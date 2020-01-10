Экипаж «КАМАЗа» на «Дакаре» — герои. Ночью в пустыне перебрали мотор и без сна — на этап

Ралли-марафон «Дакар» — это история не только побед и аварий, но и преодолений. Очередную подобную историю в ночь с четверга на пятницу написал экипаж «КАМАЗ-мастера» — пилот Эдуард Николаев, штурман Евгений Яковлев и механик Владимир Рыбаков. У камазовцев сломался мотор, потребовался многочасовой ремонт, практически до утра следующего дня, однако россияне, вопреки всем прогнозам, помчали дальше.

Поломка на 165-м километре

Дурные вести об экипаже Николаева появились вчера, 9 января, примерно в 13:00 мск: камазовский грузовик застыл на трассе из-за проблем с двигателем. По первым прикидкам, на ремонт требовалось около двух-трёх часов, что исключало Николаева из числа претендентов на общую победу, но вполне позволяло в адекватное время завершить спецучасток, доехать до бивуака и спокойно подготовиться к шестому этапу.



Однако время шло, а грузовик под 500-м номером продолжал стоять на трассе. Против камазовского экипажа играл целый ряд факторов. Во-первых, согласно правилам, гонщики не имеют права общаться с командой с помощью телефонов и получать инструкции относительно ремонта. Впрочем, экипажи «КАМАЗ-мастера» сами готовят свои гоночные грузовики, так что для них никаких секретов не существует. К тому же Яковлев в «мирное», внедакаровское время — инженер-конструктор. То, что надо, когда предстоит в песке перебрать двигатель.

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Второй момент, игравший против камазовцев, — ранний заход солнца. Уже стемнело, а ремонт и не думал завершаться. А ведь ещё надо было преодолеть больше половины дистанции и взять все контрольные точки (сами понимаете, что ночью это гораздо труднее). Не забывайте и про то, что после захода солнца в пустыне резко холодает — температура может падать чуть ли не до нуля.



«Нет, мы не замёрзли, — рассказал позднее Яковлев. — Нас согревали местные полицейские. Еду нам носили, костёр развели».

Финиш под утро

Только в четыре утра камазовские соцсети сообщили: ремонт успешно завершён, и экипаж возобновил движение. Камазовцам втроём за 12 часов удалось заменить прокладку блока цилиндров двигателя. Притом что головка блока весит более 100 килограммов!

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«У нас пробило газовый стык, и наружу вытек весь тосол, причём из первого и шестого цилиндров, — поведал Николаев на бивуаке. — Непросто в полевых условиях приподнять и почистить 120-килограммовую головку. Конечно, это очень тяжело Тем не менее у нас такой экипаж, что все быстро сообразили, что надо делать. И быстренько сделали. Хорошо, что у нас с собой была эта запчасть, так как мы в этот день как раз были быстрой техничкой.



Неожиданно, что такое произошло с нашим двигателем. Но мы его починили. Думаем, что проедем всё-таки всю гонку. Самое главное, что мы поможем нашим ребятам, нашей команде. Возьмём на себя роль быстрой технички, потому что мы уже отстаём по времени прилично, очень много часов. Будем стараться. Самое главное, чтобы ребята наши ехали, не ломались, ну а мы поможем.



Но это марафон, это «Дакар». Каждый участник должен пройти через это, я считаю. Ты не чемпион, если не сломался в пустыне и не сделал что-то своими руками. В этом, наверное, и заключается настоящий дакаровский джентльмен. Да, сожалеем, что с нашим экипажем такое произошло, но для себя берём из этой ситуации самое полезное, чтобы больше такое не повторялось. Но самое главное — как мы вышли из этого. Мы починились, проехали всю трассу, взяли все точки. Вот мы на финише и сейчас готовы стартовать».

Два бессонных дня

Впереди у экипажа Николаева новое испытание. Камазовцы добрались до бивуака в Хаиле под утро, когда соперники уже проснулись и начали выдвигаться в сторону старта шестого спецучастка. Так что Николаеву, Яковлеву и Рыбакову предстоит преодолеть 830 километров (из них 478 — в боевом режиме), вообще не сомкнув ночью глаз!



«Сейчас умоемся, побреемся и как ни в чём не бывало дальше поедем!» — заверил болельщиков Николаев.



Просто красавцы.

P.S. Сказки со счастливым концом всё-таки не получилось… Вскоре после начала шестого этапа мотор отказал окончательно. Вот что написала пресс-служба «КАМАЗ-мастера»: «На 33-м километре сегодняшнего спецучастка окончательно вышел из строя двигатель на машине Николаева. Экипаж стартовал на пяти работающих цилиндрах, так как времени отремонтировать машину на бивуаке утром уже не было. Из нижней части двигателя, из поддона, вылетела наружу из-за вибрации часть кривошипно-шатунного механизма. Вся машина облита маслом и стоит без движения. Экипаж в порядке. Машина находится на песчаном плато. Руководство команды направило а/м тех. помощи для эвакуации машины и экипажа».