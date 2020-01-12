Первая жертва «Дакара»-2020: в пустыне погиб мотоциклист-чемпион Гонсалвеш

В 10:08 (по московскому и саудовскому времени) на пульт организаторов гонки поступил сигнал о необходимости медицинской помощи. На место инцидента — мотоциклист упал на отметке 276-го километра спецучастка — вылетел вертолёт медиков. Уже в 10:16 вертолёт был на месте. Бригада обнаружила Гонсалвеша в бессознательном состоянии рядом со своим мотоциклом. Гонщика экстренно погрузили в вертолёт и эвакуировали в частную больницу в Эль-Хубаре.

В госпитале Паулу Гонсалвеш был объявлен скончавшимся. Причина смерти — остановка сердца.

13-й «Дакар»

Паулу «Спиди» Гонсалвеш впервые стартовал на «Дакаре» в 2006 году — ещё когда гонка проходила в Африке. Таким образом, португалец был одним из очень немногих спортсменов, выступавших на ралли-марафоне на двух континентах и приехавших в этом году открывать Саудовскую Аравию. Паулу благополучно завершил первые два «Дакара» (25-е и 23-е места), а в 2009-м, в Южной Америке, впервые финишировал в топ-10.

Гонсалвеш постепенно набирался опыта, результаты росли. Так, в 2011-м он впервые одержал победу на спецучастке, в 2013-м снова финишировал десятым, а затем по ходу года стал чемпионом мира ФИМ (Международной мотоциклетной федерации) по кросс-кантри ралли.

Дух «Дакара»! Грузовик снёс джипу полпереда — потом сами помогали ремонтировать Нелепая авария чуть не выбила чешский экипаж из гонки, но врезавшиеся в них голландцы сами пришли на подмогу. Милая история.

Своего лучшего результата на «Дакаре» Гонсалвеш добился в 2015 году — победа на одном этапе и второе место в «абсолюте» позади Марка Комы. Португалец тогда проиграл победителю 16:53, и это при том, что по ходу гонки нахватал штрафов на 17 минут. Таким образом, в том году Паулу был не медленнее Комы и вполне мог прервать гегемонию KTM. «Вся команда заслужила этот результат, — говорил тогда Гонсалвеш. — Всё, что нам теперь нужно — один небольшой шаг вперёд и победа в гонке».

Фото: aso.fr

Повторить тот результат с «Хондой» Гонсалвешу так и не удалось — в 2016 и 2019 годах он сошёл с дистанции, а в 2017-м был пятым. Но перед стартом «Дакара»-2020 португальский ветеран ушёл из заводской японской команды и присоединился к Hero Motorsport, за которую выступал вместе со сводным братом Хоакимом «Джей-Родом» Родригесом. «Нужно принимать новые вызовы, чтобы, например, получить дополнительную мотивацию», — говорил Паулу перед стартом своего последнего марафона.

Смерть Гонсалвеша — первая трагедия на «Дакаре» с 2015 года, когда в Аргентине погиб польский мотоциклист Михал Герник. С 2006-го, когда на старте марафона появился Гонсалвеш, гонка унесла жизни девяти мотоциклистов, считая самого Паулу.

Марафон остаётся чрезвычайно опасным и одним из самых сложных испытаний на планете, но спортсменов это не останавливает — и завтра, оплакав гибель товарища, они поедут на старт очередного этапа. Не потому что плевать, а потому что каждый знает, на что идёт ради этой гонки.