О бедном Леклере замолвите слово. Почему Шарль мог ошибиться, продлив контракт с «Феррари»

Что такое межсезонье для болельщика Формулы-1? Это прежде всего слухи. И главный «шёпот» паддока в канун нового года был связан с действующим мультичемпионом – Льюисом Хэмилтоном. СМИ регулярно напоминают, что контракт Льюиса с «Мерседесом» истекает после сезона-2020, то и дело «примеряя» на будущего (а где-то и действующего) рекордсмена всея Ф-1 красный комбинезон.

Слух, что и говорить, интересный. Но сейчас поговорим не о чемпионе. А о том, кто через несколько лет мог бы прийти ему на смену. Об одном из главных подрастающих талантов «королевы автоспорта» — Шарле Леклере. Ведь если Хэмилтон придёт к «красным», то займёт место «уже не того» Феттеля и станет напарником Леклера, у которого с «Феррари» новый контракт аж до 2024 года. Разберёмся, как же информацию о возможной«чемпионской смене» в Маранелло должен воспринять сам монегаск.

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Напомним, Шарль Леклер – воспитанник «Скудерии». По сути, первый (и пока единственный) «продукт» их гоночной академии, дошедший до Ф-1 и делающий там успехи в «титульной» красной команде. Что же сейчас представляет собой сама команда «Феррари»?



А есть она, судя по всему, примерно то же, что была ещё 30 лет назад. Создаётся ощущение, что после смерти Энцо Феррари в 1988-м (хотя так во многом было и при жизни Комендаторе), ДНК красной команды заточена на поиск… магии. Может, это особенности менталитета южан в целом, может, типично итальянская история, связанная с некими суевериями; может, затянувшийся «синдром Гамлета», уверовавшего в чудеса от «духа умершего отца» (хотя где Гамлет и где Италия?). Судить не берёмся. Очевидно одно. В команде, раз за разом не замечая собственных просчётов, упорно ищут «того самого» волшебника, которому они будут низко поклоняться, а он в ответ возведёт их на вершину.



Первым таким «волшебником» в «Феррари» стал Ален Прост перед началом сезона-1990. Взмахов его воображаемой «волшебной палочки» хватило на борьбу за титул – да и только. Магия другого волшебника, бразильского, оказалась сильнее. В итоге Прост первым в эру без Комендаторе ощутил на себе, как больно можно удариться, упав с высоты всеобщего «красного обожания». Твоя «палочка» не работает? Свободен! Попробуем другую.

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Следующим рекрутом, призванным «MakeFerrarigreatagain», стал Джон Барнард. Конструктор-возвращенец, если позволите. Выгнанный из команды в сезоне-1987, он год за годом доказывал, что не растерял свой инженерный талант. Спроектированные им «Бенеттоны» подтягивались к лидерам, заставив боссов «Феррари» свои ошибки признать – и уволенного «гения» вновь к себе призвать. Получилось… Мягко говоря, не лучше, чем с Простом. Первый за много лет сезон без побед, постоянные технические отказы… Одним словом, второе расставание с Барнардом наверняка далось «Феррари» легче, чем первое.

Одновременно с уходом Барнарда, чья «волшебная палочка» к концу 90-х совсем сдулась, в «Феррари» пришёл волшебник действующий. Он же на тот момент двукратный чемпион, он же в будущем Красный барон — Михаэль Шумахер. И здесь, забегая вперёд, скажем: «волшебная палочка» наконец сработала. Да ещё и пять раз подряд! Но не будем забывать, что перед этим она почти столько же раз «осеклась». И если бы не упорство команды, возглавляемой нынешним боссом ФИА Жаном Тодтом, кто знает, может, и не на шумахеровские рекорды сейчас замахивался Льюис, а на чьи-то другие.

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Что ж, решили в «Скудерии»: волшебство есть. Продолжаем верить. И на смену ушедшему на заслуженный отдых «волшебнику» позвали нового. Ледяного. И – о чудо! – его «палочка» тоже сработала! Да с первой попытки. Не знали в «Феррари» одного: этот «волшебник» пять раз подряд не может. Ему для «прокачивания» магии нужен «эликсир мотивации», а с ним в команде не сдюжили. Может, на итальянском солнце мороженое слишком быстро таяло, а пиво – грелось?



Шутки шутками, а «волшебника» в конце 2009-го снова пришлось искать нового. В противовес прежнему – не ледяного, а пламенного. Южного. Испанского. Его «палочка» сработала. Дважды. Но оба раза с приставкой «почти». А почти, как известно, не считается. Чудеса тоже оценивают по результату. «Почти волшебник» тоже отправился прочь. К японцам. «Чистить карму».



А тот «волшебник», кто пришёл на смену ему… Он и сейчас в команде. Очевидно, беря в команду «бэби-Шуми», руководство проводило самые прямые параллели с Шуми-настоящим. И готово было ждать. Что ж, этой «волшебной палочкой» команда размахивает уже пять лет. Последний год, кажется, уже слишком истерично – порой задевая соседа по красному гаражу. А результата по-прежнему нет. И в 2020-м, что-то подсказывает, тоже не будет.

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А что «сосед по гаражу»? Леклер приходил в «Феррари» перед сезоном-2019, чётко понимая, что команда продолжает делать ставку на Феттеля. И в Маранелло, кажется, продолжили верить в немецкую «волшебную палочку» до самого конца сезона. Взять ту же бразильскую аварию: вместо того чтобы признать очевидный «косяк» своей примы, «Скудерия» всеми силами Феттеля выгораживала, неуклюже-политкорректно попытавшись ответственность между пилотами разделить. Но ладно Феттель. Его, в конце концов, Леклер в чемпионате опередил. Шарль за один дебютный сезон в «Феррари» сделал то, чего Феттель не смог сделать за пять – победил в Монце (это из всех предыдущих «волшебников», к слову, удавалось лишь Шумахеру да Алонсо). То, что «палочка» «волшебника» из Монако эффективнее, в «Феррари» не могут не видеть. Но возникает другой вопрос: а верят ли там вообще в эту самую «палочку»?

Заметим, за все вышеописанные 30 лет, пожалуй, ни разу в составе «Феррари» не оказывалось двух «волшебников» одновременно. В команде предпочитают поклоняться только одному своему идолу и ждут от него чудес порой даже тогда, когда тот откровенно чудит. Учитывая то, как складывался сезон-2019, уже задаёшься мыслью: не взят ли Шарль в красную «конюшню» заведомо на роль «второго номера»?



«Да нет, бред какой-то, тем более с учётом нового контракта», — скажет большинство болельщиков. Но теперь подумайте: зачем тогда «Феррари» Льюис Хэмилтон? На какую роль может прийти в команду он? Совершенно верно, он и есть новый «волшебник». Даже если этот бомбический по меркам Ф-1 трансфер не состоится, уже тот факт, что «Феррари» в поиске (слухи о контактах с чемпионом не опровергает, да и к Максу Ферстаппену до недавних бразильских оскорблений интерес выказывали вполне определённый), должен Шарля насторожить. Судя по всему, в его «волшебство» здесь не слишком верят. Возможно, кстати, виноват в этом и сам гонщик. Ему следовало сразу же, получив одну из лучших в пелотоне машин, показать свои чемпионские амбиции и быть более жёстким – как к соперникам (Австрия), так и к собственной команде (Сингапур, Бразилия). Да, все мечтают оказаться в «Феррари», но кому-то ведь суждена там роль «вторикеллы»…

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Так или иначе, межсезонье – это время подумать не только для болельщиков Ф-1, но и для самих гонщиков. И наверняка Шарлю Леклеру стоит, уподобившись своей нынешней команде, просчитать в голове как минимум планы B и С: на случай прихода в «Феррари» «тёмной силы» и … «на случай важных переговоров». Благо менеджер монегаска Николя Тодт персонаж вполне ушлый, и «обидеть» своего, без сомнения, топового подопечного работодателям не даст.



Чем бы ни обернулись слухи, связанные с Льюисом, болельщикам «Феррари» в любом случае хочется видеть свою команду чемпионской. А уж есть ли разница в том, кто будет этим самым титулоносцем – пришлый маг или «плоть от плоти свой» юный падаван, – каждый решает сам…



P.S. Есть мнение, что единственный в новейшей истории опыт удачного использования итальянцами «волшебной палочки» не столько результат магии немецкого шарлатана, сколько сила «магистра Йоды» на капитанском мостике. Да-да, того самого, что сейчас стоит во главе всей автоспортивной «галактики». И, если отталкиваться от этого – тоже, кстати, вполне жизнеспособного — мнения, фанам «Феррари» стоит внимательнее следить за слухами не вокруг Льюиса, а вокруг персоны его нынешнего босса. Тото Вольфа. Но это уже совсем другая тема.