Рыбаков (

7. Я. ван Кастерен / Д. Родевальд / М. Снейдерс (Team De Rooy Iveco) +1ч18:58

8. П. де Бар / Я. ван дер Ват / С. Слотьес (Riwald / Renault) +1ч45:26

9. М. Солтыс / Т. Шикола / Д. Схованек (Tatra Buggyra Racing) +2ч07:05

10. Д. Сотников / Р. Ахмадеев / И. Ахметзянов ( 1. А. Каргинов / А. Мокеев / И. Леонов ( КАМАЗ-мастер ) — 15ч54:432. С. Вязович / П. Гаранин / А. Запорощенко (МАЗ-СПОРТавто) +10:433. А. Шибалов / Д. Никитин / И. Татаринов ( КАМАЗ-мастер ) +15:024. М. Мацик / Ф. Томашек / Д. Сванда (Big Shock Racing / Iveco) +59:165. А. Лопрайс / П. Покора / Х. Алкенди (Instaforex Loprais Praga) +1ч08:556. Э. Николаев / Е. Яковлев / В. Рыбаков ( КАМАЗ-мастер ) +1ч11:267. Я. ван Кастерен / Д. Родевальд / М. Снейдерс (Team De Rooy Iveco) +1ч18:588. П. де Бар / Я. ван дер Ват / С. Слотьес (Riwald / Renault) +1ч45:269. М. Солтыс / Т. Шикола / Д. Схованек (Tatra Buggyra Racing) +2ч07:0510. Д. Сотников / Р. Ахмадеев / И. Ахметзянов ( КАМАЗ-мастер ) +2ч16:45.

CAR: Петерансель возвращается в борьбу

Среди внедорожников на четвёртом этапе не было равных Стефану Петеранселю. Француз с первых же километров взял максимальный темп и лишь наращивал свой отрыв. В конце экипаж немного заплутал и потерял пару-тройку минут (Петерансель после первого отмечал, что работать с англоязычным штурманом ему пока сложнее — всю карьеру Стефан говорил по-французски), но даже так на финише этапа он «привёз» Аль-Аттия почти две с половиной минуты, а Карлосу Сайнсу, лидеру гонки и партнёру по команде, — более семи!

В генеральной классификации лидирует Сайнс, но Аль-Аттия теперь уступает лишь три минуты — те самые, что Нассер катарец от судей после третьего этапа: штраф за игнорирование сигнала «Сентинеля» и сдерживание более быстрых экипажей. Петерансель после своей победы вышел на третью строчку — он уступает «Матадору» менее 12 минут.

Фото: aso.fr

На четвёртое место по итогам четырёх дней гонки вышел Язид Аль-Раджи, выступающий в паре с российским штурманом Константином Жильцовым — после схода Владимира Васильева именно этот экипаж стал главной надеждой россиян на подиум в этом классе. Правда, соперники — Орландо Терранова и Матье Серрадори — находятся в секундах позади, да и де Вильерс в принципе не так уж далеко. Но если лидеры не начнут терять время, вряд ли кому-то из этой группы удастся вмешаться в борьбу за победу.

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Фернандо Алонсо после вчерашнего успеха уехал на дистанцию четвёртым, а на финиш спецучастка приехал шестым. Это значит, что в общей сложности Петеранселю испанец проиграл более 26 минут и показал на спецучастке 12-е время. В генеральной классификации его экипаж уступает уже три часа — этого, впрочем, ещё может быть достаточно для финиша в топ-10, если до конца марафона Алонсо и его штурман не будут допускать ошибок.

Внедорожники. Положение после четырёх этапов (топ-10)



1. К. Сайнс / Л. Крус (X-Raid Team / MINI Buggy) — 15ч12:12

2. Н. Аль-Аттия / М. Бомель (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +3:03

3. С. Петерансель / П. Фиуза (X-Raid Team / MINI Buggy) +11:42

4. Я. Аль-Раджи / К. Жильцов (Overdrive Toyota / Hilux 4×4) +23:10

5. О. Терранова / Б. Грауэ (X-Raid / MINI 4×4) +23:13

6. М. Серрадори / Ф. Луркен (SRT Racing / Century Buggy) +26:55

7. Д. де Вильерс / А. Харо Браво (Toyota Gazoo Racing / Hilux 4×4) +34:40

8. Б. тен Бринке / Т. Колсул (Toyota Gazoo Racing/ Hilux 4×4) +44:40

9. М. Прокоп / В. Читка (MP-Sports / Ford Raptor 4x4) +1ч09:41

10. Я. Сеайдан / А. Кузьмич (Race World Team / MINI 4×4) +1ч30:25

…17. Д. Кротов / Д. Цыро (MSK Rally Team / MINI 4×4) +2ч11:17

…18. А. Доросинский / О. Уперенко (X-Raid / MINI 4×4) +2ч20:35.

SSV: Карякину осталось шесть минут

Наиболее острой борьбой на нынешнем «Дакаре» может похвастаться класс мотовездеходов — здесь вся первая пятёрка умещается в восемь минут от лидера! Кейси Карри, который ушёл на дистанцию лидером гонки, потерял несколько минут, и этого оказалось достаточно, чтобы откатиться на третью строчку. Вперёд же вышел опытный чилиец Франциско Лопес Контардо, однако под финиш он потерял 12 минут, и первое место турнирной таблицы перешло к Хосе Антонио Хинохо Лопесу из Испании.



В одном темпе с лидерами на четвёртом этапе шёл и Сергей Карякин. Россиянин по-прежнему на четвёртой позиции, но отставание от лидера сократилось до пяти с половиной минут — копейки по меркам «Дакара».

SSV. Общий зачёт после четырёх этапов (топ-5)



1. Х.А. Хинохо Лопес / Д. Ортега Гил (Hibor Raid / Can-Am) — 18ч24:52

2. Ф. Лопес Контардо / Х.П. Латрач Винагре (South Racing Can-Am) +3:01

3. К. Карри / Ш. Берриман (Monster Energy Can-Am) +4:34

4. С. Карякин / А. Власюк (SNAG Racing Team / Can-Am) +5:46

5. О. Джонс / К. Уолч (South Racing Can-Am) +7:30.

MOTO/QUAD: победа и штраф Сандерленда

В категории мотоциклов быстрее всех спецучасток преодолел Сэм Сандерленд — британец на KTM буквально на последних метрах дистанции вырвал первое место в борьбе с гонщиком «Хонды» Хосе Игнасио Корнехо Флоримо. На финише спецучастка двух спортсменов разделили 11 секунд. Но вскоре выяснилось, что Сандерленд превысил скорость в зоне, где она была ограничена, и получил пять минут штрафа. Победу в итоге присудили Корнехо, второе место занял его партнёр по команде Кевин Бенавидес, а Сандерленд оказался на далёкой восьмой позиции.

Фото: aso.fr

В общем зачёте по-прежнему лидирует Рикки Брабек, который выиграл этап накануне, но Бенавидес сократил отставание до двух с половиной минут. «Открывать трассу было не так уж плохо — я ожидал гораздо худшего, — признался на финише Брабек. — Но меня никто так и не догнал, только Кевин, партнёр по команде, сумел подтянуться. Мы вместе отлично поработали, но день был очень выматывающим ментально. Надеюсь, завтра удастся немного отдохнуть, ведь я стартую чуть подальше».

На третье место по итогам четырёх этапов вышел Корнехо Флоримо, таким образом на трёх первых позициях расположились представители «Хонды». Ближайший соперник — Тоби Прайс на KTM — идёт четвёртым и отстал уже на 12 минут. Чуть поодаль расположились Кинтанилья («Хускварна») и Сандерленд (KTM), а остальные проигрывают лидеру более 25 минут.



Отметим также, что на четвёртом этапе с дистанции сошёл Ксавье де Сультре. Француз накануне упал с мотоцикла и повредил руку — гонщик пытался продолжить марафон, но травма оказалась слишком серьёзной.

Мотоциклы. Положение после четырёх этапов



1. Р. Брабек (Monster Energy Honda Team 2020) — 15ч06:43

2. К. Бенавидес (Monster Energy Honda Team 2020) +2:30

3. Х.И. Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team 2020) +8:31

4. Т. Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +12:09

5. П. Кинтанилья (Rockstar Energy Husqvarna) +17:52.

В зачёте квадроциклов победу на этапе одержал лидер гонки Игнасио Касале, при этом его главный преследователь — Рафал Соник — потерял сегодня 24 минуты и откатился на четвёртую строчку. Вторым теперь идёт Джованни Энрико, на третью строчку поднялся Симон Витсе. Остальные уже в полутора часах от лидера.

Квадроциклы. Положение после четырёх этапов (топ-5)



1. И. Касале (Casale Racing / Yamaha) — 19ч00:47

2. Д. Энрико (Enrico Racing Team / Yamaha) +21:03

3. С. Витсе (JP Peux 2020-BBR Mercier Racing / Yamaha) +30:50

4. Р. Соник (Sonik Team / Yamaha) +38:51

5. М. Андухар (7240 Team / Yamaha) +1ч40:21.

5-й этап: возвращение в дюны

Пятый этап гонки пройдёт между Эль-Улой и городом Хаиль. Дистанция спецучастка составит 350 километров, и организаторы обещают, что 40% из них составят дюны.